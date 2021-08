Les entreprises du CDC et des vaccins au lit avec Facebook ? 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Zuckerberg est un adolescent très dangereux qui n’a clairement pas grandi. Personnellement, je ne posséderais jamais une seule action de Facebook alors que sa gestion est tellement discutable. Le membre du Congrès américain Thomas Massie a déclaré dans une série de tweets que les vérificateurs des faits indépendants de Facebook supprimaient ce qu’ils appellent la “désinformation sur les vaccins”. Ces personnes sont financées par Johnson & Johnson, fabricant de l’un des vaccins. Massie a dit :

« Qui paie les chèques de paie des vérificateurs de faits ? Les vérificateurs des faits sur les vaccins à factcheck.org, qui prétendent être indépendants, sont financés par une organisation qui détient plus de 1,8 milliard de dollars d’actions dans une société de vaccins et est dirigée par un ancien directeur du CDC.

Les vérificateurs des faits ont répondu en affirmant que « Comme vous le savez, nous divulguons nos sources de financement ici : www.factcheck.org“

Ils ont intelligemment utilisé le jargon juridique pour nier l’allégation, mais ont admis qu’ils étaient effectivement financés par l’organisation mère de Johnson & Johnson. Ils ont dit: “Les opinions exprimées par factcheck.org ne reflètent pas nécessairement les vues de la fondation.« Le fait est que Factcheck.org est financé par la Fondation Robert Wood Johnson, dont le PDG actuel est Richard Besser, qui se trouve être l’ancien chef du CDC. La fondation détient près de 2 milliards de dollars d’actions de Johnson & Johnson, l’une des mêmes sociétés pharmaceutiques fabriquant des vaccins COVID.

Il s’agit d’une fraude à la consommation pure et simple pour laquelle n’importe qui d’autre serait jeté en prison. Zuckerberg est au-delà de marcher sur l’eau, il peut flotter dans les airs au-dessus. Je crois que l’État profond a travaillé contre Trump à chaque étape de l’élection pour s’assurer qu’il ne perdrait pas seulement l’élection, mais qu’il n’exercerait jamais le pouvoir. Par conséquent, il n’aurait pas dû s’en prendre à BigTech et même à la machine de propagande non américaine – CNN – qui a fait plus pour saper les États-Unis que quiconque, car ses émissions sont regardées dans le monde entier.

Maintenant le Époque rapporte que Facebook travaille secrètement avec le CDC. Grâce à la Freedom of Information Act, le CDC a été contraint de publier des documents qui ont choqué beaucoup et prouvent que les affirmations de Facebook de censurer les personnes prétendant qu’elles ne sont pas le gouvernement sont un mensonge. ils ont perdu TOUTE IMMUNITÉ et peut maintenant être poursuivi pour violation des droits civils de chacun.

Zuckerberg a-t-il prouvé qu’il n’était pas vraiment qualifié pour diriger une entreprise de cette taille ? La hausse de la valeur de l’action n’avait rien à voir avec ses compétences en gestion. Mais le déclin imminent a tout à voir avec sa prise de décision sans réserve. Il peut penser qu’il est un demi-dieu et tout-puissant, mais parfois plus ils sont gros, plus ils tombent fort. Facebook pourrait ne plus exister après 2035.

