Les entreprises d’arbres de Noël craignent que des pénuries soient attendues | Royaume-Uni | Nouvelles

Un an après le premier Noël sous Covid au Royaume-Uni, Boris Johnson vient d’assurer à la nation que cette année s’attendra à une célébration beaucoup plus traditionnelle. Dans son avion pour New York, Johnson a déclaré aux journalistes: “Nous ne voulons certainement pas ou ne nous attendons pas à devoir faire quelque chose comme Noël dernier … Ce n’est vraiment pas le plan.”

Le Premier ministre a ensuite insisté auprès de Sky News sur le fait que “Noël est arrivé”.

Cependant, les professionnels du secteur des arbres de Noël pourraient ne pas être d’accord avec M. Johnson, car leur période la plus vendue de l’année devrait être un “véritable défi”.

Au Royaume-Uni, la demande pour un arbre pourrait être bien supérieure à ce que le marché a à offrir, ce qui signifierait une augmentation des prix et une pénurie rapide d’arbres dès le début de la saison de Noël.

“Notre principal producteur approvisionne le marché avec 100 000 arbres de Noël chaque année et emploie entre 50 et 70 travailleurs pendant le pic de la saison”, a déclaré à Metro Mark Rofe, propriétaire de ChristmasTrees.co.uk.

« Au cours des années précédentes, ils dépendaient des forestiers, principalement d’Europe de l’Est, qui venaient pour la récolte puis retournaient dans leur pays d’origine par la suite, mais depuis la transition du Brexit, ils ne peuvent tout simplement plus venir travailler maintenant. “

“Ils ont trouvé que c’était un vrai défi de couvrir leur main-d’œuvre avec de la main-d’œuvre locale.”

M. Rofe a ajouté: “Il sera plus difficile de mettre la main sur un vrai sapin de Noël cette saison des fêtes, cependant, si vous parvenez à en obtenir un, vous pouvez vous attendre à payer plus que les années précédentes.”

“Les prix de gros ont augmenté de 5 à 10 % cette année seulement.”

Selon M. Rofe, le producteur local d’arbres de Noël est aux prises avec le même défi.

“Ils constatent une augmentation de la demande pour leur produit, en particulier de la part des clients qui importent généralement leurs arbres d’Europe, mais souhaitent éviter toute bureaucratie qui pourrait augmenter les coûts ou entraîner des retards pour ce qui est bien sûr une période très saisonnière et temporelle. -entreprise sensible.”

En plus d’être un produit saisonnier, les arbres de Noël ne sont pas les plus faciles à produire car ils mettent en moyenne 10 ans à pousser.

“Il ne s’agit pas simplement de couper plus d’arbres, surtout lorsque vous n’avez pas la main-d’œuvre pour les récolter, ou le transport pour les transporter à travers le pays”, a déclaré Mark Rofe.

En Amérique, les professionnels de l’arbre artificiel s’inquiètent également d’une pénurie de stock.

Chris Butler, PDG de la National Tree Company à Cranford, New Jersey, a déclaré à CNN qu’il prévoyait de vendre 1,5 à 2 millions d’arbres artificiels cette année en raison d’une augmentation de 25% de la demande.

Mais il craint que si la demande est trop forte, il pourrait ne pas être suffisamment approvisionné pour y répondre en raison des retards d’expédition.

La plupart des produits de l’entreprise sont fabriqués en Chine.

Butler a déclaré que la National Tree Company augmentait ses prix de gros de 20 à 25 % en raison des coûts de transport exorbitants.

Les détaillants, à leur tour, pourraient répercuter une partie de cette augmentation de prix sur les consommateurs, a-t-il ajouté.