Les entreprises de sécurité voient le boom de la clientèle de célébrités face au pic de criminalité

La vague de crimes qui se déroule à Los Angeles a rendu les célébrités capricieuses, à tel point qu’il y a un grand boom des recrutements dans le domaine de la sécurité … ce qui peut sembler bien pour eux, mais ce n’est pas un bon signe dans son ensemble.

TMZ s’est entretenu avec deux sociétés de sécurité de premier plan différentes qui offrent des services aux personnes célèbres et à d’autres types de VIP – et elles nous disent toutes les deux la même chose… dans la Cité des Anges.

Alfredo Moosa et AJ Moosa de 2 Deep Executive Protection – qui a fonctionné pour des personnes comme français Montana, Marie, A1 Bentley et plus encore – dites-nous qu’ils sont réservés à gauche et à droite ces jours-ci, en particulier à LA … où ils disent qu’ils sont les plus demandés.

Prendre la Débardeur Davis combat en ville le week-end dernier – les Moosa disent que là-bas seulement, ils avaient 8 clients différents avec leurs gardes à portée de main, qui sont embauchés pour des quarts de travail bien plus longs que tout ce qu’ils ont fait dans le passé (17 heures et plus) … emblématique de ce qu’ils disent se passe en général. Au cours de la dernière année… ils nous disent qu’ils ont embauché 15 à 16 nouveaux gardes.

Les Moosa disent également qu’ils ont vu beaucoup de leurs clients ces derniers temps abandonner les bijoux et autres objets bling qu’ils portent normalement – ​​ce qui, selon eux, a à voir avec le fait que les gens se font prendre dans des attaques effrontées ces derniers temps. 2 Deep fait également beaucoup plus de visites à domicile en ce moment – ​​on nous dit maintenant qu’on leur demande de rester et de patrouiller les Airbnbs dans lesquels leurs clients pourraient rester … qu’ils soient réellement là ou non, un changer de ce qu’on leur demande habituellement de faire.

Il y a aussi Kings Protection – ayant été embauché par des gens comme Quavo, petite pompe, James Lebron, etc. — dont le PDG, Jack, nous dit qu’eux aussi connaissent un pic de réservations, et tout ce qui vient avec leurs offres.

Jack dit qu’ils ont vu une augmentation des besoins de sécurité au jour le jour, y compris des clients qui se promènent dans un cadre de vie nocturne … ou même simplement des patrouilles à domicile, quelque chose dans lequel ils se spécialisent. Kings a dû embaucher 200 gardes supplémentaires cette année à cause du téléphone qui sonne constamment.

On nous dit que Kings a généralement des gardes armés qui surveillent la résidence louée d’un client, et ils ont même commencé à déployer des unités K9 pour aider, ce qui montre à quel point ils prennent leur travail au sérieux dans ce climat de criminalité.