Les entreprises éveillées ignorent les violations des droits de l’homme et recherchent les profits chinois

Pour une bonne raison, les Jeux olympiques d’hiver de 2022 sont décrits comme les « jeux du génocide ». Les Jeux olympiques de Pékin ne sont que dans six semaines, et pour les personnes ayant une conscience, il est impossible d’ignorer les violations odieuses des droits de l’homme que la Chine essaie de balayer sous le tapis. Il est également épouvantable de voir d’énormes sociétés parrainer aveuglément les Jeux d’hiver malgré la dictature méprisable de la Chine.

Mercredi, Breitbart a publié une liste de sociétés multinationales réveillées qui parrainent sans vergogne la farce en Chine. Ils détournent le regard pour plaire et profiter d’un régime avec une « longue histoire de meurtres de masse, d’oppression, de corruption et d’asservissement des groupes minoritaires ».

Warner Todd Huston a écrit à propos du rapport 2018 de Human Rights Watch (HRW) documentant comment la Chine « a considérablement intensifié la répression et les abus systématiques contre les 13 millions de musulmans turcs, y compris les Ouïghours et les Kazakhs de souche, dans la région du nord-ouest du Xinjiang en Chine ».

En novembre, Minky Worden de HRW a déclaré : « Le temps de la diplomatie discrète est révolu. Il est temps que les principaux sponsors exhortent le Comité international olympique à adopter les droits de l’homme. Il est temps pour eux de divulguer leurs chaînes d’approvisionnement en Chine, en particulier tous les produits qui ont les cinq anneaux des Jeux olympiques. »

Au lieu d’écouter ces conseils, les entreprises ne peuvent se résoudre à trouver une conscience en ce qui concerne la Chine et l’argent qu’elles engrangent tout en ignorant le sort des opprimés.

Prenez Toyota, qui a arrêté les dons aux candidats républicains en raison de soi-disant « objections racistes aux résultats des élections de 2020 ». Toyota est muet sur le racisme flagrant de la Chine.

Visa a annulé les services de crédit des conservateurs américains, mais garde le silence sur les atrocités de la Chine.

Titan de la justice sociale, Coca-Cola a traité ses propres employés blancs, ses clients et ses électeurs de racistes républicains. Cependant, il ne voit et n’entend aucun mal en ce qui concerne les communistes chinois brutaux.

Samsung se contente de servir de chien de garde pour la Chine et vise à contribuer à la société chinoise et à être aimé par cette nation. Cette société a salué la Chine comme « un leader dans le domaine de la santé » et pour son traitement des personnes handicapées. Cependant, il ferme les yeux sur les violations des droits de l’homme en Chine.

Bridgestone est ravi de se connecter avec les consommateurs chinois et leurs portefeuilles.

Huston a déclaré qu’Airbnb était soupçonné de profiter de l’oppression et de l’esclavage des Ouïghours asservis en Chine. Airbnb parraine des propriétés locatives dans la région du Xinjiang où se trouvent les camps de travaux forcés. Mais en Amérique, Airbnb favorise l’ouverture des frontières au mépris de nos lois sur l’immigration, et il a critiqué la tentative de l’ancien président Donald Trump de protéger l’intégrité des frontières.

Il y a plus de ces histoires sordides, mais cela suffira pour l’instant. D’un côté, la Chine a débarqué à regret aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 et profite de l’occasion pour mentir à un public mondial en disant qu’elle est un membre respecté de la communauté mondiale. Ensuite, il y a les sociétés dégoûtantes qui aspirent la Chine pour satisfaire leur cupidité. Il n’y a pas assez d’adjectifs pour décrire à quel point ces partenaires de lit sont vraiment pathétiques.