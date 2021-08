Les entreprises de biotechnologie alimentent le boom des introductions en bourse dans l’État de Washington au cours de la dernière année

Le PDG et fondateur d’Absci, Sean McClain, a sonné la cloche de clôture du NASDAQ en juillet, alors que la société de biotechnologie basée à Vancouver, dans l’État de Washington, est devenue publique. (Photo abstraite)

Dans une région mieux connue pour ses startups technologiques et ses légions d’ingénieurs en logiciels, ce sont les sociétés de biotechnologie qui ont contribué à diriger un récent boom des introductions en bourse dans l’État de Washington, représentant huit des 11 entreprises qui ont rejoint les marchés publics via une introduction en bourse traditionnelle au cours de la dernière année. .

Rien que depuis début juillet, trois de ces sociétés sont devenues publiques : la société de plateforme de découverte de médicaments Absci a levé 200 millions de dollars, le développeur de vaccins Icosavax a levé 180 millions de dollars et la société de thérapie du système nerveux Eliem Therapeutics a levé 80 millions de dollars.

Au total, les entreprises de biotechnologie de l’État de Washington ont engrangé plus de 2 milliards de dollars de débuts publics au cours des 12 derniers mois.

C’est une tendance sans précédent. Au cours des quatre années précédentes, Adaptive Biotechnologies était la seule entreprise de biotechnologie de l’État de Washington à entrer en bourse.

La vague d’introductions en bourse des biotechnologies régionales reflète ce qui se passe dans le monde, avec un nombre record de biotechnologies devenant publiques en 2020, et de nouvelles marques devraient être établies cette année. Selon EndpointsNews, il y a eu 92 introductions en bourse dans le secteur de la biotechnologie cette année, levant collectivement 12,9 milliards de dollars.

La pandémie a donné un coup de pouce à la biotechnologie alors que l’intérêt des investisseurs grandissait avec le développement rapide de vaccins et de produits thérapeutiques COVID-19. Le marché international des introductions en bourse est également à des niveaux record, le nombre de transactions et les recettes atteignant un sommet en 20 ans au deuxième trimestre, selon un rapport d’Ernst & Young. La tendance est motivée par plusieurs facteurs, notamment les faibles taux d’intérêt qui rendent les investissements en actions plus attrayants.

Mettre un médicament sur le marché peut prendre de nombreuses années et des centaines de millions de dollars. Alors que les sociétés de logiciels ont généralement tendance à attendre des revenus stables dépassant 100 millions de dollars avant de passer à une introduction en bourse, les sociétés de biotechnologie recherchent des capitaux à long terme, a déclaré Oren Lang-Furr, partenaire d’assurance et leader des sciences de la vie à Seattle chez Ernst & Young.

« La biotechnologie est une entreprise à forte intensité de capital. Ces entreprises voient que les marchés sont favorables », a-t-il déclaré.

Lang-Furr a ajouté : « Il y a eu une série de transactions énormes en biotechnologie au cours des 20 dernières années, et une partie de cet argent a été réinvestie à Seattle. »

Lorsque les marchés sont tendus, l’activité d’introduction en bourse a tendance à se concentrer dans les principaux centres biotechnologiques de San Francisco et de Boston, a déclaré Robert Freedman, coprésident du groupe Marchés des capitaux et marchés publics du cabinet d’avocats Fenwick. Mais maintenant, « les investisseurs jettent un filet plus large » et « ils reconnaissent qu’il y a plus là-bas », selon Freedman, qui est basé dans les bureaux de Fenwick à San Francisco mais qui mène également des affaires à Seattle.

La scène biotechnologique du nord-ouest du Pacifique est en bonne santé et en croissance. Cela est dû en partie au fait que les vétérans d’entreprises de biotechnologie auparavant prospères restent dans la course.

Sana Biotechnology, par exemple, est dirigée par Steve Harr, ancien directeur financier et responsable du développement d’entreprise chez Juno Therapeutics, une société de Seattle qui est devenue publique en 2014 et a ensuite été rachetée par Celgene pour 9 milliards de dollars. Sana a levé 587 millions de dollars lors de son introduction en bourse plus tôt cette année, trois ans seulement après sa fondation.

Le PDG d’Eliem, Bob Azelby, était également un cadre Juno et PDG de la société de biotechnologie de Seattle Alder BioPharmaceuticals, qui est devenue publique en 2014 et a été acquise par Lundbeck en 2019.

Il existe également d’anciens entrepreneurs en logiciels qui se lancent dans la biotechnologie, comme le cofondateur d’Isilon, Sujal Patel, qui dirige la société d’analyse de protéines Nautilus Biotechnology, qui a levé 345 millions de dollars en juin via une fusion SPAC.

Un leadership éprouvé aide à attirer des capitaux et la participation d’investisseurs « de renom », a déclaré Freedman. « De bons dirigeants, de bons investisseurs : je pense que ce sont en quelque sorte des boules de neige », a-t-il déclaré. Il a ajouté: “Nous verrons combien de temps cela durera.”

Leslie Alexandre, PDG du groupe industriel Life Science Washington, est optimiste sur la scène biotechnologique de Washington, avec son expertise de plus en plus approfondie et ses puissantes institutions de recherche, notamment le Fred Hutchinson Cancer Research Center et l’Université de Washington.

“Alors que quelques entreprises de Washington ont peut-être profité d’une fenêtre d’introduction en bourse largement ouverte pour sortir plus tôt que prévu, je pense qu’une grande partie de ce à quoi nous assistons reflète la maturation de notre industrie locale”, a-t-elle déclaré.

L’État a également fait entrer en bourse deux autres sociétés de biotechnologie au cours de la dernière année via des fusions, dont Nautilus Biotechnology et la société de traitement des reins Chinook Therapeutics, qui sont devenues publiques en octobre.

Voici un aperçu des sociétés de biotechnologie de l’État de Washington qui sont devenues publiques depuis août 2020 :