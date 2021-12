« Les conseils d’administration doivent établir des orientations très claires pour guider la réflexion et l’action à tous les niveaux. Pour s’assurer que les directives sont effectivement suivies, les conseils d’administration doivent trouver des moyens de maintenir un dialogue régulier avec leurs pairs et les principales parties prenantes », a-t-il déclaré. (Image représentative)

Les entreprises devront intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de décarbonation, car des financements seront disponibles pour les entreprises viables qui travaillent sur une barre de décarbonation élevée. Aussi, progressivement, les financements se raréfieront pour les initiatives à haute teneur en carbone même si celles-ci sont financièrement viables.

Soulignant le rôle des conseils d’administration dans l’avancement du programme d’émissions nettes de carbone zéro, KPMG dans son rapport « Décarbonisation et évolution du rôle des conseils d’administration » a déclaré que les conseils d’administration doivent veiller à ce que les aspects liés à la durabilité et au climat soient pris en compte au quotidien. opérations quotidiennes en intégrant des objectifs de durabilité et non financiers dans la structure d’incitation existante.

Le rapport a observé que les réponses climatiques vers des objectifs réalisables ont été lentes. Les gouvernements, les institutions de financement et les acteurs de l’industrie se réunissent par le biais d’alliances pour collaborer et se concentrer sur la prise de mesures plus fortes, cependant, le rythme de la transition énergétique a été lent. À l’échelle mondiale, la dynamique des investissements dans le secteur de l’énergie évolue et les entreprises doivent être mieux préparées à équilibrer leurs investissements dans les portefeuilles technologiques

Anish De, responsable du secteur mondial (électricité et services publics), KPMG a déclaré : « Les objectifs climatiques continueront d’augmenter et, par conséquent, les objectifs et réglementations actuels doivent être modifiés pour atteindre les objectifs de décarbonation. Les conseils ont la responsabilité fiduciaire principale de faire en sorte que ce changement se produise.

L’adoption de mesures reste faible pour les entreprises de l’Energie et des Ressources Naturelles (ENR) par rapport aux autres secteurs. Il est temps que les conseils d’administration orientent les organisations énergétiques pour répondre aux exigences du changement climatique.

Les organisations doivent faire plus que ce que la réglementation exige et aller au-delà de la conformité, suggèrent les conclusions du rapport.

Selon De, pour atteindre ces objectifs, le leadership des conseils d’administration impliquera de nombreuses dimensions telles que le changement de la culture organisationnelle et des indicateurs de performance, le maintien et l’amélioration des compétences climatiques au sein du conseil d’administration ainsi qu’au sein de l’organisation, la traduction des engagements en changements matériels qui vont au-delà de la symbolique, évaluation des risques et des opportunités, divulgations et conformité, planification des investissements et sélection des technologies.

