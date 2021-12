« Les entreprises de paiement ne survivront pas si elles n’innovent pas »

Il est difficile de gagner de l’argent grâce aux paiements et les sociétés de technologie financière qui ne s’en rendent pas compte vont mettre leur entreprise en danger, a déclaré Suhail Sameer, PDG de BharatPe. Dans une conversation franche avec Malini Bhupta, il dit que la seule façon de créer une entreprise durable est de prêter et de générer plus de trafic vers les magasins. Extraits édités :

La prise de conscience actuelle parmi les investisseurs est que vous ne pouvez pas gagner d’argent avec un salaireaffaires. Êtes-vous d’accord?

BharatPe est né du principe selon lequel on ne peut pas gagner d’argent avec les paiements, en particulier en Inde. En Occident, les sociétés de services financiers gagnent de l’argent sur les paiements, car les marges de transaction sont élevées et les taux d’intérêt bas. L’Inde est un marché différent. En Inde, il faut penser au commerçant. Les marges dans le commerce de détail sont très minces. Ainsi, lorsque vous dites au commerçant que vous déposerez son argent dans deux jours sur son compte bancaire et que vous facturerez 2% pour les opérations de paiement, il préférera rester avec les opérations en espèces.

Aujourd’hui, les sociétés de cartes en Inde font également 1 à 2,5 % de MDR (taux d’escompte des commerçants) sur les cartes. Je suis fermement convaincu que le MDR sera nul dans les temps à venir. J’aimerais que ça arrive demain. Le programme du gouvernement est de rendre l’économie imposable et de supprimer les paiements en espèces. La valeur zéro du MDR agira comme un formidable catalyseur pour l’adoption des paiements numériques dans le pays, aidant ainsi à atteindre l’objectif de cash moins en Inde.

Pourquoi avez-vous travaillé sur un modèle qui facture zéro MDR étant donné que le l’activité des paiements est encore importante pour de nombreuses grandes entreprises ?

Nous avons décidé de travailler sur cette prémisse et avons décidé de ne pas facturer le MDR. Nous avons réalisé très tôt que si vous faites des frais de paiement nuls pour le commerçant, il sera prêt à accepter les paiements numériques. C’était un acte de foi. Nous avons travaillé avec zéro MDR pour les paiements QR aux commerçants depuis le début. Puis, un jour, le NPCI et le gouvernement ont décidé de rendre le MDR sur ces transactions QR nul également. Notre plus gros coût sur le compte de résultat est tombé à zéro avec cette annonce.

Je crois comprendre que la seule circonstance où un détaillant indien vous paiera est lorsque vous lui donnerez du capital pour investir dans son entreprise ou pour acheter plus de stocks. Le deuxième cas pour lequel un commerçant sera prêt à vous payer est lorsque vous envoyez des clients supplémentaires au magasin et que vous l’aidez à développer son entreprise. Il y a peu ou pas d’argent à gagner dans les transactions ou en proposant des produits de type comptabilité, en particulier dans la vente au détail hors ligne.

Quel est l’avenir des paiements baffaires ?

Notre théorie est claire : les entreprises de paiement ne survivront pas si elles n’innovent pas. Plus tôt on se rend compte que le seul moyen de créer une entreprise durable est de prêter et de générer plus de trafic vers les magasins, mieux c’est. Plus vous niez, comme le font certaines grandes fintechs, plus vous mettez votre entreprise en danger. Vijay Shekhar Sharma est une personne très inspirante et j’ai un immense respect pour ce qu’il a construit, mais PayTM a vécu un parcours similaire.

Pouvez-vous partager des détails sur votre entreprise de prêt?

Nous avons commencé à faciliter les prêts à nos commerçants en partenariat avec quelques NBFC (sociétés financières non bancaires). Nous avons commencé en octobre 2019, et quelques mois plus tard, le Covid nous a frappés. Et une fois que nous nous sommes rétablis, la deuxième vague de Covid a frappé. Nous avions facilité des décaissements de prêts de 5 millions de dollars jusqu’à ce que la première vague assure l’arrêt des entreprises. Lorsque les blocages ont eu lieu, nous étions d’avis que l’argent que nos partenaires avaient prêté aux commerçants hors ligne serait radié, car il n’y avait aucune précision sur la durée de la vague et le retour à la normale.

Mais l’argent a commencé à revenir lorsque les entreprises ont redémarré et que de plus en plus de consommateurs voulaient payer par voie numérique. Cela nous a montré que le modèle d’affaires fonctionne même si ces commerçants étaient nouveaux à crédit. Les banques classiques ont du mal (voire impossible) à prêter à ces commerçants car il n’y a rien à titriser. Grâce à nos flux de paiement, nos partenaires NBFC peuvent prêter à ces marchands. Partagez les numéros de prêt et les détails de vos produits de prêt. N’hésitez pas également à nous faire part de vos futurs objectifs.

BharatPe facilite des prêts allant jusqu’à 7 lakh à ses partenaires marchands pour une période de 3/6/12 mois. Il y a quelques mois, nous avons lancé le financement du distributeur au détaillant et facilité des prêts allant jusqu’à 50 lakh via nos partenaires NBFC. Nous nous préparons à nous aventurer dans la catégorie des prêts garantis – et avons récemment lancé des prêts d’or avec nos partenaires NBFC. Cette activité a été multipliée par 12 au cours des 12 derniers mois.

Que pensez-vous de l’annonce récente de la RBI sur les paiements ?

Le fait que la RBI se penche sur les frais de paiement numérique est une étape bienvenue, car nous avons toujours pensé que le MDR devrait être nul pour les paiements sur toutes les plateformes/modes de paiement. UPI a été le principal moteur des paiements numériques, enregistrant 14 millions de transactions par jour. Avec les annonces de la semaine dernière, je m’attends à ce qu’il se développe encore plus rapidement et devienne une option de paiement de facto pour des millions de consommateurs. L’augmentation de la limite contribuera à stimuler la croissance. En outre, la proposition visant à simplifier le flux de processus pour les transactions de faible valeur grâce à un mécanisme de portefeuille « sur l’appareil » dans les applications UPI contribuera à augmenter le taux de réussite des transactions UPI et, à son tour, à renforcer la confiance.

