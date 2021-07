Les entreprises de barbecue en plein essor deviennent publiques, signalant la poursuite du changement post-pandémique vers la cuisine à domicile ⋆ .

Plusieurs entreprises de barbecue à domicile entrent en bourse après un an et demi de succès au milieu de la crise du COVID-19, un reflet apparent de l’orientation croissante des consommateurs vers la cuisine à domicile après de nombreux mois au cours desquels les repas au restaurant ont été fortement réduits.

Traeger – un fabricant de fumeurs automatisés de granulés de bois – a annoncé cette semaine une offre publique initiale de 23 529 411 actions ordinaires à un prix pouvant atteindre 18 $ par action. La société s’attendait à réaliser environ 400 millions de dollars lors de l’introduction en bourse.

Dans son prospectus d’introduction en bourse, la société a déclaré qu’elle “avait plus que doublé ses revenus, passant de 262,1 millions de dollars en 2017 à 545,8 millions de dollars en 2020”, avec une énorme augmentation des abonnements aux médias sociaux l’année dernière.

Weber – le fabricant de longue date d’une gamme diversifiée de grils, y compris le gril noir classique qui est un pilier des barbecues au charbon de bois aux États-Unis depuis des décennies – prévoit également une offre publique, affirmant dans son propre prospectus qu’il a enregistré année après année -année de croissance en 2021 qui, dans certains cas, a grimpé à trois chiffres.

L’intérêt croissant pour le barbecue à domicile a également été ressenti par des entreprises plus petites et plus régionales. Corey DiGiovanni et Jeff Thalrose, les propriétaires de la société de barbecue MeatBoneZ basée dans l’État de New York, ont déclaré qu’ils “avaient vu la popularité des grillades croître énormément au cours de l’année dernière”, en grande partie à cause des blocages à grande échelle qui ont frappé le pays la dernière fois. année et envoyé de nombreuses personnes sur Internet à la recherche de nouvelles idées culinaires pour passer le temps.

“Nous pensons vraiment qu’il continuera d’être populaire avec de plus en plus de gens réalisant qu’il y a plus à faire au barbecue que ce sur quoi ils ont été élevés lors des fêtes d’anniversaire et des remises de diplômes”, a déclaré le duo à Just the News par e-mail. Ils ont noté que leur propre marque s’était considérablement développée au cours de la dernière année et demie, et que la grande disponibilité de « frottes, sauces, vidéos pédagogiques gratuites, prix de grillades abordables et gadgets » contribue à maintenir l’intérêt élevé.

Une orientation croissante des consommateurs vers des activités plus à domicile, en particulier la cuisine à domicile, a été observée depuis les premiers jours de la crise COVID. Au début de la pandémie, les Américains se sont mis à cuisiner et à cuisiner comme moyen de soulager l’ennui et le stress tout au long de la première vague de blocages restrictifs.

À peu près à la même époque cette année, les consommateurs indiquaient leur intention persistante de cuisiner davantage de repas à la maison, un signe inquiétant pour les restaurants mais une évolution bienvenue pour les fabricants d’équipements de cuisine domestique, tels que Weber et Traeger.

Un rapport de mars de l’International Casual Furnishings Association a montré que près de la moitié de tous les Américains avaient l’intention de griller davantage à l’extérieur au cours de l’année, tandis que plus d’un tiers prévoyaient d’acheter un gril à un moment donné en 2021.

Les grillades pourraient rester très populaires, en particulier si les arrangements de travail à domicile deviennent plus normalisés et que cuisiner sur la terrasse de l’arrière-cour devient plus gérable depuis un bureau à domicile.

L’augmentation des achats de grillades s’est également reflétée dans une récente déclaration du détaillant de grillades en ligne BBQGuys, où la société a annoncé “un accord de regroupement d’entreprises définitif qui fera de BBQGuys une société cotée en bourse sur le NASDAQ”.

Lors de cette annonce, la société a déclaré que ses fonds propres pro forma étaient évalués à près d’un milliard de dollars.