Les entreprises peuvent désormais s’inscrire au programme Project Monterey de VMware

Alors que l’IA et l’apprentissage automatique exercent une pression énorme sur les charges de travail informatiques traditionnelles, VMware, Nvidia et Dell Technologies collaborent à une nouvelle initiative appelée Project Monterey.

Les entreprises qui souhaitent travailler avec ces technologies émergentes sans mettre de pression supplémentaire sur leurs serveurs et leur infrastructure peuvent désormais s’inscrire pour participer à ce projet dans le cadre d’un programme d’accès anticipé visant à améliorer considérablement les performances, la gérabilité et la sécurité de leurs environnements.

Grâce à leur collaboration, VMware, Dell Technologies et Nvidia visent à faire évoluer l’architecture du centre de données, du cloud et de la périphérie vers une architecture à la fois définie par logiciel et accélérée par le matériel pour répondre aux exigences changeantes des applications.

Projet Monterey

L’IA et d’autres charges de travail gourmandes en calcul nécessitent une analyse de flux de données en temps réel, ce qui exerce une lourde charge sur les processeurs des serveurs. En raison de cette charge supplémentaire, le pourcentage de puissance de traitement requis pour exécuter des tâches qui ne font pas partie intégrante des charges de travail des applications a également augmenté, entraînant une réduction de l’efficacité du centre de données.

Le projet Monterey vise à résoudre ce problème en menant la transition vers des architectures de centres de données cloud hybrides avancées qui bénéficient d’un hyperviseur et d’une mise en réseau, d’une sécurité et d’un stockage accélérés définis par logiciel.

En s’inscrivant pour un accès anticipé à Project Monterey pour utiliser ses clusters préconfigurés, les entreprises pourront explorer l’évolution de VMware Cloud Foundation tout en profitant des capacités matérielles perturbatrices du serveur Dell EMC Power Edge R750 équipé d’un Nvidia Blue-Field 2 unité de traitement de données (DPU) selon un nouvel article de blog de Nvidia.

Un certain nombre de fonctions qui s’exécutaient auparavant sur le processeur central sont déchargées, isolées et accélérées sur le DPU pour prendre en charge de nouvelles possibilités telles que des performances améliorées pour les services d’application et d’infrastructure, une visibilité améliorée, la sécurité et l’observabilité des applications, des capacités de pare-feu déchargées et une efficacité améliorée du centre de données et les coûts pour l’entreprise, la périphérie et le cloud.

Les organisations intéressées peuvent s’inscrire ici pour démarrer avec Project Monterey et nous en aurons probablement plus de VMware, Dell Technologies et Nvidia une fois l’initiative terminée.