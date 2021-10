Les entreprises de bus sont confrontées à une pénurie car le salaire des chauffeurs de poids lourds paie plus du double – « Partir en masse ! | Royaume-Uni | Nouvelles

La Confédération des transports de passagers du Royaume-Uni, qui représente National Express et Stagecoach, a fait des estimations sur la pénurie de chauffeurs de bus. Ils suggèrent qu’il y aurait 4 000 postes vacants pour les chauffeurs de bus.

Les chauffeurs de bus gagnent en moyenne 32 500 £, mais les conducteurs de poids lourds peuvent être payés 78 000 £ à la place.

Environ un million de lettres ont été postées à travers le Royaume-Uni, demandant aux détenteurs de permis de poids lourds qui ont quitté l’industrie de revenir au milieu de la pénurie à l’échelle nationale.

Bobby Morton, responsable national du transport de passagers chez Unite, a parlé de la pénurie.

Il a déclaré à Sky News: « Un certain nombre de choses que les chauffeurs de camion partagent avec les chauffeurs de bus sont de très longues heures, des niveaux de fatigue énormes, le manque d’installations de base telles que des toilettes et des installations de lavage. »

« Et l’état d’esprit des chauffeurs de bus en ce moment est que, dans l’industrie du transport, les employeurs ont jeté de l’argent sur le problème, sur la pénurie.

« Donc, l’état d’esprit est maintenant, si nous devons travailler dans ces conditions victoriennes, alors nous pourrions aussi bien gagner 20 £ de l’heure pour conduire le camion, contre 10 £ de l’heure pour conduire un bus.

« Donc, les chauffeurs de bus partent en masse pour aller dans l’autre industrie. »

Un porte-parole du CPT a déclaré à Sky News : « Les opérateurs ont mis en place des plans de recrutement et nous discutons avec le gouvernement et ses agences pour garantir que le processus de recrutement et de formation est aussi rationalisé et efficace que possible.

La pénurie oblige les entreprises à redoubler d’efforts pour attirer et retenir leur personnel, les trois quarts affirmant qu’elles ont offert un meilleur salaire, selon une étude du cabinet d’expertise comptable BDO publiée la semaine dernière.