Les entreprises de cryptographie se concentrent sur l’embauche de conformité alors qu’elles font l’objet d’un examen réglementaire croissant.

Selon le post de Bangkok, les entreprises de cryptographie embauchent dans leurs services de conformité alors qu’elles font l’objet d’un contrôle réglementaire croissant aux États-Unis et dans le monde. Hamlyn Williams Inc., un recruteur mondial qui se concentre sur les secteurs réglementés, a déclaré avoir effectué 18 recherches de chef de la conformité pour des entreprises de technologie financière et de crypto-monnaie en 2021, contre sept pour l’ensemble de 2020.

Les pressions réglementaires s’intensifient pour les entreprises de crypto-monnaie.

Les pressions réglementaires s’intensifient pour les entreprises qui créent, hébergent et négocient des devises numériques. Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a déclaré qu’il ne voyait pas beaucoup de viabilité à long terme pour les crypto-monnaies, soulignant son importance pour la protection des investisseurs et la surveillance réglementaire du marché. Le président de la SEC Gensler a comparé à plusieurs reprises le marché de la cryptographie au Far West. Il a exhorté les plateformes de trading et de prêt crypto à s’inscrire auprès de la SEC, affirmant qu’elles proposent probablement des titres non enregistrés en violation de la loi fédérale. Les régulateurs du monde entier surveillent l’industrie de la cryptographie.

Plusieurs régulateurs formels ont rejoint des sociétés de cryptographie.

D’anciens régulateurs ont rejoint des sociétés de cryptographie ces dernières années, notamment l’ancien président de la SEC Jay Clayton et Jaikumar Ramaswamy, auparavant fonctionnaire du ministère de la Justice en charge de la confiscation des actifs et du blanchiment d’argent. L’unité de crypto-monnaie de la plate-forme de négociation populaire Robinhood Markets Inc. et Binance Holdings Ltd., une grande bourse de crypto-monnaie, ont toutes deux renforcé leur personnel de conformité ces derniers mois. Binance a déclaré cet été qu’il élargissait son équipe de conformité internationale, une décision intervenue alors que les autorités britanniques et japonaises ont déclaré que l’entreprise n’était pas enregistrée pour opérer dans ces pays. Pendant ce temps, la semaine dernière, la Chine a renforcé sa position ferme contre le secteur en déclarant illégales les transactions de crypto-monnaie.