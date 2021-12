Les entreprises lèvent un record de Rs 36 720 cr en novembre via des introductions en bourse

Les entreprises ont déjà levé plus de ₹1 lakh crore au cours de l’année civile jusqu’à présent et le pipeline continuera d’être solide à long terme malgré quelques vents contraires à court terme.

Neuf entreprises ont levé un record de Rs 36 720 crore via des offres publiques initiales (IPO) en novembre, ce qui est la collecte de fonds mensuelle la plus élevée jamais vue en une décennie. La plus grande introduction en bourse sur le marché au cours du mois a été Paytm.

Lors du précédent boom de l’introduction en bourse en novembre 2017, les entreprises avaient levé 18 824 crores, tandis que 18 242 crores avaient été levés en août 2021, selon les données de Prime Database. L’introduction en bourse de 18 300 crores de Paytm – la plus importante de l’histoire – a représenté près de 50% des fonds levés au cours du mois.

L’appétit des investisseurs pour les entreprises du nouvel âge reste fort et les gains du jour de la cotation ont attiré de nouveaux investisseurs particuliers vers ces questions. Les entreprises ont déjà levé plus de ₹1 lakh crore au cours de l’année civile jusqu’à présent et le pipeline continuera d’être solide à long terme malgré quelques vents contraires à court terme.

Les émissions de trois sociétés arriveront sur les marchés au cours de la première semaine de décembre. Anand Rathi Wealth, Tega Industries et Star Health Insurance viseront cumulativement à lever plus de 8 500 crores. En outre, plus de 35 sociétés ont déposé des documents d’introduction en bourse auprès du régulateur du marché. En outre, 37 autres sociétés ont déjà reçu l’autorisation de lancer leurs premières ventes d’actions.

« La levée de fonds a été largement dominée par Paytm – la plus grande introduction en bourse à ce jour sur les marchés et d’autres sociétés. Au cours des derniers mois, nous avons assisté à un flux d’affaires constant avec plusieurs sociétés demandant des introductions en bourse avec Sebi, et les marchés se sont également bien comportés », a déclaré à FE Pranav Haldea, directeur général de Prime Database.

Cependant, les indices de référence indiens ont connu une correction de plus de 3% chacun dans un contexte de faiblesse des marchés mondiaux et de sorties persistantes d’investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) des marchés secondaires en novembre. D’un autre côté, les FPI ont retiré une grande partie des marchés secondaires et ont placé une somme de 10 109 crores sur le marché primaire au cours de la même période, selon les données de primedatabase.com.

Les entreprises attendront probablement et regarderont en décembre, étant donné que la nouvelle variante Omicron du nouveau coronavirus a effrayé les investisseurs du monde entier. Les entreprises et les banquiers suivront de près la situation et certaines entreprises pourraient retarder ou faire avancer leurs plans de cotation, ont déclaré les analystes et les banquiers à FE. « On sait encore très peu de choses sur la nouvelle variante et sur son impact potentiel. Nous pourrions voir la volatilité se poursuivre jusqu’à ce moment-là et dans ce cas, vous pouvez également vous attendre à une pause dans les émissions du marché primaire », a déclaré Haldea.

Mobikwik, une société de technologie financière avec un modèle commercial similaire à Paytm, a déjà reporté son projet de cotation en bourse après la mauvaise cotation de Paytm. La société avait déposé des documents préliminaires auprès du Securities and Exchange Board of India pour lever 1 900 crore via la vente d’actions.

