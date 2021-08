Les entreprises détiennent désormais plus de 1,6 million de bitcoins, soit près de 8% de l’offre totale ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTgzNDA0MDcxNjk5MzU4NzU4/btc-treasuries-bar-graph.png

La quantité de bitcoins détenue par les entreprises du monde entier ne fait qu’augmenter, représentant près de 8% de l’offre totale de 21 millions de hard caps.

Les entreprises ayant des bitcoins dans leurs bilans détiennent désormais 1 660 473 BTC, soit près de 8% de l’offre totale de bitcoins, selon les données de Bitcoin Treasuries. MicroStrategy ouvre la voie avec 108 991 bitcoins détenus, soit environ un demi pour cent de l’offre totale, ce qui représente 75 % de la capitalisation boursière totale de la société de renseignement logiciel.

Tesla occupe la deuxième place, détenant toujours les 43 200 bitcoins acquis début 2021. Le constructeur de voitures électriques est suivi de Square, Marathon Digital Holdings et Coinbase. La société de solutions de paiement fintech détient un peu plus de huit mille BTC, tandis que le mineur de bitcoins MARA a alloué 5 425 bitcoins à son bilan. Coinbase, la plus grande bourse américaine, ferme le top cinq avec un timide sac de 4 487 bitcoins.

Source de l’image : bitcointreasuries.net

MicroStrategy de Michael Saylor est la société cotée en bourse avec l’allocation de bitcoins la plus élevée, à la fois en termes absolus et par rapport à sa capitalisation boursière. La société de renseignement logiciel, qui a acheté hier 3 907 bitcoins supplémentaires pour 177 millions de dollars en espèces, a ouvert la voie dans le monde des affaires avec la paire de stratégies la plus simple mais la plus efficace – DCA et HODL. Le sac bitcoin actuel de l’entreprise de 108 991 BTC, qui a coûté près de 3 milliards de dollars au moment de l’achat, vaut désormais bien plus de 5 milliards de dollars et représente 75% de sa capitalisation boursière totale, actuellement à 7,12 milliards de dollars. Les avoirs en bitcoins de MicroStrategy ont augmenté de près de 180 % en dollars et représentent environ 0,52 % de l’offre totale de 21 millions de pièces.

Les entreprises cotées en bourse, les entreprises privées, les gouvernements et les offres de type ETF combinées détiennent actuellement 1 660 473 bitcoins, selon les données de Bitcoin Treasuries, soit environ 7,91 % de l’offre totale. Ce pourcentage ne tient pas compte des bitcoins perdus ou inaccessibles, et donc le pourcentage de pièces réellement utilisables est probablement plus important.

Étant donné que la plupart des entreprises qui ont ajouté du bitcoin à leur bilan l’ont fait en 2020 ou 2021, la course à l’accumulation de bitcoins en entreprise vient de commencer. Alors que de plus en plus d’entreprises réalisent ce qu’est réellement Bitcoin et ses possibilités uniques dans les années à venir, la course devrait s’intensifier considérablement, asséchant davantage l’offre sur le marché. Et bien qu’ils ne s’en rendent pas compte, la plèbe de Bitcoin peut profiter d’empiler des sats de manière constante à des prix inférieurs.

