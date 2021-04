Les entreprises ont donné plus de 50 millions de dollars aux partisans de la restriction de vote

FILE – Dans cette photo d’archive du 18 juillet 2019, un panneau est affiché dans un magasin de détail AT&T à Miami. Les entreprises ont donné plus de 50 millions de dollars ces dernières années aux législateurs des États qui se sont emparés des mensonges de Donald Trump sur une élection volée de 2020 pour faire pression pour de nouvelles restrictions au droit de vote. C’est selon un nouveau rapport du Public Citizen, organisme de surveillance du gouvernement, à but non lucratif. Le géant des télécommunications AT&T a été le donateur le plus prolifique, donnant plus de 800000 dollars depuis 2015 aux auteurs des restrictions proposées, aux co-sponsors de telles mesures ou à ceux qui ont voté en faveur des projets de loi, un nouveau rapport de l’organisation à but non lucratif basée à Washington. Citoyen retrouvé.

Lorsque les dirigeants de Coca-Cola et de Delta Airlines se sont prononcés contre la nouvelle loi de vote de Géorgie comme étant indûment restrictive la semaine dernière, cela a semblé signaler un nouvel activisme émanant des entreprises américaines.

Mais si les dirigeants des entreprises les plus importantes du pays vont rejeter les législateurs qui soutiennent des mesures de vote restrictives, ils devront brusquement inverser la tendance.

Les législateurs des États de tout le pays qui ont fait pression pour de nouvelles restrictions de vote et se sont également saisis des allégations infondées de fraude électorale de l’ancien président Donald Trump, ont récolté plus de 50 millions de dollars de dons d’entreprises ces dernières années, selon un nouveau rapport de Public Citizen, un Groupe de surveillance du gouvernement basé à Washington.

Le géant des télécommunications AT&T a été le plus prolifique, donnant plus de 800000 dollars depuis 2015 aux auteurs des restrictions proposées, aux coparrainants de telles mesures ou à ceux qui ont voté en faveur des projets de loi, selon le rapport. Parmi les autres principaux donateurs au cours de la même période figurent Comcast, Philip Morris, United Health, Walmart, Verizon, General Motors et Pfizer.

L’argent n’a peut-être pas été donné en gardant à l’esprit les lois sur le vote, mais il a néanmoins contribué à consolider le contrôle républicain dans les États où bon nombre des mesures prohibitives sont actuellement en cours.

La question de savoir si les entreprises continuent de donner à ces législateurs permettra de tester jusqu’où les dirigeants d’entreprise défavorables au risque sont prêts à aller dans leurs critiques de plus en plus vigoureuses des efforts restrictifs, que les groupes de défense des droits de vote ont accusés d’attaquer la démocratie.

«Ce sont vraiment les entreprises américaines, dans leur ensemble, qui financent ces politiciens», a déclaré Mike Tanglis, l’un des auteurs du rapport. « Il semble que beaucoup essaient de se cacher sous un rocher et espèrent que ce problème sera résolu. »

Plus de 120 entreprises détaillées dans le rapport ont précédemment déclaré qu’elles repenseraient leurs dons aux membres du Congrès qui, agissant sur les mêmes mensonges que les législateurs de l’État, se sont opposés à la certification de la victoire du président Joe Biden à la suite de l’attaque meurtrière du Capitole américain par Trump. partisans.

La tension est plus évidente maintenant en Géorgie, où une nouvelle loi de vote de grande portée a suscité un examen national intense, ce qui a suscité les critiques de Delta et de Coca-Cola. Vendredi, la MLB a annoncé qu’elle n’organiserait plus le All-Star Game 2021 à Atlanta.

Pourtant, on ne sait pas si cette nouvelle posture agressive s’étendra aux pratiques de dons de campagne des entreprises. Et les premiers indicateurs montrent qu’il y a un risque.

La Chambre contrôlée par les républicains de Géorgie a voté pour dépouiller Delta d’un allégement fiscal d’une valeur de dizaines de millions de dollars par an pour sa critique de la nouvelle loi, bien que l’action ait été rendue sans objet après que le Sénat du GOP ne l’ait pas prise avant la fin de la session législative.

Ce qui est certain, cependant, c’est que le fait de retenir les dons des entreprises aux candidats au niveau des États, comme de nombreuses entreprises l’ont fait au niveau fédéral, aurait un impact beaucoup plus grand dans les États.

«Une contribution de 5 000 $ à un sénateur américain qui lève 30 millions de dollars est une goutte d’eau dans un seau. Mais dans certaines de ces courses d’État, quelques milliers de dollars peuvent acheter beaucoup de temps publicitaire », a déclaré Tanglis. «Si les entreprises américaines veulent dire que le mensonge (de Trump) est inacceptable au niveau fédéral, qu’en est-il au niveau des États?»

Public Citizen a analysé environ 245 projets de loi de restriction de vote proposés avant le 1er mars. Ils ont sélectionné une liste de sponsors et de coparrainants, tout en analysant également les appels nominatifs. Ensuite, ils ont croisé les données avec les registres de dons au niveau des États datant de 2015, qui comprenaient des fonds provenant de comités d’action politique parrainés par les entreprises, ainsi que des contributions directes de la trésorerie des entreprises.

Parmi leurs découvertes:

—Les entreprises ont donné au moins 50 millions de dollars aux législateurs qui ont soutenu les restrictions de vote, dont 22 millions de dollars dans le cycle de campagne 2020.

—Au moins 81 entreprises du classement Fortune 100 ont donné un total combiné de 7,7 millions de dollars aux partisans des restrictions.

—Près de la moitié de toutes les entreprises du Fortune 500 ont donné un total combiné de 12,8 millions de dollars aux partisans des restrictions.

—Environ trois quarts des entreprises qui ont changé leur politique de dons après l’attaque du Capitole américain ont également donné à des législateurs qui soutenaient les restrictions des droits de vote.

—Plus de 60 entreprises ont donné au moins 100 000 dollars aux législateurs qui ont appuyé les restrictions.

– Séparément, les groupes industriels et les associations professionnelles ont versé 36 millions de dollars supplémentaires aux législateurs, dont 16 millions de dollars ont été versés au cours du cycle 2020.

En réponse, AT&T a déclaré que «le droit de vote est sacré», mais a refusé de dire si l’entreprise refuserait les dons aux législateurs des États comme ils l’ont fait pour les membres du Congrès qui se sont opposés à la victoire de Biden.

«Nous comprenons que les lois électorales sont compliquées, pas l’expertise de notre entreprise et finalement la responsabilité des élus. Mais, en tant qu’entreprise, nous avons la responsabilité de nous engager », a déclaré John Stankey, PDG d’AT & T, dans un communiqué.

Le PDG de Verizon, Hans Vestberg, a déclaré dans un communiqué: «Nous nous opposons fermement à l’adoption de toute législation ou à l’adoption de toute mesure qui rendrait le vote plus difficile». Mais il s’est arrêté avant de promettre une action spécifique.

Comcast a déclaré dans un communiqué que «les efforts pour limiter ou empêcher l’accès à ce droit constitutionnel vital pour tout citoyen ne sont pas conformes à nos valeurs». La société ne ferait aucun commentaire sur la question de savoir si elle évaluerait ses dons aux législateurs qui soutiennent les mesures.

Altria, la société mère de Philip Morris, a déclaré dans un communiqué que «chaque électeur éligible devrait être en mesure d’exercer son droit de vote» et s’est engagé à surveiller «l’alignement des législateurs sur nos principes directeurs de contribution politique lors de la prise de décisions futures en matière de contribution».

D’autres sociétés répertoriées dans le rapport ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de l’Associated Press.

La pression a été particulièrement intense en Géorgie, où le gouverneur républicain Brian Kemp a récemment signé une nouvelle loi radicale qui interdit aux gens de distribuer de la nourriture ou de l’eau aux électeurs faisant la queue et permet à la Commission électorale d’État contrôlée par les républicains de démettre et de remplacer les fonctionnaires électoraux du comté. , parmi de nombreuses autres dispositions.

Deux des principaux bénéficiaires de contributions des entreprises détaillés dans le rapport de Public Citizen figuraient parmi les commanditaires de la mesure.

Depuis 2015, le sénateur de l’État républicain Jeff Mullis a collecté plus de 869 000 $ de dons de la part des PAC d’entreprises. Parmi ses principaux donateurs corporatifs figuraient AT&T (15 900 $) et United Health Group (12 900 $), selon le rapport. Mullis est président de la Commission des règles du Sénat de Géorgie, qui joue un rôle clé dans la détermination des projets de loi qui sont soumis au vote.

Le sénateur d’État républicain Butch Miller, un autre sponsor du projet de loi, a reçu au moins 729 000 $ en dons d’entreprises depuis 2015. Parmi ses principaux donateurs corporatifs figurent United Health Group (15 700 $) et AT&T (13 600 $), indique le rapport.

Miller et Mullis n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.