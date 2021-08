Les entreprises de capital-risque font le plein ! Innoven Capital mène le peloton suivi de Sequoia

L’adoption accélérée du numérique pendant la période de pandémie a créé plus d’opportunités pour les start-up dans des catégories telles que la livraison de nourriture, les technologies financières, les technologies de la santé et les technologies électroniques.

Malgré la pandémie, les start-up indiennes ont continué à lever des fonds avec 23 nouvelles start-up entrant dans le club des licornes. Au total, 35,38 milliards de dollars ont été investis par des sociétés de capital-investissement et de capital-risque jusqu’en juin 2021, selon les données de la société d’analyse Tracxn, montrent. Alors qu’Innoven Capital a investi environ 12,16 milliards de dollars, Sequoia Capital et Tiger Global Management ont investi respectivement 10,78 milliards de dollars et 8,93 milliards de dollars. « C’est un changement global qui a eu lieu dans l’écosystème des start-up. Même les family offices, les Ultra HNI qui ont voulu investir dans des start-up tout au long de ces années et ont observé cet espace, ils ont également commencé à voir des raisonnements solides selon lesquels c’est le bon moment pour investir », Sunil K Goyal, directeur général et fonds directeur, YourNest, a déclaré à BrandWagon Online.

De toutes les startups qui ont reçu un financement jusqu’à présent, Swiggy, Byju’s, Grofers, PharmEasy, Oyo, Zeta, Delhivery, Cred, Udaan, ReNew Power Ventures, ShareChat, Meesho ont atteint la ligue des entreprises les mieux financées. Alors que le commerce électronique connaît une forte croissance, son secteur de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement a connu un important flux d’investissements. Au total, environ 5 milliards de dollars ont été investis dans le secteur jusqu’en juin.

L’adoption accélérée du numérique pendant la période de pandémie a créé plus d’opportunités pour les start-up dans des catégories telles que la livraison de nourriture, les technologies financières, les technologies de la santé et les technologies électroniques. « Les investissements dans les start-up qui numérisent la vie, en particulier dans les langues vernaculaires et les marques grand public, vont augmenter. Cependant, les investisseurs regardent aujourd’hui la clarté de la vision, le domaine sur lequel la startup va se concentrer plutôt que de mettre l’accent sur les modèles commerciaux », a déclaré Sreedhar Prasad, expert en affaires Internet.

La plate-forme de commerce électronique social soutenue par Facebook Meesho, qui est entrée dans le club Unicorn cette année après avoir levé 300 millions de dollars, prévoit d’utiliser les fonds pour renforcer son bassin de talents dans les secteurs verticaux, notamment la technologie, les produits et les affaires, et vise à doubler sa technologie équipe dans les prochains mois. “Avec les nouveaux fonds levés, nous nous concentrons sur l’élargissement de notre vision – de l’aide aux femmes entrepreneures en herbe à la création de Meesho en tant qu’écosystème unique qui permettra à toutes les petites entreprises indiennes de réussir avec le commerce électronique”, Vidit Aatrey, co-fondateur et Le PDG, Meesho, a déclaré.

De plus, l’investissement sera utilisé pour créer des campagnes de marketing faisant la promotion de son USP, « pour aider à créer des entrepreneurs sans capital ». « Au cours de la prochaine année, notre plan est d’élargir notre sélection en puisant dans différents centres d’approvisionnement et d’augmenter la pénétration en ligne de la vente au détail non organisée. Alors que du côté de la demande, nous visons à capturer le grand TAM (modèle d’acceptation technologique) des utilisateurs en ligne, provenant en particulier des plus petits niveaux », a déclaré Aatrey.

Quant à la société de technologie électronique Byju’s, la majeure partie du capital sera déployée pour créer de meilleurs produits et élargir les partenariats. Il prévoit de se concentrer sur la création d’expériences d’apprentissage holistiques sur une plate-forme unique renforçant ses offres, a déclaré Anita Kishore, directrice de la stratégie, Byju’s. La plate-forme compte actuellement plus de 100 millions d’étudiants grâce à un taux de renouvellement annuel de plus de 86 %. En outre, le cœur de métier croît à 100 % d’une année sur l’autre, a indiqué Kishore.

La société basée à Bengaluru, qui est actuellement évaluée à 16,5 milliards de dollars, a récemment acquis Great Learning, dont le siège est à Singapour, pour 600 millions de dollars. Auparavant, elle avait annoncé l’acquisition de la plate-forme de lecture numérique Epic aux États-Unis pour 500 millions de dollars. Dans un passé récent, la société a acquis un groupe de fournisseurs de services éducatifs, dont Toppr, Aakash Educational Services Ltd (AESL), en plus de WhiteHat Jr.

CRED, âgée de trois ans, est une autre start-up pour attirer les investissements et est maintenant la plus jeune entreprise à être évaluée à 2 milliards de dollars. « Au cours des trois dernières années, nous avons pu croître rapidement en nous concentrant uniquement sur la valeur pour les membres. Avec près de six millions d’Indiens solvables parmi notre base de membres, notre croissance a montré la valeur qu’une plate-forme sans friction et de haute confiance peut offrir aux particuliers, aux marques et aux institutions. Le développement de la distribution est essentiel pour créer une plate-forme, et des campagnes de marketing à grande échelle nous ont permis d’éduquer un large public sur ce que représente le CRED et les récompenses de l’adhésion », a déclaré Kunal Shah, fondateur du CRED.

Même si l’écosystème des start-up s’est bien comporté jusqu’à présent, les investissements dans ces divisions ne sont pas suffisants, car les 500 millions de personnes en Inde qui sont sur le point d’adopter le numérique ont besoin de beaucoup plus de main que le reste de la communauté, les entreprises Internet. « Expansion, technologie, personnes – ces domaines apparaissent généralement comme les plus discutés par les startups qui collectent des fonds. l’expert Prasad s’est prononcé. Les startups doivent investir dans l’acquisition de clients du segment vernaculaire », a-t-il noté.

Lire aussi : Comment les marques ont utilisé les Jeux olympiques de Tokyo comme plate-forme pour se connecter avec les consommateurs

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.