Les entreprises de cryptographie ont payé jusqu’à présent aux régulateurs américains 0,5 milliard d’amendes: rapport elliptique

Juridique & Réglementaire

Les entreprises de cryptographie ont payé jusqu’à présent aux régulateurs américains 2,5 milliards de dollars d’amendes: rapport elliptique

Les régulateurs américains ont infligé des amendes totalisant 2,5 milliards de dollars en actions coercitives contre divers projets de cryptographie depuis la naissance de Bitcoin en 2009.

C’est selon un nouveau rapport d’Elliptic intitulé Conformité des sanctions dans les crypto-monnaies.

La SEC dirige les régulateurs américains dans les actions d’exécution

Le rapport a également montré que la Securities and Exchange Commission (SEC) était à l’origine d’un pourcentage élevé des sanctions pécuniaires imposées aux entreprises de cryptographie défaillantes.

Sur les 2,5 milliards de dollars, 1,69 milliard de dollars provenaient des actions intentées par la SEC. La majeure partie du total de la SEC résultait d’offres de titres non enregistrées, tandis que la fraude était la deuxième plus grande violation.

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a suivi la SEC avec 25 % des pénalités d’une valeur de 624 millions de dollars sur les 2,5 milliards de dollars.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) est arrivé en troisième position avec 7 % ou 183 millions de dollars, tandis que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a atteint 2,4 % ou 606 000 dollars.

La SEC a également mené la première action majeure en infligeant à Bitcoin Savings and Trust une amende de 40 millions de dollars pour l’exploitation d’un stratagème de Ponzi.

La plus grande violation de cryptographie jamais enregistrée a également été commise par la SEC en 2020 lorsqu’elle a ordonné à Telegram de payer pour son offre de titres non enregistrée présumée.

Telegram s’est réglé avec la SEC et a retourné plus de 1,2 milliard de dollars aux investisseurs et a payé 18,5 millions de dollars supplémentaires de pénalités.

Bien que la SEC ait dirigé les mesures d’exécution auparavant, les recherches d’Elliptic montrent que la CFTC a jusqu’à présent devancé l’autorité de réglementation des valeurs mobilières en 2021. Le rapport indique :

“Plus récemment, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) est devenue une source majeure d’actions coercitives contre les entreprises de cryptographie, pour les violations liées à la fraude, aux échecs de signalement et au trading de lavage.”

Selon le rapport, la plus grande fraude sanctionnée par la CFTC était Control Finance Ltd, un système de Ponzi dirigé par le ressortissant britannique Benjamin Reynolds.

Reynolds a reçu un jugement par défaut à New York cette année l’obligeant à rembourser 439 millions de dollars à ses victimes avec une pénalité supplémentaire de 143 millions de dollars.

Les escroqueries liées à la cryptographie à la hausse

Le mois dernier, Action Fraud a publié un rapport qui montrait que les investisseurs britanniques avaient perdu plus de 63 millions de livres sterling au cours de la dernière année à cause de la fraude à l’investissement liée à la cryptographie. Les victimes ont été dupées via des plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Instagram.

Entre avril 2020 et mars 2021, plus de 500 signalements d’escroqueries à l’investissement liées à de fausses mentions de célébrités sur les plateformes de médias sociaux ont été signalés.

Le centre national de signalement de la fraude et de la cybercriminalité a révélé qu’il avait reçu des milliers de signalements de fraude à l’investissement faisant référence aux médias sociaux au cours d’une période de 12 mois.

De nombreuses victimes ont déclaré avoir été directement approchées par un fraudeur, tandis que d’autres ont déclaré avoir été attirées via de fausses publicités sur leurs flux de médias sociaux.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.