Les entreprises manquent totalement le point de la transparence du suivi des applications

Depuis qu’Apple a annoncé ses dernières mesures de protection de la vie privée des consommateurs, d’autres entreprises se sont mobilisées. Plus précisément, ils se plaignent longuement et bruyamment des nouvelles exigences de transparence du suivi des applications. Presque toutes les plaintes concernent la perte de revenus. Ces entreprises ont totalement raté le but des nouvelles politiques, et leurs revenus continueront de souffrir jusqu’à ce qu’elles se réconcilient avec une vérité clé.

Facebook mène probablement la charge en se lamentant sur les nouvelles règles de transparence du suivi des applications de Cupertino. Le géant des médias sociaux et d’autres affirment avoir perdu 10 milliards de dollars de revenus publicitaires à cause des changements.

Maintenant, la société de fitness connectée Peloton exprime des plaintes. Peloton a manqué ses attentes en matière de bénéfices pour le premier trimestre de son exercice 2022. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 805,2 millions de dollars pour le trimestre. Il s’attendait à 810,7 millions de dollars. Peloton a déclaré une perte par action de 1,25 $, supérieure aux attentes d’une perte de 1,07 $ par action. Selon Peloton, tout cela est de la faute d’Apple.

À quoi sert la transparence du suivi des applications

Lorsque les applications sont autorisées à suivre votre activité sur d’autres applications et sites, les développeurs peuvent créer un profil détaillé sur vous. Ils obtiennent un aperçu des publicités que vous regardez et sur lesquelles vous cliquez, ainsi que du type de choses que vous recherchez. Les entreprises obtiennent même des informations détaillées sur les sites Web que vous visitez.

À partir d’iOS 14.5, les applications doivent vous demander la permission de suivre cela. En fait, il existe même un paramètre que vous pouvez modifier qui empêche même les applications de pouvoir demander. Apple a laissé le paramètre activé par défaut, ce qui signifie que vous n’avez rien à faire pour permettre aux applications de demander une autorisation de suivi. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur Autoriser ou Ne pas autoriser lorsque l’application vous présente la demande contextuelle.

Même si Peloton a gagné plus d’abonnés que prévu, la société de fitness n’a pas obtenu le nombre de nouveaux abonnements à Peloton Digital qu’elle attendait. Peloton Digital est un service pour ceux qui ne possèdent pas d’équipement Peloton, mais paient pour des cours en ligne similaires à ceux inclus dans l’offre Fitness+ d’Apple.

Peloton dit que ce déficit est le résultat direct de la transparence du suivi des applications. La société de fitness diffuse probablement des publicités en ligne pour attirer de nouveaux abonnés Peloton Digital, mais les publicités ne sont pas aussi efficaces en raison de la transparence du suivi des applications.

Le fait est que les consommateurs ne veulent pas être suivis

Voici le point qui manque à Peloton et aux autres. Les consommateurs ne veulent clairement pas que leurs empreintes numériques soient suivies. Ils ont voté avec leurs pieds, pour continuer la métaphore. En disant aux applications : « Non, restez en dehors de mes habitudes d’utilisation en dehors de votre propre entreprise », les consommateurs reprennent la confidentialité qu’ils voulaient.

Les entreprises doivent reconnaître ce fait de la psychologie du consommateur. Ils doivent trouver de nouvelles façons de faire la publicité de leurs produits, et non blâmer Cupertino pour la perte de revenus. Nous sommes environ six mois après le lancement d’App Tracking Transparency. De plus, le comportement passé des consommateurs à utiliser des bloqueurs de publicités et des VPN pour réduire le suivi a déjà raconté cette histoire. Les publicités personnalisées rendues possibles par un tel suivi mettent les consommateurs mal à l’aise. La plupart des gens ne veulent pas être traqués, je veux dire traqués.

Les annonceurs ont dû, depuis qu’ils existent, s’adapter à l’évolution du comportement des consommateurs. Ce récent échec à s’adapter au paysage en constante évolution des préférences des consommateurs n’est pas la faute d’Apple. C’est la faute des annonceurs de ne pas prêter attention à ce que veulent les consommateurs : le contrôle de leur vie privée numérique.