Les entreprises hôtelières contraintes de remettre tous les pourboires au personnel en vertu de la loi proposée

in

R

les estaurants et autres entreprises seraient contraints de remettre tous les pourboires à leur personnel en vertu de nouvelles propositions déposées au Parlement à la suite des retards du gouvernement.

Plusieurs engagements ont été pris ces dernières années pour empêcher les employeurs de faire des retenues sur l’argent laissé à leur personnel par les clients, bien que l’action législative ne se soit pas concrétisée.

Un nouveau projet de loi sur les conseils a été présenté par le député conservateur Dean Russell dans le but de faire progresser la question et de mettre des protections dans la loi.

Le projet de loi interdirait aux employeurs de conserver les pourboires destinés au personnel et permettrait également de prendre des dispositions sur la façon dont les pourboires sont répartis entre le personnel.

Questions du Premier ministre / PA Media

LIRE LA SUITE

M. Russell, député de Watford, a déclaré à l’agence de presse PA: “Lorsque nous examinons le rôle que beaucoup de gens ont lorsqu’ils travaillent dans des bars ou des restaurants, etc., les pourboires sont souvent considérés comme faisant partie du salaire d’une certaine manière – à tort ou à raison .

«Je me suis toujours senti mal que les entreprises puissent transmettre les pourboires qui ont été donnés par le client directement à cette personne ou au personnel pour que les entreprises se disent” Eh bien, en fait, cela fait partie du paiement pour ce qu’ils obtiennent “. “

M. Russell a déclaré qu’il était nécessaire de soutenir le secteur hôtelier compte tenu de ses difficultés pendant la pandémie de coronavirus, et cela inclut d’aider le personnel via une garantie de pourboires.

Il a ajouté: “Donc, vraiment, l’idée du projet de loi sur les pourboires pensait, il doit sûrement y avoir une règle ou un règlement ou une loi qui signifie que, si quelqu’un reçoit un pourboire, il peut soit le garder et ne pas le remettre au affaires, ou il y a un accord sur la façon dont ce pourboire est partagé – donc s’il y a un pool de pourboires, il doit sûrement y avoir un accord en place qui n’est pas basé sur l’informalité.

« L’idée du projet de loi, si j’espère pouvoir le faire adopter, est de faire en sorte que les pourboires soient effectivement protégés pour les personnes à qui ils sont donnés, et les entreprises ne peuvent pas présumer qu’elles ont le droit de décider de ce que le pourboire est pour.

Je pense que pour la plupart des gens, quand ils laissent un pourboire à quelqu’un, ils l’ont laissé pour cette personne ou pour le personnel, pas pour que les entreprises en prennent une partie supplémentaire

Il a déclaré que le projet de loi visait à garantir “l’équité”, notant: “Je pense que pour la plupart des gens, lorsqu’ils laissent un pourboire à quelqu’un, ils le laissent pour cette personne ou pour le personnel, pas pour que les entreprises prennent un morceau supplémentaire de celui-ci.

Une consultation gouvernementale lancée en 2015 a révélé que les clients des restaurants étaient massivement en faveur des pourboires qu’ils versaient aux personnes qui les servaient.

En octobre 2018, la première ministre de l’époque, Theresa May, a annoncé de nouvelles lois sur les pourboires, mais les troubles du Brexit ont empêché la législation d’aller de l’avant.

Le Premier ministre Boris Johnson a également souligné son désir de poursuivre l’idée lorsque son discours de la Reine d’octobre 2019 s’est engagé à présenter le projet de loi sur l’emploi (attribution de pourboires).

Cela visait à «promouvoir l’équité» pour les travailleurs en créant des obligations légales pour les employeurs de transmettre tous les pourboires dans leur intégralité.

À la suite des élections législatives anticipées de décembre 2019, le discours de la Reine a intégré ces mesures dans un projet de loi sur l’emploi – qui ne s’est pas concrétisé lors de la dernière session parlementaire.

Il ne s’agit pas de faire des entreprises les méchants. Il s’agit de s’assurer qu’il y a une équité pour le personnel qui travaille dans les restaurants et ce secteur de l’hôtellerie

Alok Sharma, alors qu’il occupait le poste de secrétaire aux affaires, a insisté en juillet 2020 sur le fait que le gouvernement présenterait la garantie des pourboires prévue par la loi au “plus tôt” possible.

Mais le discours de la Reine de mai 2021 n’a pas énuméré de projet de loi sur l’emploi ni aucune mention de pourboires.

M. Russell a maintenant présenté son propre projet de loi d’initiative parlementaire, qu’il espère être examiné plus avant aux Communes le 10 septembre – et à tout le moins remettre la question à l’ordre du jour.

Il souhaite que la législation soit «juste pour toutes les personnes concernées» et développe toujours le détail des propositions, y compris ce qui se passerait si une entreprise ne protège pas les pourboires du personnel.

“Je ne veux pas que ce soit une chose anti-business, il ne s’agit pas de faire des entreprises les méchants”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit de s’assurer qu’il y a une équité pour le personnel qui travaille dans les restaurants et ce secteur de l’hôtellerie.”

Les serveurs, dont la majorité touche le salaire minimum, continuent de se faire promettre de la confiture demain par le gouvernement mais en attendant ils continuent de se faire arnaquer par des employeurs sans scrupules

Le responsable national du syndicat Unite pour l’hospitalité, Dave Turnbull, a déclaré: «Ce projet de loi d’initiative parlementaire révèle l’échec du gouvernement à présenter la législation sur les pourboires équitables promise depuis longtemps.

«Le personnel en attente, dont la majorité touche le salaire minimum, continue de se faire promettre demain par le gouvernement, mais en attendant, il continue de se faire arnaquer par des employeurs sans scrupules.

“Non seulement le gouvernement doit enfin proposer une législation sur les pourboires équitables, mais il doit s’assurer qu’elle est suffisamment solide pour éviter qu’elle ne soit sapée par des failles.”

Un porte-parole du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a déclaré: «Les travailleurs devraient obtenir les pourboires qu’ils méritent et les consommateurs devraient avoir l’assurance que leur argent récompense le personnel pour son travail acharné et son bon service.

« Nous présenterons un projet de loi sur l’emploi, y compris une législation sur les pratiques de pourboire, lorsque le temps parlementaire le permettra. »