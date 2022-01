Les entreprises mondiales de puces électroniques intéressées par l’Inde: le ministre de l’Union Rajeev Chandrasekhar

Il a déclaré que le package donnerait une impulsion à la construction de l’ensemble de l’écosystème pour l’espace des semi-conducteurs, allant de la conception à l’innovation et à la fabrication.

Toutes les principales entreprises mondiales de semi-conducteurs ont manifesté leur intérêt pour le programme d’incitation récemment annoncé de Rs 76 000 crore pour le développement de semi-conducteurs et d’un écosystème de fabrication d’écrans, a déclaré le ministre d’État à l’électronique et à l’informatique Rajeev Chandrasekhar.

Dans une interview avec FE, le ministre a déclaré que toutes les entreprises mondiales pensaient que c’était le bon moment pour étudier l’opportunité indienne alors que le pays émerge comme un partenaire technologique de confiance du monde. Il a déclaré que le package donnerait une impulsion à la construction de l’ensemble de l’écosystème pour l’espace des semi-conducteurs, allant de la conception à l’innovation et à la fabrication.

« En ce qui concerne les entreprises intéressées, je peux vous assurer et je le dis en toute responsabilité, chaque grande entreprise mondiale de semi-conducteurs est profondément intéressée à observer et à étudier l’opportunité indienne », a déclaré Chandrasekhar. « Ils pensent que c’est le bon moment pour l’Inde. C’est comme un timing parfait pour l’Inde étant donné qu’il y a une réinitialisation complète de la chaîne de valeur mondiale, il y a une force émergente de l’Inde en tant que partenaire technologique de confiance pour le monde », a-t-il ajouté.

Comme indiqué précédemment, le programme a été conçu dans le but de permettre la création d’environ 20 entreprises engagées dans l’ensemble de la production et de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, telles que les usines de semi-conducteurs en silicium, les usines d’affichage, etc. au cours des six prochaines années.

L’Inde est déjà un acteur important dans la conception de semi-conducteurs et la politique permettra en outre de créer un écosystème pour la fabrication de semi-conducteurs. « La vision des semi-conducteurs et l’opportunité croissante de l’électronique sont un récit que le monde trouve maintenant très crédible, par rapport à il y a 10 ans et c’est pourquoi les dirigeants mondiaux se réveillent et prennent très au sérieux les ambitions de l’Inde dans l’électronique des semi-conducteurs », a déclaré le ministre. , ajoutant qu’au cours des deux dernières années, l’Inde a conçu plus de 2 000 circuits intégrés et semi-conducteurs.

Chandrasekhar a déclaré que pour promouvoir la fabrication de produits électroniques, le gouvernement a déjà dévoilé des programmes d’incitations liées à la production (PLI) pour divers secteurs, notamment l’électronique médicale, les télécommunications, le matériel informatique, les appareils mobiles, etc. la stratégie des semi-conducteurs repose sur cet élan de l’électronique », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les demandes d’augmentation du montant des incitations pour le matériel informatique, le ministre a déclaré que le gouvernement ferait tout pour que le programme réussisse. « Nous voulons que le matériel informatique ait autant de succès que le secteur des appareils mobiles. C’est notre engagement, notre vision et notre objectif et pour cela, il y a un certain nombre de mesures que nous prenons et que nous continuerons de prendre. Nous mettrons tout en œuvre pour qu’il réussisse, qu’il s’agisse d’affiner le dispositif ou de quelques améliorations ou restructurations, qui seront réalisées. Notre objectif est d’être un leader du matériel informatique », a-t-il déclaré.

Sur la question des réductions de droits d’importation sur certains produits électroniques tels que les chargeurs, les PCBA, etc. « Nous avons fait nos recommandations au ministère des Finances. Il y a toute une rationalisation des droits que l’industrie a demandée. Il est clair et évident qu’il existe certains éléments d’une structure qui créent des inconvénients vis-à-vis de la concurrence avec des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et la Chine », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.