Les entreprises se déplacent davantage vers les intérimaires, les travailleurs à la demande et les pigistes: Paul Dupuis, directeur général et PDG, et Viswanath PS, directeur financier, Randstad Inde

La société de recrutement Randstad India est une filiale à 100% de Randstad NV – dont le siège est à Diemen, aux Pays-Bas. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 293 millions d’euros, en croissance de 7% par rapport à l’année précédente. Randstad India MD & CEO Paul Dupuis et son directeur financier Viswanath PS partagent les plans de la société pour l’Inde avec Surya Sarathi Ray.

Extraits édités:

Q: Depuis combien de temps l’entreprise est-elle en Inde?

Viswanath: Si vous regardez notre héritage, nous sommes là depuis 1992 sous la marque Ma-Foi. Randstad a acquis une grande partie de l’entreprise en 2008 et nous sommes devenus Ma-Foi Randstad et en 2012, nous sommes devenus Randstad India. Nous ne sommes pas listés ici en Inde.

Q: Combien de revenus avez-vous gagné l’année dernière et quel type de croissance recherchez-vous pour l’année en cours?

Viswanath: Notre chiffre d’affaires de l’année dernière était de 293 millions d’euros, en hausse de 7% par rapport à l’année précédente. Paul et moi avons élaboré un business plan pour cette année. Et à ce moment-là, nous ne savions pas que la deuxième vague allait venir et qu’elle allait être aussi grave.

Paul: Si vous deviez regarder toutes les sociétés de recrutement cotées, à la fois des acteurs mondiaux et nationaux opérant en Inde, nous avons dépassé tout le monde l’année dernière. Le premier trimestre de l’année (civile) en cours vient de se terminer. La visibilité du deuxième trimestre nous semble également solide. Nous constatons donc à nouveau une croissance élevée à un chiffre cette année. C’est le plan.

Q: Quel est votre modèle de revenus?

Viswanath: Nous fournissons à la fois du personnel et un placement permanent, où nous plaçons les candidats dans des organisations clientes. Pour notre entreprise de dotation en personnel, nous embauchons des personnes dans notre masse salariale, mais elles sont déléguées aux clients. Nous facturons leur coût et des frais de service. Dans un placement permanent, nous identifions et recherchons un candidat pour le client. Le client fait le recrutement et ces employés sont dans leur masse salariale. Nous leur facturons des frais pour rechercher le candidat.

Q: Combien de personnes y a-t-il maintenant sur votre liste de paie?

Viswanath: Nous avons près de 65 000 personnes, qui sont déployées sur les sites des clients. Environ 90% d’entre eux sont des cols blancs. Les cols bleus sont quelque chose dont nous nous sommes éloignés dans le passé, car il comporte ses propres défis. Mais, si nous avons les bons ensembles de valeurs qui correspondent à nous, alors nous sommes prêts à partir.

Q: Quels sont les secteurs auxquels vous vous adressez?

Viswanath: Si vous regardez le profil de nos candidats, il peut s’agir de personnes qui exercent des emplois de bas niveau comme des comptables, des professionnels des ressources humaines, des médecins, des pilotes, voire des expatriés. Nous faisons également de l’ingénierie et de la dotation en technologie. Nous avons pas mal de professionnels de l’informatique qui travaillent pour nous. Notre clientèle est très diversifiée.

Q: Le gouvernement a légalisé l’emploi à durée déterminée. Prévoyez-vous une flambée de l’emploi à durée déterminée dans les prochains jours?

Viswanath: Je dirais que dans les entreprises, tous les CHRO et les équipes et managers RH vont commencer à regarder leurs effectifs très différemment. À l’heure actuelle, les employés permanents constituent une partie prédominante de la main-d’œuvre. Je pense que dans la nouvelle normalité, cela pourrait être très différent. Donc, il y aurait un bon mélange d’employés permanents, plus d’employés contractuels. Ils auront également des employés à durée déterminée et des travailleurs de chantier. Le mélange va radicalement changer.

Paul: Au cours de la dernière année, nous avons observé une tendance à la planification stratégique des effectifs. Ce n’était pas le cas auparavant. Nous assistons à un changement – les entreprises qui comptaient beaucoup sur les employés à temps plein de base déplacent désormais davantage leur échelle vers les intérimaires, les entrepreneurs, même les concerts et les pigistes. Mais je ne pense pas que vous allez voir une entreprise passer sous les 50% de ses employés à plein temps – c’est risqué. Nous ne le conseillerions jamais, à moins que l’entreprise ne soit un modèle de vente pieds dans la rue.

Q: Quel devrait être le ratio idéal?

Paul: Il n’y a pas un seul ratio idéal. Dans le secteur des biens de consommation en évolution rapide, vous ne voudriez pas avoir plus des deux tiers de vos employés à temps plein. Mais si vous vous dirigez vers le secteur manufacturier, si vous faites beaucoup de fabrication peu qualifiée à semi-qualifiée, qui est également saisonnière, alors vous pouvez aller plus haut, vous pourriez probablement aller à près de 50 p.

Q: Parmi les secteurs auxquels vous vous adressez, lesquels réduisent leurs effectifs?

Viswanath: Les gens qui sont dans le segment de l’hôtellerie, des voyages, du tourisme et de l’aviation réduisent leurs effectifs. Les secteurs de l’alimentation et de la restauration sont également touchés. Ce sont eux qui lâchent prise. Exactement à la même période l’année dernière, les journaux ont été inondés de réductions d’effectifs, des gens perdaient des emplois, certains d’entre eux n’ont toujours pas trouvé d’emploi régulier. Mais les entreprises ont également appris à devenir un peu plus compatissantes. Ils traitent avec des gens avec beaucoup plus d’empathie et essaient de les garder, ne leur accordent peut-être pas d’augmentation de salaire. Mais ils protègent toujours les emplois.

Q: En tant qu’entreprise, recherchez-vous une croissance inorganique?

Viswanath: Nous sommes venus en Inde avec une grande acquisition de Ma-Foi, nous avons eu quelques autres acquisitions au niveau mondial, qui avaient une présence en Inde. Donc, par défaut, ils faisaient partie de la famille Randstad et ainsi de suite. Mais notre stratégie n’est jamais de se limiter à l’inorganique.

Paul: Nous avons déjà une forte présence en Inde. Géographiquement, nous sommes déjà l’un des plus importants en matière de présence. Nous n’avons aucune entreprise d’installations, nous pourrions envisager une entreprise qui en a. Mais pour le moment, ce n’est pas dans notre stratégie. Dans les domaines où nous jouons actuellement, dans beaucoup d’entre eux, nous sommes le chef de file en Inde, si nous ne le sommes pas; nous sommes dans les trois premiers. Nous progressons au rythme organique le plus rapide que toute autre entreprise en Inde dans l’espace. Donc, nous allons continuer d’accélérer organiquement.

Notre conseil d’administration, dans notre rapport trimestriel, a déclaré que l’Inde connaît une croissance rapide, c’est un pays sous les projecteurs, et qu’ils prévoient de continuer à investir en Inde. Donc, nous sommes ici, nous sommes là pour rester, nous sommes là pour grandir.

