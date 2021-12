Les entreprises indiennes d’aluminium bénéficient de certains avantages dans l’approvisionnement en bauxite, le transfert

Pour soutenir l’industrie gigantesque de l’aluminium, la Chine est tenue d’importer d’énormes quantités de bauxite ainsi que d’alumine de fonderie.

Par Kunal Bose

Contrairement aux fonderies d’aluminium d’Asie occidentale qui bénéficient de l’utilisation de gaz naturel rentable et à celles d’Europe et du Canada de l’hydroélectricité, la production de métal blanc en Inde repose entièrement sur une électricité au charbon relativement plus chère. Mais en termes de disponibilité des ressources de bauxite à forte teneur en alumine, ce pays bénéficie d’un avantage unique sur la plupart des autres centres de production. Prenez la Chine, le plus grand producteur mondial d’aluminium avec une part de 56,67% de la production mondiale de 64,76 millions de tonnes ™ en 2020 alors que sa consommation de 37,77 mt représentait 60,14% du total mondial de 62,80 mt. Pour soutenir l’industrie gigantesque de l’aluminium, la Chine est tenue d’importer d’énormes quantités de bauxite ainsi que d’alumine de fonderie.

Même si la Chine a extrait environ 70 tonnes de bauxite l’année dernière, elle était obligée d’importer 112 tonnes de minerai pour pouvoir produire 73 tonnes d’alumine. Cependant, cela n’a pas été suffisant pour répondre aux besoins complets des fonderies en alumine chimique intermédiaire, ce qui a conduit le pays à importer 3,84 tm. La répression de l’exploitation minière illégale, la détérioration de la qualité du minerai local et la contrainte de restreindre la pollution liée à l’exploitation minière laisseront éternellement la Chine comme un très gros importateur de bauxite. C’est la raison pour laquelle la Chine investit massivement dans le développement de mines et d’infrastructures en Guinée, qui possède plus d’un quart des réserves mondiales de bauxite et dont la plupart sont très riches en alumine.

Contrairement à ce qui est obtenu en Chine, le minerai de bauxite indien, bien qu’il ne soit pas dans la même classe que le minerai guinéen, n’a pas empêché la filiale d’Hindalco, Utkal Alumina International (UAI) et la National Aluminium Company (NALCO) appartenant au gouvernement, de se placer parmi les producteurs de produits les moins chers au monde. alumine. Leur possession de gisements de bauxite dans les collines de Baphlimali et de Panchpatmali, qui doivent respectivement durer plus de 25 ans, le système rentable et respectueux de l’environnement pour transférer le minerai des mines aux raffineries grâce à des convoyeurs multi-courbes à un seul vol et des interventions technologiques périodiques pour améliorer les performances de Bayer La technologie des procédés utilisée dans les raffineries est à l’origine du très faible coût de production de l’alumine.

Cependant, bien que Vedanta égalera ses deux pairs indiens en termes d’efficacité opérationnelle de raffinerie, il perd en coût global de raffinage pour son très haut niveau de dépendance vis-à-vis des sources externes d’alumine. Contre UAI et NALCO sécurisant toute la bauxite de ses propres mines, l’approvisionnement captif en minerai dans le cas de Vedanta est inférieur à 10 %. La différence entre le coût de production d’alumine de Vedanta en 2020 de 235 $ la tonne et les 178 $ la tonne de NALCO ne pourra être comblée que lorsque le premier commencera à extraire 100 % de minerai de bauxite des mines captives.

Le PDG de Vedanta Aluminium, Rahul Sharma, regrette qu’en dépit des réformes apportées par la loi de 2015 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation), pas un seul gisement de bauxite n’ait été mis en péril au cours des six dernières années. Au cours de cette période, le pays, selon Sharma, a dépensé 5 300 crores de roupies (765 millions de dollars) pour les importations de bauxite.

Dans le même temps, Sharma espère que « sur la base des progrès de l’exploration, le gouvernement sera en mesure de vendre aux enchères sept à dix mines, chacune contenant des gisements compris entre 100 et 150 tonnes, au cours de la nouvelle année. Nous avons récemment annoncé notre programme d’expansion de la capacité de la méga raffinerie d’alumine et, par conséquent, la soif de bauxite de Vedanta est tellement plus élevée. Dans ce contexte, attendez-vous à ce que nous placions des offres fortes à toutes les enchères. »

En l’occurrence, l’expansion récemment achevée par UAI ajoutant 500 000 tonnes pour devenir une raffinerie de 2 mt et la croissance de la capacité d’alumine proposée par Vedanta et NALCO sur leurs sites actuels se trouvent toutes à Odisha. C’est comme il se doit. L’État côtier oriental détient à lui seul 51 % des ressources de bauxite du pays, soit 3 897 tonnes. De plus, Odisha détient la deuxième plus grande ressource de charbon parmi les États, juste après le Jharkhand.

NALCO, selon le président Sridhar Patra, a, dans la deuxième vague de Covid, donné une impulsion supplémentaire pour s’assurer que le cinquième flux, dont on parle depuis longtemps, fasse partie de la raffinerie d’alumine en exploitation de 2,275 mt à Damanjodi d’ici le deuxième trimestre 2023. 24. L’enjeu pour l’entreprise est de rattraper le temps perdu depuis mars 2020 suite à l’épidémie de Covid-19. Dans l’intervalle, Vedanta agrandira sa raffinerie de Lanjigarh de 3 à 5 mt pour en faire l’un des plus grands complexes d’alumine au monde.

En tant que PSU, NALCO bénéficie des largesses du gouvernement sous forme d’attribution de gisements de bauxite et de charbon de temps à autre. Comme New Delhi, a attribué un gisement de bauxite de qualité supérieure de 110 mt à Pottangi à la société pour exploiter le cinquième flux de la raffinerie de Damonjodi. Le plan est de synchroniser la mise en service du cinquième flux de raffinerie et l’extraction du minerai de Pottangi. Consciente que les ouvertures de mines sont une proposition de longue haleine impliquant de nombreuses autorisations réglementaires et des retards de travail, Patra a mis en place un plan d’urgence pour préparer une mine dans le bloc sud de Panchpatmali pour répondre aux besoins en minerai de l’expansion de la raffinerie dans le pipeline jusqu’au minerai commence à sortir de Pottangi. Non seulement NALCO et Vedanta vont construire une nouvelle capacité de raffinage d’alumine, mais elles vont également agrandir les fonderies en aval.

Sharma dit que Vedanta fera de Jharsuguda une fonderie de 2 mt à partir de sa capacité actuelle de 1,6 mt grâce à l’expansion des friches industrielles. Beaucoup plus ambitieux est d’augmenter encore la capacité de BALCO à 1 tm contre 570 000 tonnes au cours des 24 prochains mois. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Patra ne croit pas à l’idée d’aller en ville pour annoncer une expansion avant les autorisations du gouvernement et du conseil d’administration. Ce que l’on peut cependant dire, c’est que NALCO envisage activement la création d’une capacité de fusion de 500 000 tonnes à Angul, où elle exploite une usine de 460 000 tonnes.

(Ancien correspondant de FT, l’auteur est maintenant correspondant en Inde pour la publication d’Euro Money, Metal Market Magazine)

