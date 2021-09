Les entreprises de consommation courante peuvent étendre les mesures de réduction des coûts au cours de l’exercice 22 pour éviter un impact négatif sur les marges d’exploitation

Les frais de personnel ont augmenté pour toutes les grandes entreprises de base en raison des augmentations annuelles et de la mise en œuvre de diverses mesures de sécurité contre le COVID-19

Par Vaibhav Agrawal

Les entreprises de consommation fonctionnent dans un meilleur environnement après avoir contrecarré le double impact de la chaîne d’approvisionnement et de la perturbation de la demande, suivis de fortes pressions inflationnistes au cours de l’EX21. Les économies de coûts étaient au centre des préoccupations des entreprises de consommation de base afin d’éviter une pression sur les marges alors que les prix des matières premières restaient gonflés. Les sociétés sont parvenues à réduire leurs coûts d’exploitation globaux (ex-RM), en grande partie grâce à des efforts délibérés de réduction des dépenses et à l’amélioration des volumes dans les catégories essentielles.

Nouvelles connexes

CarTrade Tech, RIL, ONGC, Vodafone Idea, Tata Steel, Clean Science, Dabur India en bref Bharti Airtel, RIL, Dabur, Nykaa, Adani Wilmar, Vodafone Idea, PNB, HDFC, IDBI Bank en bref Nifty pour négocier dans la fourchette 15 600-15 900 cette semaine, Bank Nifty reste positive; Infosys, les meilleurs paris de Tata Steel

La plupart des entreprises ont également limité leurs dépenses A&SP au cours de l’exercice 21. Alors que les dépenses A&SP sont revenues à la normale dans un environnement économique meilleur et une mobilité améliorée en 2HFY21, pour l’ensemble de l’EX21, la plupart des entreprises ont enregistré une baisse. Les frais de transport et d’expédition, les coûts d’électricité et de carburant, les réparations, les frais de traitement et d’autres dépenses diverses figuraient parmi les autres postes clés qui ont enregistré la majeure partie des économies.

D’autre part, les frais de personnel ont augmenté pour toutes les grandes entreprises de base en raison des augmentations annuelles et de la mise en œuvre de diverses mesures de sécurité contre le COVID-19.

La plupart des sociétés FMCG augmentent également les prix de leurs produits. L’inflation du brut et des dérivés impacte toutes les entreprises avec des coûts d’emballage plus élevés, avec un impact plus important pour les entreprises de détergents. Cela affecte directement Jyothy Laboratories, Godrej Consumer et Hindustan Unilever (HUL). HUL et Dabur ont déjà augmenté les prix des savons, des détergents, des aliments sélectionnés, etc. depuis la hausse continue des prix de l’huile de palme. HUL a augmenté les prix de 2-4% pour Wheel et Surf Excel. P&G a augmenté le prix de Tide Plus de 5 %. Pendant ce temps, le segment de l’huile comestible connaît également une hausse des prix en raison de la volatilité des prix de l’huile comestible. Marico a augmenté le prix de Saffola Gold de 7%.

Alors que l’environnement opérationnel s’est considérablement amélioré, les pressions inflationnistes sur les prix des matières premières continuent de perdurer. Cela obligera les entreprises à poursuivre leurs mesures d’économie au cours de l’exercice 22 et à éviter tout nouvel impact négatif sur les marges d’exploitation. Certaines des sociétés FMCG ont déjà annoncé des objectifs de réduction des coûts pour l’exercice 22.

Dabur a fixé un objectif de réduction des coûts de Rs 100 crore, Marico a également donné des conseils de réduction des coûts de l’ordre de Rs 125-150 crore. Emami devrait économiser des coûts à hauteur de Rs 80-100 crore. Emami a déclaré qu’il prévoyait de conserver des marges décentes au cours de l’exercice 22 grâce à un contrôle strict des coûts et à une croissance tirée par les volumes. Selon le rapport annuel le plus récent de la société, la société basée à Kolkata viserait à absorber les coûts des intrants grâce à une efficacité opérationnelle accrue et à des hausses de prix prudentes.

Britannia Industries est bien placée pour maintenir sa croissance et est confiante dans sa capacité à faire face à l’évolution de la situation grâce à sa chaîne d’approvisionnement efficace, les forces inhérentes à sa marque, ses capacités technologiques et de recherche et ses initiatives de réduction des coûts, selon le dernier rapport annuel de la société.

Bajaj Consumer Care ne devrait pas non plus investir à court terme. Le rapport d’Edelweiss a souligné que la société accélère tactiquement sa distribution en Inde du Sud et au Maharashtra pour pousser ses autres produits principaux. En fait, le marché de l’huile de noix de coco est difficile à percer étant donné qu’il est régi par Marico (huile de parachute). Marico tire d’énormes avantages de l’échelle et de l’approvisionnement direct. Les marges de la noix de coco sont moindres pour les petits acteurs comme Bajaj Consumer.

(Vaibhav Agrawal est CIO, Teji Mandi. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.