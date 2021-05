Les entreprises et les républicains sonnent l’alarme sur les taxes Biden ⋆ .

Alors que le président Joe Biden fait la promotion de ses plusieurs billions de dollars de dépenses fédérales proposées, les républicains et les petites entreprises sonnent l’alarme, arguant que les impôts nécessaires pour payer ces projets de dépenses constituent une menace pour l’économie.

Le comité des voies et moyens de la Chambre s’est réuni jeudi pour discuter du développement des infrastructures et en particulier de l’impact des augmentations fiscales proposées pour le payer. Le représentant Kevin Brady (R-Texas), le membre de premier plan du comité, a fait valoir que seulement 7% du projet de loi d’infrastructure proposé par Biden va aux infrastructures et que l’augmentation des impôts inciterait les employeurs à accepter des emplois à l’étranger.

«Aussi mauvais que soit le gaspillage des dépenses, pire encore, il est empoisonné par des augmentations d’impôts paralysantes qui sabotent la reprise des emplois aux États-Unis, nuisent aux familles de travailleurs et aux entreprises de Main Street, et créent des emplois américains à l’étranger», a déclaré Brady. «Nous ne pouvons pas financer les infrastructures sur le dos des travailleurs américains.»

Ces arguments resteront probablement des points de discussion républicains clés alors que le projet de loi sur les infrastructures de Biden fera l’objet d’un examen plus approfondi au Congrès. Biden a proposé deux plans de dépenses majeurs, le plan américain pour les familles et le plan américain pour l’emploi, sa facture d’infrastructure d’environ 2 billions de dollars.

Le président a proposé de financer son programme d’infrastructure en augmentant le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, en augmentant les impôts de ceux qui gagnent plus de 400000 dollars par an et en augmentant le taux d’imposition des gains en capital pour ceux qui gagnent plus d’un million de dollars par an. Ces taxes proposées entreraient en vigueur en 2022, selon le plan de Biden.

Les petites entreprises ont également exprimé la crainte que la loi fiscale de Biden ne les frappe durement, malgré les messages de la Maison Blanche affirmant que les augmentations d’impôts n’affecteront que les Américains les plus riches.

«Biden affirme que son plan de dépenses oblige les grandes entreprises à payer leur« juste part »», ont déclaré les Américains pour la réforme fiscale dans un communiqué. «Cependant, le plan augmentera les impôts de nombreuses petites entreprises structurées en sociétés.»

Selon ATR, environ 16% des petits employeurs sont classés comme des c-corporations.

«La hausse du taux d’imposition des sociétés de Biden de 21% à 28% vise un million de petites entreprises à travers le pays organisées en sociétés», a déclaré le groupe.

Ces préoccupations surviennent au milieu des données fédérales montrant qu’une reprise économique post-COVID est incertaine. Malgré l’optimisme selon lequel des vaccinations généralisées entraîneraient un rebond économique rapide, les données fédérales sur l’inflation et l’emploi suggèrent le contraire.

Les dernières données du Bureau of Labor Statistics indiquent que le chômage fédéral a grimpé à 6,1% en avril après que l’économie n’a ajouté que 266 000 nouveaux emplois, loin du million de nouveaux emplois prédits par les économistes. De plus, les nouveaux déclarants au chômage sont toujours le double de ce qu’ils étaient au même moment en 2019, avant la pandémie.

Les démocrates ont fait valoir que les impôts ne toucheraient que les Américains les plus riches et seraient utilisés pour aider les infrastructures américaines.

«Le déclin graduel de nos investissements fédéraux dans les infrastructures a entraîné un nombre alarmant de routes et de ponts en ruine et une sous-offre de logements abordables et d’investissements communautaires», a déclaré Richard Neal (D-Mass), président de House Ways and Means. mentionné. «De plus, les inégalités structurelles au sein de notre code fiscal aggravent ces déficiences des infrastructures au sein des communautés historiquement marginalisées.»

Les républicains à la Chambre et au Sénat, cependant, ont creusé leurs talons.

“Le plan du président Biden d’augmenter les impôts toucherait les Américains à tous les niveaux de revenu et ralentirait l’économie”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.). «Il ne gagnera pas un seul vote républicain. Nous allons nous battre contre tout. »