Les entreprises doivent clarifier les faits

Par Vidya Hattangadi

La gestion de crise est le processus par lequel une organisation traite un événement perturbateur et inattendu qui menace de nuire à l’organisation ou à ses parties prenantes. L’étude de la gestion des crises est née des catastrophes industrielles et environnementales de grande ampleur dans les années 80.

En septembre 2015, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a constaté que dans plus de 590000 véhicules à moteur diesel, Volkswagen avait enfreint le Clean Air Act car les véhicules étaient équipés de “ dispositifs de défaite ” sous la forme de logiciels informatiques, conçus pour “ tricher »sur les tests d’émissions fédéraux.

En avril 2017, un juge fédéral américain a condamné Volkswagen à payer une amende pénale de 2,8 milliards de dollars pour «avoir truqué des véhicules à moteur diesel pour tromper les tests d’émissions du gouvernement». Au 1er juin 2020, le scandale avait coûté à Volkswagen 33,3 milliards de dollars en amendes, pénalités, règlements financiers et coûts de rachat.

En Inde, les autorités ont observé que les émissions d’oxyde d’azote des voitures Audi représentaient 5 à 8 fois les limites autorisées, et après que le National Green Tribunal a infligé une pénalité de Rs 500 crore à Volkswagen (société mère d’Audi), les clients irrités ont réalisé qu’ils avait été dupé de leur argent durement gagné. Malheureusement, la façon dont l’entreprise a géré le scandale a aggravé les choses. Au fur et à mesure que l’affaire progressait, la réponse de la société était considérée comme incohérente et, parfois, contradictoire avec les déclarations précédentes. Les dirigeants ont affirmé qu’ils n’étaient pas au courant de la tricherie.

Pendant ce temps, les équipes de relations publiques et de médias sociaux de l’entreprise ont eu du mal à suivre. Alors que la société entreprenait de rappeler des millions de véhicules, les responsables ont promis de rembourser certains clients, mais pas tous, pour leurs problèmes.

Si la marque avait agi avec maturité, elle aurait peut-être mieux résisté à cette crise si elle avait pris quelques mesures clés – être franc et honnête dès que l’histoire a éclaté; a maintenu sa réponse cohérente avec un ton empathique et apologétique; remboursé à tous les clients concernés le même montant; a démontré son engagement à changer d’une manière ou d’une autre en fixant de nouveaux objectifs d’émissions ou en s’associant à une organisation environnementale pour aider à lutter contre la pollution atmosphérique. Il a fallu 4 à 5 ans à Volkswagen pour revenir à la normale.

Un principe majeur pour gérer les crises est de régir les communications – être franc avec les clients, dire la vérité et les tenir informés des aspects corrects et incorrects de la même chose. Les dimensions morales et immorales pertinentes aux communications sont très importantes pour gérer les crises. La réponse à la crise de toute organisation doit être conçue pour aller plus vite que les médias sociaux, ce qui n’est pas facile. Cela signifie avoir une équipe de crise bien formée et qui sait exactement quoi faire lorsqu’une menace émerge. Cela signifie avoir la technologie intégrée dans l’accès et l’activation du plan de l’organisation. Et cela signifie coopter les réseaux sociaux comme outil de communication et pas seulement les laisser dicter la menace.

Le régulateur alimentaire indien avait interdit Maggi en 2015 après que des tests aient montré qu’il contenait une quantité excessive de plomb et pour un étiquetage présumé erroné de l’exhausteur de goût MSG. Nestlé a depuis supprimé l’allégation «Aucun MSG ajouté». Les inspecteurs alimentaires indiens ont ordonné à Nestlé Inde de rappeler un lot de nouilles Maggi de l’État indien du nord de l’Uttar Pradesh, affirmant que des tests avaient révélé les nouilles instantanées Maggi “ dangereuses et dangereuses ” et accusant Nestlé de ne pas se conformer à la loi sur la sécurité alimentaire.

La réponse initiale du major mondial des produits de grande consommation a été qu’elle a rejeté l’accusation selon laquelle ses nouilles n’étaient pas sûres et a déclaré sur son site Web et ses comptes de médias sociaux qu’il n’y avait eu aucun ordre de rappel de produits. Une déclaration sur son site Web indique que «La qualité et la sécurité de nos produits sont les principales priorités de notre entreprise. Nous avons mis en place des contrôles stricts de sécurité alimentaire et de qualité dans les usines de Maggi. Nous n’ajoutons pas de MSG aux nouilles Maggi, et le glutamate, s’il est présent, peut provenir de sources naturelles.

Nous sommes surpris par le contenu censé être trouvé dans l’échantillon, car nous surveillons régulièrement le contenu des prospects dans le cadre des exigences réglementaires. » Nestlé a tenu les clients informés de sa réponse à cette affaire et des mesures prises par l’entreprise en continu pendant quatre longues années. En janvier 2019, la Cour suprême a autorisé un rapport de test à servir de base à une procédure dans un recours collectif de près de quatre ans contre MSG, contenu principal dans Maggi.

Il est difficile de gérer le risque de réputation, la façon dont les menaces émergent et sont attisées par les médias sociaux est difficile à gérer. Pourtant, les principes de la manière dont une organisation s’approprie et anticipe le problème dépendent en grande partie de sa culture. Les clients n’apprécient pas les excuses sans enthousiasme aux victimes et les mensonges cachés derrière les murs de l’entreprise. Ça ne marche pas.

Amazon a été un gagnant lors de la crise de Covid-19 car elle a facilité la vie des ménages pendant la pandémie. Ses ventes ont grimpé en flèche lorsque les magasins de briques et de mortier et les centres commerciaux ont fermé pendant les verrouillages. Pourtant, Amazon a été vivement critiqué; les accusations les plus graves sont portées contre lui aux États-Unis et en France. En France, tous les entrepôts d’Amazon ont été temporairement fermés après une énorme dispute sur la sécurité des travailleurs. Aux États-Unis, Amazon a vu de nombreux travailleurs démissionner en raison de problèmes de sécurité et d’état des entrepôts. Beaucoup de ses travailleurs se sont engagés à rester chez eux en signe de protestation parce qu’Amazon n’a pas fourni de masques faciaux et a refusé de payer des congés de maladie. La lutte s’est intensifiée après qu’Amazon ait licencié quatre travailleurs qui avaient publiquement critiqué les mesures de sécurité. Dans les pays progressistes comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, les clients évaluent de près le comportement des entreprises.

Tout acheteur engagé d’un produit / service l’observe de près; ils observent également le comportement de l’organisation vis-à-vis de la société, et en cas de crise, ils attendent une communication claire, concise, correcte, cohérente, complète et courtoise, avec des actions concrètes.

