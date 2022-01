Les entreprises Edtech se réunissent pour former India EdTech Consortium sous l’égide de l’IAMAI

Les entreprises Edtech se sont associées pour former India EdTech Consortium (IEC) sous l’égide de l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI). Les sociétés edtech adhéreront à un « code de conduite » commun, a déclaré l’IAMAI dans un communiqué. De plus, les entreprises qui se sont réunies pour former le consortium établiront également un mécanisme de règlement des griefs à deux niveaux pour protéger les intérêts des consommateurs et promouvoir leurs droits.

Les entreprises edtech qui ont rejoint l’IEC comprennent Byju’s, Careers 360, Classplus, Doubtnut, Great Learning, Harappa, Times Edutech and Events Ltd, Scaler, Simplilearn, Toppr, Unacademy, upGrad, UNext Learning, Vedantu et WhiteHat Jr. Comme indiqué par IAMAI, l’IEC se concentrera également sur la fourniture à chaque apprenant d’un accès à une éducation de qualité et abordable.

Pour Subho Ray, président de l’IAMAI, la formation de cet organisme d’autorégulation est une étape importante vers la protection des apprenants alors que de plus en plus d’étudiants, d’enseignants et de parties prenantes font partie de l’écosystème de l’éducation en ligne.

« IAMAI et les membres de l’India EdTech Consortium (IEC) sont profondément engagés à garantir des normes éthiques pour protéger les apprenants sur les plateformes éducatives en ligne. L’IEC cherche à responsabiliser les apprenants non seulement en les aidant à prendre des décisions éclairées, mais aussi en faisant en sorte que leurs griefs soient réglés en temps opportun », a déclaré Ray.

Selon Mayank Kumar, co-fondateur et MD, upGrad et co-président, IAMAI EdTech Committee, les deux dernières années ont vu l’essor de l’éducation en ligne en tant que pont de connexion pour accéder à une éducation flexible et de qualité pour les étudiants ainsi que pour les professionnels.

« Dans le seul but d’améliorer la prestation des services d’éducation, il est désormais crucial pour nous de favoriser et de maintenir la confiance des parties prenantes en sauvegardant leur intérêt en tant que pratique. Cette initiative contribuera grandement à renforcer le secteur EdTech et à faire de l’Inde la capitale mondiale de l’enseignement », a déclaré Kumar.

