Les entreprises de défense indiennes parmi les 100 premières ; La Chine dépasse la Russie au classement

Le rapport indique que les ventes d’armes agrégées de ces trois sociétés indiennes s’élèvent à 6,5 milliards de dollars (environ Rs 48 750 crore) ; supérieur de 1,7% en 2020 par rapport à ce qu’il était en 2019. Et, selon le rapport « représentait 1,2% du total (ventes) du Top 100 ».

Trois fabricants indiens de défense, dont l’entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL), l’ancien Ordnance Factory Board (OFB) et Bharat Electronics, figurent parmi les 100 premiers fabricants mondiaux.

Selon un rapport intitulé « Top 100 des entreprises productrices d’armes et de services militaires, 2020 » publié par le groupe de réflexion suédois Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ces entreprises indiennes font désormais partie des 100 premières entreprises mondiales qui se lancent dans des projets de fabrication. , armes, plates-formes militaires et armes.

Malgré le verrouillage mondial dû au COVID-19, alors que HAL se classait 42e, BEL est à la 66e position, ce qui a augmenté et l’ancien OFB se situe à la 60e position, ses ventes ayant légèrement augmenté en 2020 d’environ 0,2%.

Le rapport indique que les ventes d’armes agrégées de ces trois sociétés indiennes s’élèvent à 6,5 milliards de dollars (environ Rs 48 750 crore) ; supérieur de 1,7% en 2020 par rapport à ce qu’il était en 2019. Et, selon le rapport « représentait 1,2% du total (ventes) du Top 100 ».

Autres classements

En tête de liste se trouvent les États-Unis d’Amérique qui ont accueilli le plus grand nombre d’entreprises (41) qui se situent à différents rangs dans le top 100, les ventes d’armes ayant atteint 285 milliards de dollars, soit un bond de 1,9% d’une année sur l’autre. Les cinq premières entreprises sont américaines, selon le rapport.

La Chine, selon le SIPRI, se situe au deuxième rang derrière les États-Unis en termes de fabrication d’équipements militaires, d’armes et d’armes. Le rapport indique que cinq entreprises chinoises ont atteint le Top 100 sur la base de leurs ventes combinées estimées à 66,8 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 1,5% de plus qu’en 2019. Et, sur les cinq, trois entreprises de L’origine chinoise figure dans la liste des 10 meilleures entreprises.

En 2020, on estime que les ventes d’armes par les entreprises chinoises ont atteint 17,9 milliards de dollars et que les ventes de NORINCO (classé 7e) ont augmenté de 12% car elle a été impliquée dans les technologies émergentes et a contribué au développement de l’armée BeiDou. système civil de navigation par satellite.

Les ventes d’armes d’AVIC (classé 8e), principal producteur d’avions militaires de Chine, ont diminué de 1,4% en 2020 et s’élèvent à 17 milliards de dollars. Alors que les ventes d’armes de cette société ont augmenté en termes nominaux, on estime que la diminution est due aux fluctuations des taux de change.

Le CETC, qui s’est classé 9e parmi les meilleures entreprises considérées comme le premier producteur chinois d’électronique militaire, a vu ses ventes chuter de 6% en 2020, atteignant 14,6 milliards de dollars.

Les entreprises chinoises qui ont atteint le Top 100 des ventes d’armes sont des entreprises publiques et elles produisent à la fois des produits civils et militaires et les revenus générés par les ventes civiles.

Les entreprises du Royaume-Uni ont atteint la troisième position du Top 100.

La Russie recule dans le classement depuis 2017. En 2020, les ventes d’armes des entreprises russes ont atteint 26,4 milliards de dollars, soit une baisse de 6,5% sur une base annuelle.

L’industrie de la défense turque a connu une forte augmentation en 2020 et est classée à la 51e position. Aselsan, la seule entreprise de défense turque, est entrée sur la liste avec des ventes d’armes d’une valeur de 2,2 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente.

Achats nationaux

Les trois sociétés indiennes ont réussi à réaliser de nombreuses ventes sur le marché intérieur indien, le gouvernement ayant annoncé une interdiction progressive des importations de plus d’une centaine d’équipements militaires différents et dans le but de renforcer l’autosuffisance dans la production d’armes localement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.