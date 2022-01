Les entreprises de construction espagnoles font leurs courses à l’étranger

01/04/2022 à 07:45 CET

Araceli Munoz

L’entreprise de construction espagnole FCC a commencé l’année 2022 en atterrissant sur un nouveau marché, la Géorgie, grâce à l’acquisition d’une société de gestion de l’eau (GGU) pour 158,7 millions d’euros. Une opération qui illustre parfaitement la stratégie de les grands groupes du secteur en Espagne, qui ces dernières années ont jeté leur chéquier pour débarquer sur de nouveaux marchés en achetant à une entreprise locale et facilitant ainsi leur croissance dans des pays où ils n’ont pas d’expérience préalable ou où ils ouvriront les portes de nouveaux contrats une entreprise de campagne.

En fait, la société contrôlée par le magnat mexicain Carlos Slim a également a commencé en 2021 en acquérant deux sociétés en Arabie saoudite, un marché sur lequel elle a débarqué il y a près d’une décennie, mais où elle a cherché à se renforcer. L’opération a également été réalisée par sa filiale dans l’eau, Aqualia, à laquelle il participe avec le fonds australien IFM (bien connu en Espagne après son OPA controversée sur Naturgy), qui en contrôle 49%. Un an avant, avant l’arrivée du coronavirus, La division eau de FCC débarque en France avec l’acquisition de Services Publics et Industries Environnement (SPIE) après avoir analysé il y a quelque temps des opportunités précédentes dans ce pays, comme le rachat du gala Saur, qui s’est retrouvé entre les mains du fonds suédois EQT.

Il y a quelques semaines également, Ferrovial a finalisé l’acquisition de 24,86 % de l’opérateur d’autoroutes à péage IRB Infrastructure Developers pour 369 millions. Par cette opération, sa filiale autoroute à péage (Cintra) a atterri en Inde. En tout cas, l’entreprise de construction contrôlée par Rafael del Pino et Ignacio Madridejos a une stratégie différente de FCC et ne se concentre pas tant sur le rachat d’entreprises, mais sur l’acquisition de concessions ou l’augmentation de son poids dans celles-ci afin d’obtenir de bons dividendes avec ces transactions. .

Par exemple, l’année dernière, il a été renforcé sur deux de ses autoroutes les plus importantes aux États-Unis : I-66 en Virginie, où il a acheté un forfait de 5,7% pour 159 millions, passant à 55,704% ; et sur la I-77 en Caroline du Nord, elle a augmenté sa participation de 50,1 à 65,1 % de ses actifs. Ferrovial a également étudié l’augmentation de sa participation dans son plus grand actif au Canada, l’autoroute 407 ETR, mais après un différend juridique avec son partenaire sur cette autoroute (le fonds canadien CPPIB), il a exclu d’en prendre le contrôle en pleine pandémie de coronavirus.

Ferrovial, contrairement à FCC, se concentre davantage sur l’augmentation de sa participation dans différentes concessions pour obtenir des dividendes importants après

Acciona a également été d’autres grandes entreprises espagnoles à faire des acquisitions pour se développer sur d’autres marchés, en particulier l’Australien. En septembre 2020 a clôturé l’achat de LendLease Engineering pour près de 100 millions, devenir l’une des entreprises de référence dans le domaine des infrastructures en Australie, où elle opère depuis 2002. En 2017, elle a également acquis une autre société d’ingénierie bien connue dans le pays, Geotech, pour laquelle elle a déboursé environ 140 millions d’euros.

Concessions et eau

Début 2020, elle a acheté la plus grande concession du Brésil, la ligne orange du métro de Sao Paulo, dont elle a ensuite cédé une partie pour entrer dans le fonds Stoa dans le but de financer la poursuite du développement de ce projet, évalué à 2,3 milliards. Ces alliances avec des investisseurs financiers sont très fréquentes dans les concessions, car les fonds aident à défrayer les coûts millionnaires de ce type de projet.

Toujours dans le domaine des concessions, Sacyr a récemment conclu une acquisition hors de nos frontières. Il a pris les 50% qu’elle ne contrôlait pas dans une usine de dessalement à Perth (Australie), qu’il a lancé il y a des années avec Técnicas Reunidas. Dans le domaine de l’eau, par ailleurs, en décembre dernier a signé le prendre le contrôle de deux usines de dessalement en Algérie dont elle participait déjà au capital avec Abengoa, à qui elle rachète sa participation. La société présidée par Manuel Manrique a également acquis d’autres concessions au Chili, l’un de ses marchés stratégiques.

Les opérations les plus attendues sur le marché sont celles prévues pour ACS après la plus-value millionnaire de la cession de son activité industrielle à Vinci. Énergies renouvelables et concessions, vos priorités.

OHL, pour sa part, a été l’une des entreprises de construction les moins actives en termes d’acquisitions. Fin 2020, Grupo Villar Mir a racheté 100% du fabricant de béton Pacadar, qui possède des usines en Espagne, au Royaume-Uni et au Panama. Dans tous les cas, les mouvements d’entreprise les plus attendus du marché, comme indiqué par des sources financières à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, sont celles qu’ACS entreprendra après la cession de son activité industrielle au groupe français Vinci pour 4 902 millions d’euros. Cette transaction générera plus-values ​​de 2 900 millions.

Rappelons que l’entreprise de construction contrôlée par Florentino Pérez déjà tenté de réaliser il y a quelques mois une opération importante qui n’a pas abouti, le rachat d’Autostrade, le plus grand concessionnaire italien, qui s’est retrouvé entre les mains du consortium formé par l’entité publique Cassa Depositi e Prestiti (CDP) avec les fonds Macquarie et Blackstone. En pleine pandémie, il a toutefois clôturé l’acquisition des tunnels Elizabeth River Crossing avec Abertis, ce qui a conduit au débarquement de cette entreprise – auquel elle participe avec le concessionnaire italien Atlantia depuis 2018 – aux États-Unis. Les mêmes sources indiquent que l’objectif d’ACS est désormais particulièrement axé sur la croissance des actifs renouvelables et des concessions (ces dernières, de préférence, en Amérique du Nord et en Australie).