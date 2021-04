Les entreprises du futur numérique imaginées dans trois à cinq ans sont ici: Amit Midha

AMIT MIDHA, président, Asie-Pacifique et Japon / Global Digital Cities, Dell Technologies

Avec l’accélération numérique induite par la pandémie, les clients ne se concentrent pas seulement sur la modernisation de leurs appareils, mais également sur l’ensemble de leur infrastructure, ce qui nous offre un tout nouveau éventail d’opportunités », déclare Amit Midha, président, Asie-Pacifique et Japon, Global Digital Villes, Dell Technologies. «Les capacités, le leadership et l’innovation technologique de Dell Technologies nous ont rendus essentiels au parcours de numérisation du client», a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits:

Donnez-nous une mise à jour sur les performances de Dell au quatrième trimestre et comment l’Inde en tant que marché contribue-t-elle à la réalisation des objectifs de votre entreprise?

Dell Technologies a connu un quatrième trimestre et un exercice 21 solides. Notre modèle opérationnel était non seulement résilient, mais aussi flexible et agile, et nous avons été en mesure de soutenir nos clients avec leurs besoins commerciaux. Nous avons récemment lancé le projet APEX, PowerEdge et PowerStore pour servir nos clients et partenaires avec les meilleurs produits et solutions de leur catégorie. Dell a continué à fournir des prestations extraordinaires même pendant l’incertitude, répondant à une demande sans précédent pour l’avenir du travail, tout en augmentant le chiffre d’affaires à 94,2 milliards de dollars.

En Inde, nous sommes le numéro un des clients, des serveurs grand public, du stockage et de VMware. En termes de part de marché, Dell est devenue la première marque de PC en Inde, nos ventes ayant bondi de 57,1% par rapport à l’année précédente pour atteindre une part de marché de 27,5% au quatrième trimestre. Nous avons mené le segment commercial avec une part de 32,7%, soit une croissance de 15,2% en glissement annuel. Les expéditions grand public de Dell ont enregistré une croissance de 159,1% en glissement annuel et ont maintenu la tête pour la deuxième place de la catégorie.

De quelle manière Dell a-t-il aidé ses clients et partenaires à transformer leur entreprise et à se développer malgré les défis?

L’année 2020 a consisté à mettre en place la bonne infrastructure avec sécurité pour permettre à la main-d’œuvre à distance et à soutenir le travail de n’importe où pour une meilleure productivité. Au fur et à mesure que l’industrie progresse vers la reprise économique avec une croissance numérique considérable, les clients s’attendront à une capacité commerciale accrue pour gérer leur parcours multi-cloud dans un délai plus court. Le portefeuille de produits Dell offre une architecture flexible et moderne qui offre aux clients une agilité et une évolutivité exceptionnelles pour gérer leur entreprise de n’importe où, avec une sécurité et une rentabilité appropriées.

Compte tenu de la situation actuelle, quelles sont les opportunités de croissance pour les entreprises d’APJ et de la région Inde?

Nous ne sommes plus perçus comme un fournisseur de produits, mais plutôt comme un partenaire qui aide les clients à naviguer à travers les opportunités. L’industrie a récemment connu beaucoup d’accélération et les organisations examinent leurs capacités, leur infrastructure et se rendent compte que l’avenir numérique qu’elles ont imaginé dans trois à cinq ans est là aujourd’hui. L’indice de transformation numérique 2020 de Dell montre que 80% des organisations d’APJ ont accéléré certains de leurs programmes de transformation numérique.

Alors que l’industrie fait face à des temps imprévisibles, nous restons positifs et attendons avec impatience les tendances et les opportunités pour l’industrie. Les domaines qui verront des investissements importants comprennent la cybersécurité, l’infrastructure 5G, les capacités de travail à distance, les logiciels de confidentialité, les expériences numériques et les outils de gestion des données. La migration vers le cloud, le cloud hybride et la consolidation de l’infrastructure se produit plus que jamais. Il en va de même pour l’automatisation, pour réduire la dépendance et gérer ces problèmes à l’avenir. Par conséquent, les partenaires doivent améliorer leurs compétences dans ces domaines pour développer leurs capacités sur des plates-formes prêtes pour l’IA / ML ou sur des plates-formes entièrement certifiées cloud.

Parlez-nous du partenariat de Dell avec le gouvernement en matière d’éducation et de compétences.

Dell a collaboré avec le gouvernement et NITI Aayog pour favoriser et entretenir des mentalités innovantes parmi les jeunes et les enseignants de l’Inde. Notre association continue avec le gouvernement a eu un impact sur plus de 11,4 millions d’élèves et 1,1 million d’enseignants, ce qui leur a permis d’utiliser les technologies et de démocratiser l’éducation. Nos objectifs Progress Made Real 2030 sont axés sur la promotion de la durabilité, la culture de l’inclusion en nommant 50% de femmes membres de l’équipe dans le monde et 40% de leaders en tant que femmes, transformant des vies et respectant l’éthique et la confidentialité. Nous avons jusqu’à présent atteint 30% de femmes dans l’équipe dans le monde et 23% de femmes dirigeantes.

Quelles sont les priorités de Dell pour cet exercice et comment l’Inde s’inscrit-elle dans ce plan?

L’Inde est une région importante pour Dell Technologies. L’équipe indienne continue de fournir des services de support mondiaux, de l’innovation, de la R&D et des capacités de fabrication mondiales, la seule région en dehors des États-Unis à fournir un soutien dans toutes les fonctions.

Dell Technologies en Inde soutient un certain nombre d’entreprises comme Blue Dart, Hexagon Life Sciences, State Bank of India et SBI Life, TNQ Technologies, Bikanerwala, Technicolor, Evalueserve et bien d’autres en déployant les meilleures solutions de stockage et de serveur pour augmenter leur efficacité commerciale et optimiser leur infrastructure. Nous continuerons à nous concentrer de plus en plus sur l’Inde en termes d’innovations technologiques et d’impact social et à amener de plus en plus l’Inde à jouer un rôle de chef de file à l’échelle mondiale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.