Les entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction de taille moyenne verront leur chiffre d’affaires augmenter de 15% cet exercice: Crisil

Alors que les investissements industriels ont été reportés et que les projets immobiliers ont ralenti l’année dernière, l’activité de construction commerciale devrait reprendre cette année.

Des carnets de commandes solides et une meilleure préparation opérationnelle au cours de la deuxième année du Covid feront gonfler la ligne de tête de plus de 600 entreprises de taille moyenne notées Crisil dans le secteur de l’ingénierie, des achats et de la construction (EPC) de 15% cet exercice, la note a déclaré mardi l’agence. La croissance attendue sera supérieure à environ 10 pour cent de l’automne dernier. Le chiffre d’affaires global de ces 600 entreprises (avec un chiffre d’affaires inférieur à Rs 1000 crore au cours de l’exercice précédent) dans la construction de routes, les bâtiments commerciaux et industriels, l’irrigation et les activités connexes a été estimé à Rs 70000 crore pour le dernier exercice.

Cependant, la performance de ces sociétés EPC devrait être freinée au premier trimestre de l’exercice en cours de manière séquentielle, le pays combattant la deuxième vague Covid ainsi que des défis tels que le ralentissement de l’exécution des projets et la migration de main-d’œuvre. Néanmoins, l’impact sera moins sévère que l’an dernier étant donné que «les activités se sont arrêtées au milieu d’un blocage à l’échelle nationale au premier trimestre du dernier exercice», a déclaré Crisil. Il est important de noter que le gouvernement avait exempté le secteur de la construction des verrouillages jusqu’à présent cet exercice, alors même que les arrangements de séjour sur place des travailleurs et les précautions liées à la pandémie ont réduit la migration à environ 20 pour cent cette année jusqu’à présent, a-t-il ajouté. En outre, la plupart des sites du projet se trouvent dans des zones non urbaines, qui ont été moins touchées par la pandémie que dans les zones urbaines.

Néanmoins, le représentant des entreprises de construction a différé de la croissance projetée. «Il semble y avoir une idée fausse car tout semble se dérouler dans une période de ralentissement. La main-d’œuvre n’est pas disponible alors que les prix de l’acier, du ciment, etc., ont augmenté sans raison. Ce que vous ferez du carnet de commandes si rien ne bouge sur le site. En pratique, ce ne sont pas seulement 20 p. 100 des travailleurs qui reviennent. Il existe un mouvement ouvrier de masse venant de villes comme Mumbai. Mais il est vrai que les entreprises sont mieux préparées cette année que l’an dernier et il peut y avoir un changement de comportement », a déclaré Raju John, directeur général de l’Association des constructeurs de l’Inde à Financial Express Online.

Lire aussi: Journée nationale de la technologie: Comment la pandémie a servi de multiplicateur de force pour l’adoption de la technologie parmi les MPME

Le segment EPC a connu un soutien accru de la part du gouvernement. Par exemple, les projets attribués par la National Highways Authority of India et le Ministère des transports routiers et des autoroutes étaient passés à environ 10500 km au cours de l’exercice précédent, contre 8.500 km au cours de l’exercice 2020. De plus, des projets d’une valeur de 111 lakh crore ont été annoncés dans le cadre de la National Infrastructure Pipeline et serait réalisé sur cinq budgets jusqu’en 2025. Alors que les dépenses en immobilisations industrielles ont été reportées et que les projets immobiliers ont ralenti l’année dernière, l’activité de construction commerciale devrait reprendre cette année.

«Avec plus de 2,5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice précédent, les carnets de commandes étaient à leur plus haut niveau – au début de n’importe quel exercice – depuis 2015, ce qui offre une visibilité élevée sur les revenus. Le taux d’exploitation actuel de 70% devrait également aider le secteur à prendre de l’élan de croissance pour le reste de cet exercice », a déclaré Rahul Guha, directeur de CRISIL Ratings. La rentabilité opérationnelle des sociétés EPC devrait également se stabiliser à la moyenne historique de 11 pour cent à moyen terme. «Le dernier exercice budgétaire, malgré une forte hausse des prix des matières premières clés telles que le bitume, l’acier, le diesel et l’essence, les clauses de pass-through avaient limité la contraction de la marge opérationnelle à 100 points de base (pb), avec une rentabilité opérationnelle estimée à environ 10 pour cent », a ajouté Crisil.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.