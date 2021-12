Les entreprises ont dépensé Rs 1,09 lakh cr vers les activités de RSE en 7 ans : Corp Affairs Min

Les entreprises ont déboursé 1,09 lakh crore pour diverses activités de RSE, y compris celles liées à la santé, à l’éducation et à l’éradication de la pauvreté, en vertu de la loi sur les sociétés au cours des sept derniers exercices, selon le ministère des Affaires étrangères.

En vertu de la Loi sur les sociétés de 2013, certaines catégories d’entités rentables sont tenues de consacrer au moins 2 % de leur bénéfice net annuel moyen sur trois ans aux activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) au cours d’un exercice. Le ministre d’État aux Affaires des entreprises, Rao Inderjit Singh, a déclaré lundi que depuis la promulgation de la disposition RSE d’avril 2014, les entreprises réagissent positivement et ont montré des signes encourageants en adoptant la culture de la responsabilité envers la société.

« Cela se manifeste à travers l’augmentation de la RSE dépensée par les entreprises au cours de la période 2014-15 à 2020-21. Au cours de cette période, les entreprises ont dépensé environ 1,09 crore de lakh Rs dans différentes activités… », a-t-il déclaré dans une réponse écrite au Lok Sabha. Les activités comprennent celles liées à la santé, l’éducation, l’éradication de la pauvreté, la faim, l’autonomisation des femmes, le bien-être des vétérans des forces armées, l’environnement, les sports, le développement rural, le développement des bidonvilles et le bien-être des sections les plus faibles.

Sur la base des dépôts effectués par les entreprises dans le registre MCA21 jusqu’au 30 septembre 2021, un montant cumulé de Rs 85 109,09 crore a été dépensé par les entreprises sous RSE au cours des exercices 2016-17 à 2020-21, a déclaré Singh. Sur le montant total, 46 654,52 crores de roupies ont été dépensés par les 100 premières entreprises au cours de la même période.

Notant que l’architecture de la RSE est basée sur la divulgation, Singh a déclaré que la philosophie consiste à impliquer les entreprises en tant que partenaires dans le développement socio-économique du pays en tirant parti de leur efficacité de gestion, de leurs meilleures pratiques, de leur technologie et de leur innovation dans la fourniture de biens et services publics.

