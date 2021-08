Les entreprises de Bitcoin nord-américaines ont extrait 59% de plus de BTC

in

La croissance de l’exploitation minière en Amérique du Nord n’est que l’un des facteurs à l’origine du retour de l’humeur haussière dans l’industrie. Nous vous présentons les entreprises nord-américaines qui ont extrait 59% de plus de Bitcoin.

En juillet, les mineurs nord-américains de Bitcoin ont bénéficié d’une production de Bitcoin plus élevée sans augmentation significative de la capacité de taux de hachage. Cinq sociétés nord-américaines cotées en bourse ont extrait un total de 1 802 BTC ce mois-ci.

Plus précisément, les sociétés minières de Bitcoin en Amérique du Nord ont connu une augmentation significative par rapport au mois précédent. L’ajustement est intervenu après la répression de la Chine contre ses mineurs.

Sociétés minières de Bitcoin

En particulier, cinq sociétés minières nord-américaines de Bitcoin cotées en bourse ont considérablement augmenté leurs sorties de Bitcoin en juillet, produisant 1 802 Bitcoins. Ce qui représente une augmentation de 59% par rapport au mois précédent.

En fait, les déclarations de mise à jour de la production publiées par chacun des cinq mineurs – Marathon, Argo Blockchain, Bitfarms, Hut 8 et Riot Blockchain – détaillent leur mois de juillet exceptionnellement productif. Sans une forte augmentation de la puissance du taux de hachage, tous les cinq pourraient augmenter considérablement leur production minière de BTC.

HUT 8 MINING ATTEINT UN AUTRE TRIMESTRE DE REVENU RECORD🚀🚀

👉Revenus trimestriels⬆️ : 33,5 millions de dollars

👉4,240 #Bitcoin en solde

👉Valeur marchande du Bitcoin : 245 millions de dollars

👉20-25 #Bitcoin attendus par jour au quatrième trimestre 2021https : //t.co/EDkWanzykm – Hut 8 Mining (@ Hut8Mining) 12 août 2021

Ainsi, Riot et Marathon sont en tête de liste des augmentations de productivité, augmentant leur Bitcoin extrait en juillet de 82 % et 66,42 %, respectivement. En juin, les deux mineurs n’avaient produit que 243 et 265,6 BTC.

De son côté, Bitfarms 47,5%, Hut 8 53,85% et Argo 34,73%. En général, les investisseurs semblent simplement célébrer les gains du Bitcoin (BTC). Ces sociétés génèrent des revenus du minage de Bitcoin. Il est donc logique que les investisseurs soient optimistes.

Nouveau RNS Argo Blockchain, a le plaisir d’annoncer ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2021. Faits saillants financiers : – Les revenus ont augmenté de 180% à 31,1 millions de livres sterling, reflétant une augmentation de la production couplée à une augmentation des prix du BTC (S1 2020 : 11,1 millions de livres sterling) #ARB $ ARBKF 1/ – Argo (@ArgoBlockchain) 9 août 2021

Pourquoi cette augmentation ?

En effet, la montée en puissance de la production de Bitcoin par les mineurs nord-américains cotés. Cela est principalement dû à la répression généralisée du Bitcoin en Chine.

Le pays a pris des sanctions réglementaires plus strictes contre l’industrie en mai et juin, fermant les mineurs et provoquant un exode des ASIC. Depuis lors, de nombreux mineurs ont ouvert des magasins à l’étranger, changeant définitivement le paysage de l’exploitation minière de Bitcoin.

Alors pourquoi est-ce haussier ? Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y a le mix énergétique global du réseau Bitcoin. L’exploitation minière en Chine utilise souvent le charbon comme principale source d’énergie, tandis que les opérations minières nord-américaines sont relativement propres.

Les mineurs de Bitcoin sont-ils les gagnants ?

Après tout, tant que l’industrie du Bitcoin se soucie de déplacer son bouquet énergétique vers des énergies relativement plus renouvelables, l’éloignement de la Chine est manifestement une bonne chose. Bref, pour de multiples raisons, la puissance de hachage quittant la Chine est un net positif significatif pour Bitcoin.

En conséquence, les mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord sont devenus les grands gagnants de la répression chinoise.

En conclusion, juste pour récapituler, nous avons une importante migration de puissance de hachage hors de Chine, qui est un domaine potentiellement difficile pour Bitcoin en premier lieu. Et les entreprises américaines en profitent.

Je termine avec cette citation de Mike Colyer : « Il y a un grand nombre de machines en provenance de Chine qui ont besoin de trouver de nouvelles maisons.

