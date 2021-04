les entreprises pourraient capitaliser sur les manifestations

Compartir

Petr Davydtchenko. Source: bps22.be

Lowell Gasoi, instructeur d’études en communication, Advocacy for the Arts, Université Carleton .

L’artiste russe Petr Davydtchenko a réalisé ce qu’il prétendait être le premier art de la performance NFT en février. Selon un article de The Art Newspaper, dans un enregistrement numérique, Davydtchenko «mange une chauve-souris vivante devant le Parlement européen à Bruxelles».

Un NFT, ou jeton non fongible, est un enregistrement numérique de la propriété d’un objet numérique (mais pas du droit d’auteur), souvent une œuvre d’art. Ce certificat numérique dit: “J’ai payé cette chose spéciale, maintenant c’est à moi!”

L’Art Newspaper rapporte que la “performance” de Davydtchenko n’avait reçu qu’une offre de 2,5 ethereum emballés, d’une valeur de 3848 $ lorsque l’histoire a été publiée le 26 février. Mais les bénéfices de certains NFT s’élèvent à des millions.

Davydtchenko a déclaré que l’événement était une protestation contre les sociétés pharmaceutiques. Davydtchenko pour les références de performance des vaccins et de la technique COVID-19.

En tant qu’étudiant en communication et en études de la performance, ce qui m’intéresse, c’est la façon dont les NFT redessinent radicalement des parties du monde de l’art en soulevant des questions sur la façon dont les artistes, le public et les critiques comprennent la performance, la critique ou la protestation dans une société capitaliste.

Nous devons être attentifs non seulement aux questions d’authenticité et à qui en profite, mais aussi à ce que ces types de transactions signifient pour nous en tant que téléspectateurs, membres du public virtuel et êtres humains.

Contrôle des performances en temps de guerre

L’art NFT peut sembler nouveau et étrange, mais il peut à juste titre être considéré comme faisant partie d’une tradition plus longue des arts du spectacle et de la critique culturelle.

En réponse au traumatisme de la Première Guerre mondiale, le mouvement artistique dadaïste a été formé à Zurich, en Suisse. En 1916, l’artiste de performance Hugo Ball rédige un manifeste Dada.

Le travail de Ball utilise des mots et des déguisements absurdes, comme il le dit, pour défier «le langage rationalisé de la modernité», emblématique de «l’agonie et l’agonie» de l’époque. Dans les années 1920, les artistes continuent de réfléchir à la violence observée en Europe et aux excès des années 1920 rugissantes.

[contenido incrustado]«The Case for Performance Art», vidéo PBS avec Hugo Ball.

Dans les années 1960 et 1970, le mouvement Fluxus, une renaissance de nombreuses idées dadaïstes, utilise la performance de la même manière. Un exemple pionnier de cela est “Cut Piece” de Yoko Ono, qui a été joué pour la première fois à Kyoto, au Japon, en 1964.

Ono s’est assise sur une scène et a ordonné au public d’utiliser des ciseaux pour enlever des parties de ses vêtements. Ono a déclaré à . 39 ans après la première représentation qu’il avait fait la performance “contre la discrimination fondée sur l’âge, contre le racisme, contre le sexisme et contre la violence”. Certains critiques ont suggéré que la performance était également un commentaire sur le conflit au Vietnam.

Rôle du spectateur, acheteur

“Cut Piece” et des performances similaires sont des moments vivants de connexion humaine et de sens partagés, spécifiques au temps et au lieu. On peut imaginer que les significations comprises par les spectateurs de “Cut Piece” au Japon 1964 ou en France 2003 pourraient différer pour de nombreuses raisons.

Ces résonances spécifiques au site sont remises en question lorsqu’une performance est tokenisée comme NFT. La “performance” de Davydtchenko est-elle en train de manger la chauve-souris? Ou le NFT pointe-t-il vers un enregistrement de cet événement? Ou les soumissionnaires potentiels ou les critiques de la performance participent-ils à un débat public sur la dévotion d’un animal dont l’espèce est associée au COVID-19? Le travail de Davydtchenko soulève des questions sur ce qui est acheté et vendu, et sur le rôle de l’acheteur ou du spectateur.

La pionnière des études de performance, Peggy Phelan, a fait valoir que la performance peut perturber et défier le marché de l’art capitaliste qui crée de la valeur souvent déconnectée des relations artiste-public. Du point de vue marxiste, ce sens «supplémentaire» déconnecté est la «plus-value», la valeur qui dépasse l’argent qu’un travailleur gagne de son travail.

Yoko Ono interprète ‘Cut Piece’ à Paris, 2003. (LoveMattersMost / Flickr)

Changer l’aura de l’art

L’analyse de Phelan suggère comment les NFT suivent une tradition de critique d’art qui a remis en question la responsabilité morale à l’ère de la production de masse et de la consommation des médias.

En 1936, le critique et philosophe allemand Walter Benjamin, de la célèbre école de recherche sociale de Francfort, a appliqué les idées marxistes sur la façon dont les travailleurs de l’industrie manufacturière se sont aliénés de leur travail et les ont appliqués à l’art.

Le spécialiste de la performance Philip Auslander a expliqué comment l’aliénation dans une société capitaliste signifie que «les travailleurs deviennent des marchandises lorsqu’ils doivent vendre leur travail aliéné sur le marché, tout comme d’autres marchandises sont vendues».

Benjamin a suggéré que les nouvelles technologies médiatiques «démystifient» l’art. La reproduction de l’art a remis en question ce qu’il a appelé son «aura», ou son originalité unique. Reproduire l’art visuel, par exemple par l’imprimerie, l’a libéré des précieux espaces du musée et l’a rendu accessible aux classes populaires. Une personne n’aurait plus besoin de se déplacer pour voir la Joconde: elle était désormais disponible sur une carte postale ou un t-shirt.

Le problème, selon Benjamin, est que «l’aura» est aussi une relation au sens. Une fois l ‘”aura” dissipée, les œuvres d’art peuvent être réutilisées à des fins purement économiques et même dangereusement politiques. En fait, les nazis ont utilisé d’énormes symboles, illustrations et marques pour légitimer et faire circuler les idéologies fascistes.

Lire la suite: Comment les nazis ont transformé la croix gammée en symbole de haine

Le critique culturel Jonathan Beller note que Benjamin a reconnu comment les nouveaux médias pouvaient être utilisés pour préserver et promouvoir d’anciennes «valeurs cultuelles» telles que le génie, le mystère et l’authenticité, et a compris le fascisme comme une percée dans «l’introduction de l’esthétique dans la vie politique« pour promouvoir ». adorer par le biais de divertissements de masse. ” Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu le NFT directement associé au fascisme, mais comme le souligne Beller, à travers le NFT, la manipulation politique par l’art pourrait être une possibilité.

Instabilité de la dissidence?

Ces problèmes de manipulation peuvent être explorés en considérant la performance de Davydtchenko.

La chauve-souris de Davydtchenko mange-t-elle un acte de dissidence politique, comme il le prétend, ou simplement un événement cruel? Qu’en est-il de ceux qui paient ou partagent la publicité? Ont-ils été manipulés pour amplifier quelque chose de grotesque?

Il y a aussi la question de la stabilité de l’œuvre numérique elle-même. Lier un NFT à un fichier numérique repose uniquement sur la confiance et une technologie potentiellement sujette aux erreurs. Mais que se passerait-il si les NFT volés pouvaient apparaître dans des endroits étranges? Le site Hyperallergic rapporte que certains acheteurs affirment que “les pirates ont découvert des failles dans une technologie qui est souvent présentée comme un registre immobilier infaillible”. Les NFT pourraient-ils devenir les prochaines formes de cybercriminalité ou de crimes haineux, comme le fait de défaire une fresque publique ou de bombarder une représentation?

Lorsque les entreprises cherchent à capitaliser

L’application de critiques culturelles et de performance des NFT nous aide à considérer comment la résistance politique peut être amplifiée ou cooptée lorsque les entreprises cherchent à capitaliser sur l’action politique.

Comme je l’ai déjà écrit, Nike a rapidement cherché à capitaliser sur le fait que le joueur de la NFL Colin Kaepernick s’était agenouillé en 2016 lors de l’hymne national des États-Unis, un acte de protestation contre la brutalité policière et l’injustice raciale. Nike pourrait-il vendre «à genoux» ou d’autres actes similaires, en tant que NFT?

[contenido incrustado]Vidéo CNBC: Comment Nike transforme la controverse en dollars.

Quand nous regardons les prix que certains paient pour l’art NFT, nous devons supposer que davantage de représentations circuleront en tant que NFT, et considérer ce que cela peut signifier pour les possibilités de représentation et de dissidence politique.

Cet article a été republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

