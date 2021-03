Les entreprises de commerce électronique exhortent le gouvernement à maintenir la stabilité de sa politique en matière d’IDE

On s’attend maintenant à ce que toutes les entreprises remettent des soumissions individuelles au ministère dans une semaine.

Une section d’entreprises de commerce électronique a exhorté le gouvernement à maintenir la stabilité de sa politique, soulignant que leurs activités ont été structurées conformément à la réglementation en vigueur, a déclaré une source au courant des discussions.

Les entreprises ont discuté de la politique des IDE dans le commerce électronique avec le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) lors d’une réunion jeudi.

Des représentants d’au moins une douzaine d’entreprises, dont Amazon, Flipkart, Reliance, Snapdeal, Paytm, Tata Cliq, Grofers et Pepperfry, ont assisté à la réunion. Pepperfry a déclaré que tout changement de politique pèserait probablement sur le sentiment des investisseurs. Déjà, une deuxième vague Covid-19 pourrait dissuader les investisseurs de se lancer dans le financement, a-t-il déclaré, selon la source.

«Des entreprises comme Paytm et Tata Cliq ont en revanche maintenu un ton neutre. Ils ont dit que la politique devrait être juste et transparente pour tous. Étonnamment, aucune discussion n’a eu lieu sur les pratiques d’actualisation », a déclaré la source.

On s’attend maintenant à ce que toutes les entreprises remettent des soumissions individuelles au ministère dans une semaine.

Amazon Inde a déclaré dans un communiqué: «Nous saluons l’initiative DPIIT pour des consultations avec l’industrie et l’opportunité d’un dialogue constructif et continu avec le gouvernement. La politique d’IDE doit être stable et prévisible pour la confiance des investisseurs, car toute perturbation des activités aura un impact sur des millions de moyens de subsistance et d’emplois, aura des conséquences négatives sur les fournisseurs en aval et les prestataires de services, y compris les MPME, les start-ups et les magasins hors ligne qui se sont à peine remis du revers. de Covid-19. »

Des entreprises comme Amazon et Flipkart, contrôlée par Walmart, qui ont souvent été soumises à l’examen minutieux des régulateurs indiens pour leurs pratiques commerciales prétendument discriminatoires, dépensent des milliards de dollars pour développer leurs activités, mettre en place des infrastructures et former des petites et moyennes entreprises.

La semaine dernière, le DPIIT avait lancé une consultation avec les parties prenantes sur les règles relatives à l’IED dans le commerce électronique. La Confédération de tous les commerçants indiens, dans sa représentation auprès du département, a déclaré que bien que le gouvernement ait clarifié par le biais de diverses notes de presse que les acteurs étrangers du commerce électronique ne peuvent opérer que par le biais de plates-formes de marché, les grandes entreprises ont continué à recourir à un modèle basé sur l’inventaire interdit. du commerce électronique par le contrôle direct et indirect de l’inventaire des vendeurs.

Le gouvernement serait en train de réfléchir à la publication d’une clarification sur les règles relatives aux IDE. Les rapports des médias ont indiqué plus tôt que le gouvernement pourrait resserrer la politique, en ordonnant aux entreprises de restructurer leurs liens commerciaux existants.

En décembre 2018, le gouvernement avait révisé les normes d’IDE, empêchant les marchés en ligne de vendre les produits des entreprises dans lesquelles ils détiennent des participations ou contrôlent l’inventaire. Il était également interdit aux entreprises de conclure des accords de commercialisation exclusifs susceptibles d’influer sur les prix des produits. Les règles stipulaient que l’inventaire d’un fournisseur serait considéré comme contrôlé par le marché du commerce électronique si plus de 25% des achats du fournisseur provenaient de l’entité du marché ou des sociétés de son groupe.

