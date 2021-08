Les entreprises se cachent derrière la crypto alors que Bitcoin récupère 50 000 $ – eToro Crypto Roundup Crypto new media

Cardano et Algorand mènent une autre semaine de gains pour les actifs numériques.

Bitcoin a une fois de plus franchi le cap des 50 000 $ après une semaine au cours de laquelle certaines des plus grandes entreprises mondiales ont fait des mouvements sur le marché des actifs numériques.

Le géant de la vente au détail Walmart a publié un emploi pour un expert en cryptographie chargé d’enquêter sur les options de paiement virtuel, Facebook a annoncé que son portefeuille cryptographique approchait de sa date de lancement et Microsoft a déclaré qu’il envisageait d’utiliser Ethereum pour lutter contre le piratage. Pendant ce temps, le deuxième plus grand prêteur hypothécaire américain a révélé son intention d’accepter les paiements de crypto-actifs pour les prêts immobiliers.

Cette nouvelle qui a fait la une des journaux a aidé le marché à éviter un piratage d’échange au Japon, et les prix ont augmenté dans tous les domaines. Les actifs les plus performants incluent Cardano, qui a atteint un niveau record avant la prochaine mise à niveau d’Alonzo, et Algorand, qui a ajouté 25 % lors du lancement d’un marché immobilier tokenisé.

Les temps forts de cette semaine

Cardano devient le troisième plus grand crypto avant la mise à niveau d’Alonzo Le portefeuille crypto de Facebook se prépare pour le lancement

Cardano devient la troisième plus grande crypto avant la mise à niveau d’Alonzo

Cardano a rapidement gravi les échelons la semaine dernière, renversant Tether et BNB pour devenir le troisième plus grand crypto-actif par capitalisation boursière.

Le rival d’Ethereum ADA a ajouté 40% pour atteindre de nouveaux sommets historiques, soit une augmentation totale de plus de 100% en août jusqu’à présent. Cela précède la mise à niveau très attendue d’Alonzo, qui devrait déployer la fonctionnalité de contrat intelligent tant attendue sur Cardano le 12 septembre 2021.

Selon les données de CoinShares, une partie de la hausse des prix de Cardano pourrait être due aux investisseurs institutionnels. Le dernier rapport de la société de gestion de crypto-actifs montre que Cardano a attiré des entrées institutionnelles de 39 millions de dollars depuis le début de l’année.

Le portefeuille crypto de Facebook se prépare à être lancé

Le portefeuille Novi de Facebook, conçu pour son stablecoin Diem basé sur Blockchain, est « prêt à être mis sur le marché » selon le co-fondateur David Marcus.

Le projet, anciennement connu sous le nom de Calibra, vise à remettre en question les solutions de paiement traditionnelles avec «un portefeuille numérique interopérable qui permettra aux personnes, et éventuellement aux petites entreprises, de transférer de l’argent. [via the cryptoasset Diem] partout au niveau national et international de manière rapide et abordable.

Compte tenu de la domination de Facebook dans la sphère des médias sociaux, les commerçants surveilleront de près pour voir si le projet peut amener une partie de l’énorme base d’utilisateurs mondiale de Facebook dans l’écosystème des crypto-actifs.

La semaine à venir

L’excitation monte après que Bitcoin a explosé à 50 000 $. Au-delà de ce seuil psychologique clé, des sommets historiques à 65 000 $ sont presque à portée de main.

Au cours de la semaine à venir, cependant, les responsables de la Fed se réuniront pour leur symposium annuel afin de discuter de la réduction potentielle de la relance monétaire qui est largement considérée comme ayant propulsé les actions vers des sommets records.

Toute suggestion de changement de politique pourrait catalyser la volatilité du Bitcoin, qui, selon les recherches de Santiment, est « assez fortement » corrélée avec le S&P 500 au cours du mois dernier.

Cet article a été initialement publié sur le blog eToro.

