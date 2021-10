Les entreprises et les pays observent et apprennent de l’expérience Bitcoin au Salvador

Source : Adobe / 24K-Production « Les multinationales qui acceptent désormais les paiements en bitcoins au Salvador tireront certainement des leçons de cette expérience. » Ne vous attendez pas à ce qu’une entreprise comme McDonald’s soit trop rapide pour ajouter l’acceptation BTC à d’autres marchés. Des réglementations claires encourageraient les multinationales à commencer à accepter les crypto-monnaies.

Cela fait plus d’un mois qu’El Salvador a officiellement commencé à appliquer une loi qui donne cours légal au Bitcoin (BTC) dans le pays d’Amérique centrale. La rapidité avec laquelle cette loi a été proposée et adoptée plus tard a été en grande partie, avec des protestations suggérant qu’au moins une partie de la population locale n’était pas vraiment d’accord avec les plans du président Nayib Bukele de transformer El Salvador en une nation Bitcoin. .

Même si le lancement a suscité une certaine controverse et un certain scepticisme, il s’agit d’une sorte d’extravagance de relations publiques pour Bitcoin, en particulier avec de grandes marques multinationales comme McDonald’s et Starbucks qui acceptent désormais le BTC dans leurs points de vente salvadoriens. Mais même si ces entreprises ont commencé à accepter les bitcoins, dans quelle mesure exactement elles et d’autres entreprises utilisent BTC, et ont-elles l’intention d’accepter la crypto-monnaie dans leurs succursales dans d’autres parties du monde ?

Eh bien, les multinationales elles-mêmes gardent jalousement le silence sur leurs projets futurs avec BTC, aucune d’entre elles ne répondant par l’affirmative aux demandes de commentaires. Cela dit, les observateurs à l’intérieur et à l’extérieur du Salvador soupçonnent que son acceptation du bitcoin peut faire partie d’un cheminement progressif vers une acceptation plus large dans d’autres parties du monde.

Comment se passe le flirt du Salvador avec BTC ?

Des rapports provenant d’El Salvador provenant d’entreprises comme . suggèrent que si de nombreux Salvadoriens ont au moins essayé la nouvelle infrastructure BTC du pays, les entreprises sont généralement moins enthousiastes.

Par exemple, le Fondation salvadorienne pour le développement économique et social a partagé des données qui révèlent que trois millions de personnes ont téléchargé l’application Chivo, ce qui équivaut à environ la moitié de la population d’El Salvador. Dans le même temps, 12% des consommateurs ont utilisé Bitcoin pour des paiements ou des transferts.

D’autre part, ces mêmes données révèlent que 93% des entreprises opérant au Salvador continuent de déclarer qu’elles n’ont pas effectué de paiements avec des bitcoins. Cette image est largement étayée par le témoignage d’acteurs de l’industrie qui observent l’évolution de la situation au Salvador.

« Nous n’avons pas vu de rapports ou de preuves d’une utilisation généralisée du bitcoin pour les paiements dans les grandes marques au Salvador qui ont ajouté des paiements avec BTC, et ce n’est pas surprenant », a déclaré Garrick Hileman, responsable de la recherche chez Blockchain.com .

« Bien que nous ayons vu des rapports anecdotiques sur le bon déroulement des paiements BTC chez McDonald’s et Starbucks, le portefeuille public Chivo, que les Salvadoriens doivent utiliser pour accéder à leurs bitcoins fournis par le gouvernement, a rencontré des difficultés techniques initiales », a-t-il noté.

Hileman ajoute qu’une poussée éducative majeure autour du bitcoin et des portefeuilles numériques est nécessaire au Salvador avant que nous ne voyions probablement des entreprises, tant locales que multinationales, adopter la crypto-monnaie. Il note également que l’économie du Bitcoin rend moins probable l’utilisation du BTC pour les dépenses quotidiennes.

« La réticence traditionnelle de nombreux propriétaires de bitcoins à dépenser leur BTC ne doit pas non plus être sous-estimée. Beaucoup préfèrent économiser des bitcoins que de les dépenser », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Des observateurs d’El Salvador corroborent également ce récit. Dr Javier Simán, président de l’Association nationale des entreprises privées (ANEP) d’El Salvador, a déclaré à Cryptonews.com que le bitcoin « n’est pas devenu populaire », et que les problèmes techniques en sont l’une des principales raisons.

« La plupart des grandes entreprises et franchises ont signalé des problèmes d’acceptation des paiements via Chivo Wallet, l’application sponsorisée par le gouvernement, et utilisent à la place des applications alternatives. Mais toutes les entreprises convertissent les bitcoins en dollars aussi immédiatement que possible afin de ne pas subir de pertes de change », a-t-il déclaré, notant que le rationalisme économique signifie que très peu d’entreprises voudraient spéculer sur le BTC ou d’autres actifs cryptographiques.

De même, Valeria Vásquez, analyste Amérique centrale au cabinet de conseil Risques Risques de contrôle , cite également les problèmes techniques et les problèmes de sécurité comme l’une des principales raisons pour lesquelles peu d’entreprises ont vu une utilisation généralisée du bitcoin.

« Plusieurs magasins et restaurants (même des hôtels) acceptent les bitcoins comme moyen de paiement ; Dans des endroits comme McDonald’s, vous pouvez payer avec des bitcoins non seulement au restaurant, mais également en ligne et via l’application de livraison. Cependant, tout le monde n’utilise pas le portefeuille du gouvernement (Chivo) en raison de défauts techniques, de sécurité et d’une meilleure fonctionnalité des autres portefeuilles », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Vásquez souligne que certains utilisateurs ont dû attendre plusieurs heures pour que la transaction ait lieu ou que le magasin reçoive le paiement. Cela en a rebuté beaucoup, mais la réticence est encore plus grande parmi les entreprises.

« Du côté des entreprises locales, il y a plus de réticence à utiliser le portefeuille Chivo et le BTC, mais ils continueront à utiliser le bitcoin principalement parce que tout le monde est obligé de l’accepter et tous les prix des produits et services doivent être exprimés en USD et en bitcoin », il ajouta. .

Les multinationales apprennent

Quand on regarde les multinationales, Starbucks, McDonald’s, Pizza cabane , jardin d’oliviers , qui ont commencé à accepter les bitcoins au Salvador, les observateurs mettent en garde contre l’hypothèse selon laquelle ils commenceront bientôt à accepter les crypto-monnaies dans d’autres pays.

« Les multinationales qui acceptent désormais les paiements en bitcoins au Salvador tireront certainement des leçons de cette expérience, et ces enseignements peuvent être partagés entre les opérations mondiales. Cependant, étant donné que les paiements BTC de détail dans des entreprises comme McDonald’s seront probablement de minimis au Salvador dans un avenir prévisible, je ne m’attendrais pas à ce qu’une entreprise comme McDonald’s se précipite pour ajouter l’acceptation de BTC sur d’autres marchés », a-t-il déclaré. Garrick Hileman.

Javier Simán de l’ANEP dit également qu’il est peu probable que nous assistions bientôt à une ruée des multinationales pour commencer à traiter les transactions de crypto-monnaie dans le reste du monde.

« Nous ne pouvons pas présumer de ce que feront les entreprises multinationales [lo mismo] dans d’autres pays avec d’autres monnaies », a-t-il déclaré.

Simán rappelle également que lorsque vous avez une économie dollarisée (comme celle du Salvador), « cela n’a aucun sens de convertir des dollars en bitcoins puis de revenir en dollars ». D’autre part, il reconnaît que « le Bitcoin peut être vu différemment dans les pays moins dépendants du dollar américain ».

Tout en notant l’improbabilité actuelle que les multinationales commencent à accepter les bitcoins ailleurs, Valeria Vásquez a bon espoir dans un avenir plus lointain.

« Actuellement, un nombre croissant d’entreprises adoptent des crypto-monnaies, permettant aux clients de payer avec elles. Au Salvador, par exemple, les multinationales apprennent à s’adapter à cette nouvelle réalité et cela se produira probablement partout dans le monde », a-t-il déclaré.

Il avertit que les entreprises doivent être conscientes des dangers et des défis inhérents au traitement des paiements en crypto-monnaie. Cependant, contrairement au Salvador (qui dispose d’un cadre réglementaire faible avec moins de protections), d’autres pays plus développés pourraient mieux réussir à favoriser une plus grande acceptation des crypto-monnaies parmi les entreprises.

« Les multinationales seront plus réceptives à l’acceptation des crypto-monnaies tant que le cadre réglementaire et de conformité est solide et soutenu par une base transparente », a-t-il ajouté.

Cryptonews.com a contacté les quatre multinationales américaines les plus célèbres (McDonald’s, Starbucks, Pizza Hut et Olive Garden) qui ont accepté le BTC au Salvador. Un seul a répondu à nos questions, et dans le cas de la société répondante, Olive Garden, « a poliment décliné l’opportunité » de commenter ses plans futurs.

Une première étape importante

Mais alors que les multinationales seront probablement très réticentes à ce stade à pousser plus loin leur acceptation du bitcoin, au moins certains commentateurs disent qu’El Salvador est une première étape importante dans la familiarisation du monde avec le Bitcoin et les crypto-monnaies.

« Je pense qu’à l’avenir, nous considérerons l’adoption du bitcoin au Salvador comme monnaie légale et comme actif de réserve comme une étape importante dans le parcours du bitcoin pour devenir une monnaie de réserve mondiale », a déclaré Garrick Hileman.

Valeria Vásquez nous rappelle également que le lancement de Bitcoin au Salvador a été problématique, ce qui peut ou non affecter ses chances d’adoption future à long terme. De même, Javier Simán soutient que donner cours légal au Bitcoin peut être contre-productif pour la crypto-monnaie, d’autant plus que sa volatilité pourrait être préjudiciable à la fois aux consommateurs et aux entreprises.

Il conclut : « Les gens s’attendent à ce que la monnaie légale soit sûre. Ce n’est pas risqué. Toutes les entreprises sont déjà assez risquées. Les gens ne veulent pas prendre de risques de change ou de dévaluation supplémentaires. »

Dans tous les cas, Vásquez souligne que la nouvelle relation d’El Salvador avec Bitcoin est une expérience que d’autres pays surveillent de près.

« Il est probable que d’autres pays attendront et verront la mise en œuvre d’El Salvador, si cela fonctionne, si cela est bénéfique, si cela attire plus d’investissements étrangers », a-t-il déclaré.

