Les entreprises de sports fantastiques contribuent à une valeur de Rs 3 000 cr l’année dernière: PDG de Dream Sports

Les sociétés de sports fantastiques, qui interagissent avec les utilisateurs en ligne, ont investi plus de 3 000 crores de roupies l’année dernière dans divers segments, y compris l’achat de droits médiatiques et le parrainage de joueurs, a déclaré mardi un haut responsable de Dream Sports.

Lors du sommet numérique de l’IAMAI, le co-fondateur et PDG de Dream Sports, Harsh Jain, a déclaré que la société cherchait à investir dans des start-ups et dans tout ce qui améliore le sport.

« L’année dernière, l’industrie du sport fantastique, qui se compose de plus de 200 entreprises, a contribué à hauteur de 3 000 crores de roupies en droits médias, en sponsorisant des équipes, des ligues, des joueurs et en dépensant de l’argent pour chaque événement sportif », a ajouté Jain.

Il a déclaré que la Dream Sports Foundation, la branche de responsabilité sociale des entreprises de l’entreprise, soutient actuellement 6 000 athlètes en Inde.

« Fantasy Sports montre qu’il peut devenir l’un des plus gros contributeurs en termes d’engagement, d’audience et de commercialisation.

« Dans Dream Capital, nous avons investi 250 millions de dollars pour réinvestir dans le sport. Notre vision est simplement d’améliorer le sport. Tout ce qui améliore le sport est un jeu équitable pour nous. Tout ce qui améliore le sport, nous sommes intéressés à investir », a déclaré Jain.

Il a ajouté que les consommateurs indiens ont maintenant commencé à payer pour des produits et services en ligne avec une augmentation du PIB par habitant, du revenu disponible au cours des 3 à 5 dernières années, mais que le modèle freemium reste le meilleur moyen de faire des affaires dans le pays.

Jain a déclaré que le déploiement de la 5G dans le pays stimulerait l’innovation dans la technologie du sport et renforcerait le rôle des produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle dans le segment du sport.

