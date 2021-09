Les entreprises devraient proposer de meilleures augmentations de salaire en 2022 : sondage

Les secteurs avec la plus faible augmentation de salaire prévue pour 2022 sont l’hôtellerie, les services d’ingénierie et l’énergie.

Les employés d’India Inc peuvent s’attendre à de meilleurs chèques de paie l’année prochaine, car il y a une projection d’une augmentation de salaire moyenne de 9,4% en 2022, contre 8,8% en 2021 et 6,1% en 2020.

Selon l’enquête sur l’augmentation des salaires en Inde de la société mondiale de services professionnels Aon, cette augmentation est le signe d’une forte reprise économique et d’une amélioration de la confiance des consommateurs. Les niveaux projetés pour 2022 ramènent les augmentations de salaire à ce qui a été observé dans les années pré-pandémiques entre 2017 et 2019. L’enquête a analysé les données de plus de 1 300 entreprises dans 39 secteurs.

Le nombre d’entreprises offrant des incréments nuls devrait passer de 2,5% en 2021 à 1,1% en 2022. La meilleure nouvelle est que davantage d’entreprises envisageront de donner des incréments dans des fourchettes plus élevées. Par exemple, le pourcentage d’entreprises cherchant à accorder des augmentations de l’ordre de 8 à 10 % devrait passer de 36,9 % en 2021 à 43 % en 2022. En outre, le pourcentage d’entreprises donnant une augmentation de plus de 10 % sera passant de 20,4 % à 24,7 %.

Nitin Sethi, partenaire et PDG des entreprises de performance et de récompenses d’Aon en Inde, a déclaré: «Alors que 2021 est une année où certains secteurs restent sous tension en raison de la pandémie de Covid-19, la plupart des entreprises ont une vision optimiste pour 2022 et projettent plus haut. augmentations de salaire. Nous constatons un sentiment positif dans la plupart des secteurs, une confiance élevée des investisseurs avec des investissements directs étrangers soutenus dans le pays et une demande croissante des consommateurs dans la plupart des segments. »

Les trois principaux secteurs avec la plus forte augmentation de salaire prévue pour 2022 pour l’Inde sont la technologie, le commerce électronique et les services informatiques avec des augmentations de 11,2 %, 10,6 % et 9,6 %, respectivement. Le secteur de l’immobilier et des infrastructures connaîtra une amélioration significative des augmentations de salaire, avec une augmentation de 8,8% prévue en 2022. Les secteurs avec la plus faible augmentation de salaire prévue pour 2022 sont l’hôtellerie, les services d’ingénierie et l’énergie.

Roopank Chaudhary, partenaire et directeur commercial d’Aon, a déclaré qu’une énorme fracture s’était glissée dans les chiffres d’augmentation des salaires entre les secteurs en 2020, car certains secteurs envisageaient une augmentation de 7 à 8%, tandis que d’autres plus gravement touchés par la pandémie ont été cherche à donner une augmentation de 2-3%. «Ce grand fossé s’est quelque peu atténué en 2021-2022. Il y a une convergence de plusieurs secteurs pour se rapprocher de la moyenne indienne de 8,8% pour cette année et de 9,4% pour l’année prochaine. De nombreux secteurs se sont rétablis et il y a de la flottabilité dans la majorité des secteurs. Il en résulte une forte convergence vers un point central. Il se situe entre 10 % et 7 % contre 9 % et 1 à 2 % comme c’était le cas l’année dernière », a-t-il déclaré.

L’enquête a mis en évidence que les paiements variables moyens en pourcentage du salaire fixe ont diminué en 2021 à 11,8 % contre 13,2 % l’année dernière. En outre, l’attrition globale s’élevait à 20 % et l’attrition volontaire à 15,4 %, ce qui met en évidence une nouvelle guerre des talents.

