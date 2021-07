Les entreprises qui font revenir les gens au bureau perdront des employés

Après une interruption d’un an et demi, de nombreux bureaux rouvriront en septembre. La plupart des entreprises demandent que les employés reviennent sur une base hybride, ce qui signifie qu’ils viennent au bureau au moins une partie du temps. Mais à quoi cela ressemblera exactement est incertain.

Ce qui est certain, c’est que plus de personnes travailleront à domicile que jamais auparavant, et ce changement a le potentiel de tout perturber, de l’espace de bureau physique à la façon dont les gens se sentent au travail. Et alors que les entreprises américaines sont confrontées à une crise d’embauche, les entreprises qui n’offrent pas de travail à distance pourraient se trouver considérablement désavantagées lorsqu’il s’agit de recruter de nouveaux talents.

Recode s’est entretenu avec Tsedal Neeley, professeur d’administration des affaires à la Harvard Business School et auteur de Remote Work Revolution : Succeeding from Anywhere, des nombreux problèmes qui surviennent à mesure que la nature du travail change.

L’interview a été légèrement modifiée par souci de concision et de clarté.

Col bleu contre col blanc ?

Rani Molla

Il y avait déjà beaucoup d’avantages à être un col blanc : vous gagnez généralement plus d’argent, vous travaillez dans un bureau climatisé, et maintenant vous travaillez à domicile, ce qui peut rendre la vie tellement plus facile. Pensez-vous que cela va conduire à une animosité croissante entre les cols bleus et les cols blancs ?

Tsedal Neeley

Que les gens aient accès ou non à la virtualité – ou au travail hybride, ou au travail dynamique, selon à qui vous parlez – peut facilement devenir une question de diversité et d’inclusion. Tout d’abord, nous devons vraiment comprendre, dans une organisation donnée, si tout ce que les gens font peut être fait à distance. Nous avons tendance à considérer les rôles d’un point de vue global et à dire : « Eh bien, ces tâches ne peuvent pas être effectuées à distance et ces tâches le peuvent », et à commencer rapidement à affecter des personnes à distance ou non à distance. Lorsque nous commençons à scruter les tâches que les gens font et le travail qu’ils font, une option que de nombreuses entreprises ont poursuivie est : « Pouvons-nous mettre en commun et effectuer une rotation ? » Donc, au lieu que toutes ces personnes soient physiquement attachées à ces domaines d’emploi, pouvons-nous faire quelque chose où nous examinons les tâches, ce qui peut être fait virtuellement, ce qui nécessite une présence physique, et nous partageons tous cela?

La deuxième chose est que si nous ne pouvons pas offrir aux gens des opportunités de travail à distance à cause de ce qu’ils font, nous devons leur donner des journées d’apprentissage à distance. Nous devons offrir aux gens une sorte d’expériences à distance autour desquelles ils peuvent se développer. Et c’est là que vous pouvez avoir la parité. Les cols bleus — je pense aux entrepôts qui ne sont pas équipés de technologie, ou aux livreurs — je ne pense pas que cela va changer grand-chose. Mais je ne pense pas non plus que cela va créer une division aussi mauvaise que nous le pensons. Parce que l’hybride, par définition, signifie que vous avez en personne, vous avez une télécommande, il va y avoir un mélange.

Ce que le travail à domicile signifie pour les travailleurs des services

Rani Molla

Donc, si les gens ne vont pas aussi souvent au bureau — si je ne vais dans le quartier financier qu’un ou deux jours par semaine — qu’est-ce que cela signifie pour les gens qui travaillent dans les bars à salade, les comptoirs de service, où je utilisé pour faire mes ongles? Quelles sont les répercussions pour eux lorsque de plus en plus de personnes travaillent à distance ?

C’est l’ère des employés. Le pouvoir est entre les mains des employés aujourd’hui. Tsedal Neeley

Si vous êtes là deux fois par semaine, une autre personne pour une autre entreprise est là deux fois par semaine, une autre personne est là une fois par semaine. Je suis fermement convaincu que les schémas de mouvement peuvent différer, mais les gens seront toujours là. Même si les entreprises réduisent leur empreinte commerciale, il y aura plus d’organisations plus petites dans la même entité, par opposition à une ayant beaucoup d’étages dans un bâtiment.

Rani Molla

Mais dans l’ensemble, si tout le monde y allait cinq jours auparavant, maintenant tout le monde travaille deux jours, il y a moins de jours au total que les gens y entrent réellement. Il doit donc y avoir une sorte de réduction, non ?

Tsedal Neeley

Il y aura une sorte de réduction. Mais je ne pense pas que nous aurons ces bâtiments vides comme nous l’imaginons. Je pense qu’il va y avoir une redistribution de qui est là et quand, mais les activités seront similaires.

Les travailleurs ont le pouvoir en ce moment, donc les entreprises devront s’adapter à leurs demandes

Rani Molla

Parlons des entreprises comme Goldman Sachs, qui ont été très dures envers tous ceux qui entrent au bureau. Vont-ils perdre des talents à l’avenir ? Les gens vont-ils se dire : « Je ne vais pas travailler dans cette entreprise ou dans cette industrie s’ils ne me laissent pas de flexibilité dans mon travail et ma vie » ?

Tsedal Neeley

Nous sommes à une époque où les gens ont goûté à une façon différente de travailler, une façon différente de se connecter avec les personnes avec qui ils cohabitent, un niveau de stress réduit du fait de la réduction des trajets, économisant plus d’argent. Et parce qu’ils ont goûté ça, ils le demandent, ils le veulent. Compte tenu de cela, les titulaires resteront-ils aussi puissants qu’ils l’ont toujours été pour attirer et retenir les meilleurs talents ? Avec le genre de grande démission et de roulement que nous commençons déjà à voir, je serais surpris que si à long terme ils ne commencent pas à voir des gens partir. C’est l’ère des employés. Le pouvoir est entre les mains des employés aujourd’hui en raison de l’ampleur et de l’ampleur des personnes qui souhaitent conserver une sorte de flexibilité entre le travail et la vie personnelle dans leurs arrangements professionnels. Et s’ils ne peuvent pas l’obtenir ici, pourquoi ne pas l’obtenir ailleurs ?

Quel dommage, si les organisations ne se penchent pas sur le cadeau que font la virtualité et le travail à distance, pour pouvoir … retenir leurs femmes Rani Molla

Pourquoi certaines entreprises demandent-elles à leurs employés d’être au bureau tout le temps, si la pandémie a prouvé qu’ils n’étaient pas obligés de l’être ?

Tsedal Neeley

C’est cette croyance et ce préjugé que c’est par la présence en personne que nous sommes capables de nous connecter, de communiquer, de collaborer, d’apprendre. C’est ce biais selon lequel la construction et le maintien de la culture ne peuvent se produire que dans des contextes en personne. Mais ce n’est pas empiriquement vrai. L’accent de leur travail est beaucoup plus axé sur le processus que sur les résultats. Pour que l’hybride à distance fonctionne, les gens doivent modifier leur mesure de performance, faire confiance aux employés, abandonner le contrôle et permettre aux employés autonomes habilités d’atteindre les objectifs de l’organisation.

Rani Molla

Cela me fait penser à Apple, qui devra peut-être revenir un peu en arrière sur sa politique de travail à domicile afin que les gens n’abandonnent pas. Nous sommes actuellement dans une crise d’embauche très serrée, les employeurs doivent donc offrir plus d’avantages comme le travail à domicile pour attirer les talents. Mais que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de pénurie d’embauche? On revient à la normale ?

Tsedal Neeley

Nous pouvons. Ces choses sont cycliques, mais le coût du chiffre d’affaires pour les entreprises est d’un an et demi du salaire de cette personne. Pensez à cela et à la mémoire institutionnelle qui sort de la porte. Et nous voyons en fait des départs à la retraite anticipés, des gens qui disent: «Nous aimons être à la maison, nous avons traversé cette crise folle, je ne veux plus de ce stress.» Les pertes de chiffre d’affaires drastiques, ce n’est pas seulement que vous perdez du talent. Vous jouez également avec la culture de votre organisation. Pensez à un endroit où il y a un exode. Ce n’est pas un environnement motivant. Non seulement il y a des pertes pragmatiques quand quelqu’un part, mais il y a aussi des coups culturels, sociaux, émotionnels, psychologiques que les entreprises vont subir. Si j’étais une entreprise en ce moment, je me battrais pour garder mes meilleurs employés. Parce que mes meilleurs collaborateurs veilleront à ce que je réussisse.

Laisser les gens travailler à distance pourrait arrêter la perte de talents

Rani Molla

J’ai écrit sur la façon dont les mères qui travaillent veulent vraiment travailler à domicile, mais elles ont aussi beaucoup de mal à le faire, signalant des taux de stress et d’épuisement plus élevés. On s’attend à ce que les femmes soient à la fois des travailleuses idéales et des mères idéales. De toute évidence, les choses sont très difficiles à cause de la pandémie, mais il semble que cela ait toujours été une sorte de situation impossible pour les femmes. Comment le télétravail s’intègre-t-il là-dedans ?

Tsedal Neeley

Ça a été mauvais, mais c’est de pire en pire. J’ai été alarmé. Les statistiques du travail aux États-Unis ont montré que 3 millions de femmes ont quitté le marché du travail [in 2020]. Ça m’a fait exploser la tête. Et puis une autre enquête qui a examiné les mêmes données a pu identifier que près de 600 000 sont des mères et des gardiens. Quel dommage, si les organisations ne se penchent pas sur le cadeau offert par la virtualité et le travail à distance, afin de pouvoir profiter des horaires flexibles et des emplois flexibles pour conserver leurs femmes. Ou encore d’incorporer une sorte d’appareil de puériculture afin de soutenir les mères. Certaines des entreprises intelligentes avec lesquelles j’ai parlé ont fait des choses comme, d’ici à aujourd’hui, chaque jour, nous allons en fait avoir des programmes en ligne pour que les mères d’enfants âgés de 5 à 10 ans puissent obtenir une sorte de répit. Nous ne pouvons pas vous envoyer de baby-sitters au milieu d’une pandémie mondiale, mais ces entreprises ont trouvé des moyens de soutenir les femmes et les mères, mais elles sont minoritaires.

Nous parlons de diversité, de genre et de femmes, puis nous voyons des femmes extraordinaires partir. Nous devons travailler fort pour les ramener et les réintégrer dans nos organisations. Même les façons pré-pandémiques de gérer les jeunes familles et les exigences professionnelles n’étaient pas grandes. Si je pouvais travailler à domicile, mon ramassage serait beaucoup plus facile que de me casser le cou pour rejoindre mon enfant entre 5 et n’importe quelle heure. Tout ça s’en va.

Les gens qui ont toujours été en dehors du courant dominant dans leurs organisations ont soudain l’impression qu’ils ne sont pas seulement à la table, mais que personne ne les appelle du mauvais nom Rani Molla

Le travail à domicile peut profiter à certains groupes : les personnes handicapées, les personnes qui n’ont jamais été aussi douées pour bavarder au bureau. Certains Noirs disent préférer travailler à domicile car ils ressentent un meilleur sentiment d’appartenance et subissent moins de micro-agressions. Qu’est-ce que cela signifie pour l’inclusion de la diversité? Le travail à domicile permet-il de gagner un peu plus d’équité au travail ?

Tsedal Neeley

Je pense que oui. Les gens qui ont toujours été en dehors du courant dominant dans leurs organisations ont soudain l’impression qu’ils ne sont pas seulement à la table, mais que personne ne les appelle du mauvais nom. Ils n’ont pas à faire ce trajet psychologique tous les jours pour changer de code et s’intégrer. Les personnes souffrant de handicaps physiques, ou même de problèmes et de problèmes de neurodiversité, trouvent beaucoup plus de paix. Les leçons que nous pouvons tirer, cependant, sont pourquoi les gens ont-ils vécu ces expériences et que pouvons-nous faire pour apporter des changements dans notre organisation afin qu’ils aient le sentiment d’appartenance qu’ils ont vécu dans cet environnement éloigné ?

À quoi peut-on vraiment s’attendre dans cinq ans ?

Rani Molla

J’ai fait de très mauvaises prédictions, donc je veux que vous fassiez une prédiction à la place. A quoi cela va-t-il ressembler dans un an ou deux, ou cinq, à partir de maintenant ?

Tsedal Neeley

Les lignes directrices et les politiques s’établiront. Les compétences autour des lieux de travail flexibles augmenteront. Les gestionnaires individuels passeront au niveau supérieur pour comprendre comment diriger une main-d’œuvre distribuée. Les gens seront plus agiles avec l’utilisation d’outils numériques, donc des choses comme l’épuisement technologique disparaîtront. Une fois que les gens auront expérimenté le format hybride, ils s’installeront dans un rythme qui leur convient vraiment. Et je pense que nous verrons plus de jours à distance qu’en personne. Je prédis également que les espaces physiques – les espaces de bureau – seront très différents. L’année éloignée a totalement influencé ce que les gens veulent : des tableaux intelligents, des meubles mobiles, un espace extérieur pour travailler. Nous allons donc voir les espaces physiques des bureaux très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui.