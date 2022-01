Les entreprises de grande consommation se préparent à maintenir les approvisionnements au milieu de la 3e vague ; augmentation des stocks, tampons de production

Alors que la troisième vague de Covid fait craindre un autre verrouillage ou des contrôles de mobilité, les sociétés FMCG telles que ITC, Dabur, Parle et d’autres sont en train de doubler leurs capacités d’approvisionnement ; stocker des articles de santé et des articles essentiels au quotidien dans la chaîne d’approvisionnement ; et créer des sauvegardes de production.

« Nous appliquons les enseignements de l’année dernière sur la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement pour garantir une interruption minimale des approvisionnements et avons déjà commencé à constituer les stocks nécessaires pour éviter toute interruption d’approvisionnement et de produits de base due à la vague en cours », Mohit Malhotra, PDG de Dabur India Ltd. , a déclaré Financial Express Online.

L’Inde a enregistré 90 928 nouveaux cas jeudi, selon les données du ministère de l’Intérieur de l’Union (Lire la suite). « L’ITC a continuellement fait le point sur les opérations et suivi les développements du marché. Au cours de la première vague, alors que l’on ne savait pas grand-chose sur le nouveau coronavirus, il y avait beaucoup d’incertitude, tant du point de vue du comportement des consommateurs que du point de vue des opérations. Cela a beaucoup changé au cours de la deuxième vague et maintenant, le cas échéant, il y aura une troisième vague », a déclaré un porte-parole de l’ITC.

Stockez-le

Les entreprises, les revendeurs et les distributeurs de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement s’efforcent en permanence de stocker davantage d’articles essentiels quotidiens tels que l’huile de cuisson, le riz, le blé, les légumineuses, le thé, les collations, les articles de toilette, les produits renforçant la santé et l’immunité, les produits à base d’ayurveda, etc. toute rupture d’approvisionnement si les autorités imposent des restrictions au milieu de l’augmentation des cas de Covid-19. Beaucoup conservent un inventaire de près du double de leur capacité normale.

Parle Products a mis en place un inventaire supplémentaire et a veillé à ce qu’il y ait un tampon de 10 à 15 % en cas de restrictions imposées. « Nous sommes préparés et avons une idée juste de la façon dont les choses vont évoluer et, par conséquent, nos fournisseurs et distributeurs sont également informés de toutes les stratégies en cas d’urgence », a déclaré Krishnarao Buddha, responsable principal de la catégorie, Parle Products Pvt Ltd, à Financial Express. En ligne.

Même si les entreprises de grande consommation ne s’attendent pas à un verrouillage à l’échelle nationale ou même à une augmentation sévère, elles restent prudentes et se préparent à toute situation fâcheuse. « La chaîne d’approvisionnement de l’ITC… disposant d’un inventaire adéquat sur divers nœuds dans plusieurs zones géographiques, est désormais dans une bien meilleure position pour relever tous les défis liés à des restrictions », a déclaré le porte-parole de la société.

«Il y aura des restrictions et des couvre-feux, mais comme nous l’anticipons, il n’y aura pas de verrouillage en tant que tel. Et dans ce cas, les personnes travaillant à domicile ou suivant des cours en ligne voudront plus qu’avant grignoter des collations, etc. De plus, lorsqu’ils restent à la maison, les gens ont tendance à ne pas être dans leur routine, ils dorment tard en se gavent de séries ou de films, ce qui les amène également à grignoter des collations salées ou des nouilles, etc. Bien qu’il puisse y avoir un risque d’achat de panique, le la demande augmentera davantage pour des raisons comme celles-ci », a déclaré Krishnarao Buddha of Parle.

Une usine de fabrication préparée

Non seulement les stocks, la chaîne d’approvisionnement et la base de fournisseurs, les sociétés FMCG préparent également leurs unités back-end afin d’éviter la situation de chaos à laquelle elles ont dû faire face lors du premier verrouillage en 2020. Bhupat Bhuva, fondateur et directeur général, Sheetal Cool Products Limited, qui vend du lait, des produits à base de lait et des salés prêts à manger emballés, a déclaré : « Notre équipe travaille jour et nuit pour nous préparer pour la saison à venir. Nous avons beaucoup travaillé sur notre processus de chaîne d’approvisionnement, l’intégration en amont et la production pour nous assurer que nous sommes en mesure de répondre à la demande du marché.

Krishnarao Buddha a déclaré : « Nous opérons avec plus de 120 usines de fabrication dans tout le pays. Nous leur avons demandé à tous d’être prêts en cas de poussée de la demande, afin de garantir la disponibilité de main-d’œuvre supplémentaire en cas de besoin. Ainsi, nous pouvons augmenter notre capacité à un niveau de 40 pour cent, si nécessaire. L’entreprise est sur ses gardes et bien préparée.

En outre, les entreprises prennent également des mesures de sécurité supplémentaires dans leurs installations de fabrication. « Toutes les précautions et les protocoles d’hygiène stricts restent en place à la fois dans les bureaux et dans les usines, y compris le masquage à tout moment, la désinfection, la distance de sécurité et la mise en quarantaine en cas de voyage ou de contact », a déclaré le porte-parole de l’ITC. Dabur a même équipé ses unités de concentrateurs d’oxygène pour faire face à toute urgence en cas de troisième vague.

Allez en ligne pour une meilleure portée

Les firmes FMCG mettent également davantage l’accent sur les médias omnicanaux et en ligne, depuis la première vague de Covid. Le porte-parole de l’ITC a déclaré : « La présence omnicanale des entreprises/marques est devenue plus importante que jamais, en particulier dans les zones urbaines. Les canaux émergents comme le commerce électronique gagnent du terrain avec une pénétration et une adoption accrues, étant donné la réticence des gens à visiter physiquement les magasins pendant le pic de Covid. »

Mohit Malhotra a déclaré : « Chez Dabur, nous lançons une initiative numérique spéciale sur notre site Web d’entreprise, offrant aux consommateurs une chance d’obtenir des kits d’immunité Dabur gratuits qui incluent certaines des formulations ayurvédiques éprouvées de Dabur.

