Les entreprises de commerce électronique enregistrent 9,2 milliards de dollars GMV lors des ventes festives en 2021: RedSeer

Selon le rapport, la demande croissante des consommateurs a certainement contribué à la croissance du GMV global lors des ventes festives en ligne.

La saison des fêtes a fortement stimulé les ventes en ligne cette année alors que l’Inde a connu ses plus grandes ventes festives de tous les temps avec des marques enregistrant une valeur brute des marchandises (GMV) de 9,2 milliards de dollars via les canaux en ligne au cours de cette période, selon le récent rapport de RedSeer. «Comme cela a été le cas au cours des cinq dernières années environ, les ventes festives en ligne en Inde ont continué de croître à un rythme effréné et ont enregistré une croissance de 23% en glissement annuel du GMV. Une multitude de nouveaux lancements et d’options de financement faciles ont fait que les mobiles sont restés la catégorie de produits la plus vendue pendant cette période, représentant plus d’un tiers du GMV total », indique le rapport.

De plus, la base globale d’acheteurs en ligne a augmenté de 25 % par rapport à l’année dernière, 57 % du nombre total d’acheteurs provenant de villes de niveau 2+. Cela signifie que les ventes festives de cette année ont été dictées par des programmes d’abordabilité, a ajouté le rapport. Par ailleurs, Flipkart Group s’est imposé comme le leader lors des soldes festives avec une part de marché de 62 %.

Selon le rapport, la demande croissante des consommateurs a certainement contribué à la croissance du GMV global lors des ventes festives en ligne. « Cependant, les plateformes de commerce électronique méritent également d’être félicitées pour les mesures qu’elles ont prises pour stimuler davantage cette demande », a-t-il ajouté. Les stratégies pour stimuler la demande comprenaient un marketing pré-vente élevé et des campagnes comprenant un lever de rideau pour révéler les prix de vente et pré-réserver des articles à des prix réduits ; permettre l’abordabilité grâce à des partenariats bancaires et des remises axées sur les vendeurs sur les marques ambitieuses pour offrir le prix le plus compétitif aux clients et la planification des entrepôts et de la demande pour exécuter les commandes des clients beaucoup plus rapidement.

Fait intéressant, alors que le GMV global en ligne et le nombre absolu d’acheteurs ont tous deux augmenté, le GMV par utilisateur est passé de Rs 6 570 à Rs 6 490 car les articles relativement moins chers tels que les produits de mode ont vu leur part du GMV global augmenter.

La catégorie mode a connu une résurgence comme jamais auparavant. Portées par le désir des consommateurs de rafraîchir leur garde-robe et de nouveaux modèles commerciaux innovants destinés aux acheteurs des villes de niveau 2, les ventes d’articles de mode via les canaux en ligne ont doublé cette année. D’un autre côté, les catégories qui ont connu une croissance modérée cette année comprenaient les articles d’ameublement, la décoration intérieure, l’ameublement et d’autres appareils électroniques.

Lire aussi : Blogger’s Park : le nouvel avenir du commerce de détail

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.