Les entreprises du nord-ouest du Pacifique fusionnent et lèvent des fonds pour créer une technologie de construction modulaire écoénergétique

Aaron Fairchild, à gauche, et Bec Chapin seront co-PDG de la nouvelle société fusionnée Green Canopy NODE. (Photo GreenCanopy NODE)

Alors que COVID-19 et les vaccinations ont poussé de nombreuses personnes dans des camps nous contre eux, pour Bec Chapin, la pandémie a plutôt inspiré une appréciation de notre degré de connexion.

« Nous sommes déjà dans le même bateau », a déclaré Chapin. « Alors soyons ensemble.

Chapin s’est rendu compte de cette unité lors d’une fusion commerciale récemment annoncée entre NODE, l’entreprise de construction à réduction de carbone basée à Seattle qu’ils ont cofondée, et Portland’s Green Canopy, un promoteur immobilier et constructeur de maisons axé sur l’environnement. L’entreprise, appelée Green Canopy NODE, a levé 10 millions de dollars de nouveau financement pour aider à lancer le partenariat. L’entreprise compte 31 employés et espère doubler ce nombre au cours de la prochaine année.

Chapin sera co-directeur général aux côtés du co-fondateur de Green Canopy, Aaron Fairchild. L’entreprise conservera des bureaux dans les deux villes. Diviser le rôle de PDG nécessitera beaucoup de collaboration et une communication claire, a déclaré Chapin, mais le modèle, que l’on trouve plus couramment dans les structures de direction européennes, est réalisable.

Bec Chapin, co-PDG de Green Canopy NODE. (Photo de NODE de la canopée verte)

« Nous avons un « complexe royal » aux États-Unis », ont-ils déclaré. «En fin de compte, nous pouvons vraiment collaborer. Ensemble, nous pouvons être exponentiellement plus efficaces.

Chapin et Fairchild ont déjà démontré leur compatibilité professionnelle. Chapin a travaillé pour Green Canopy pendant quelques années, aidant l’entreprise à se réorganiser pour réduire les coûts et améliorer la vitesse. Chapin admet s’être réorganisé sans travail, mais leur amitié avec Fairchild a perduré. En fait, Fairchild est celui qui a connecté Chapin à Don Bunnell et les deux ont lancé NODE en 2016. La startup a été présentée dans . en 2018.

Avec la fusion, Bunnell a quitté les opérations quotidiennes et siège au conseil d’administration de la société.

Écologiser la construction à l’aide de la technologie

Il est généralement admis que le secteur de la construction a bien tardé à se moderniser, et beaucoup considèrent la technologie modulaire ou préfabriquée comme faisant partie de la solution. NODE a développé une approche pour construire des maisons économes en énergie à partir de composants préfabriqués fabriqués à partir de matériaux respectueux de l’environnement. La stratégie réduit la quantité de main-d’œuvre nécessaire, a une empreinte carbone plus faible et pourrait aider à remédier à la pénurie de logements, a déclaré Chapin.

Mais la technologie de la construction est une entreprise difficile à rentabiliser et à faire évoluer, en particulier au démarrage. L’un des grands défis est le processus d’autorisation extrêmement lent. Il faut de 12 à 18 mois à Seattle pour que les permis de construire soient approuvés ; dans la ville voisine de Tacoma, c’est trois mois.

« Pensez à votre mentalité de startup », a déclaré Chapin. L’échelle de temps est totalement différente. « C’est ce que vous pouvez faire en un mois, que pouvez-vous faire en une semaine ? »

Et c’est un écosystème compliqué avec beaucoup de pièces mobiles. La fusion avec Green Canopy, qui a débuté en 2010, contribue à étoffer cet écosystème. L’entreprise de Portland englobe le développement immobilier, gère des fonds immobiliers et fournit la conception de projets, la faisabilité et la construction de projets résidentiels multifamiliaux écoénergétiques.

L’entreprise fusionnée intégrera les panneaux structurels que NODE a développés dans les projets Green Canopy. Le plan à long terme est de concevoir un système de panneaux modulaires qui s’assemblera en une maison entière. Chapin espère atteindre cet objectif d’ici deux ans, et finalement créer un kit modulaire que n’importe qui pourrait commander et engager un entrepreneur indépendant pour l’assembler.

Surfer sur la vague des technologies climatiques

Aaron Fairchild, co-PDG de Green Canopy NODE. (Photo de NODE de la canopée verte)

Green Canopy NODE fait partie du secteur des technologies climatiques en pleine croissance dans le nord-ouest du Pacifique, qui comprend des entreprises qui tentent de réduire les émissions de carbone associées à la construction, aux transports, à l’agriculture et à la production d’énergie. Les entreprises de technologie climatique de la région ont décroché plus d’un milliard de dollars de capital depuis le début de 2020, selon une analyse de ..

Avant ce dernier tour, Green Canopy a levé près de 15 millions de dollars et NODE a reçu 2,8 millions de dollars d’investisseurs. Le nouveau cycle comprend Chloe Capital, Portland Seed Fund, Techstars et d’autres.

Il existe d’autres entreprises prospères qui construisent des logements et des espaces commerciaux économes en énergie, modulaires et durables :

Sustainable Living Innovations est une entreprise technologique de Seattle qui, en juin, a inauguré un développement de 15 étages qui est considéré comme le premier immeuble d’appartements de grande hauteur à «énergie nette zéro» au monde. La startup de Seattle Blokable crée des maisons modulaires en mettant l’accent sur des conceptions à ossature en acier qui conviennent à l’empilage dans de grandes unités multifamiliales. La société lancée en 2016, a levé plus de 30 millions de dollars et s’est développée en Californie. Method Homes est une entreprise de maisons modulaires de longue date du Nord-Ouest qui comprend des conceptions écoénergétiques. Nexii, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, est une entreprise de construction commerciale verte, modulaire, évaluée récemment à 1 milliard de dollars.

Mais le secteur a également connu des échecs notables. Le géant californien de la construction Katerra a fait faillite en juin, malgré la levée de plus de 2 milliards de dollars en capital-risque. L’entreprise a travaillé sur plus de 10 projets à Washington et a ouvert en 2019 une usine de bois de 270 000 pieds carrés à Spokane, dans l’État de Washington. L’entreprise travaillait sur la construction modulaire et d’autres technologies, mais les experts disent qu’elle a essayé d’en faire trop et trop rapidement.

Greenfab, un trio d’entreprises de Seattle qui ont conçu et construit des maisons préfabriquées environnementales, a déposé son bilan en juin 2020. Greenfab avait fonctionné pendant 11 ans et a laissé les clients dans le pétrin avec la fermeture soudaine, selon des articles de presse.