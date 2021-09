Les entreprises se sont complètement «éveillées» et se sont engagées à lutter contre la nouvelle loi sur l’avortement au Texas – 10z viral

in

Des entreprises de tout le pays se mobilisent pour protester contre la nouvelle loi texane sur l’avortement qui est entrée en vigueur le 1er septembre.

La loi interdit les avortements électifs après six semaines. Un groupe pro-vie du Texas a créé un site de « dénonciation » pour signaler les établissements qui pratiquent des avortements illégaux.

GoDaddy a d’abord interdit le site et a dit au groupe qu’il devait trouver un nouvel hôte.

“Nous avons informé prolifewhistleblower.com qu’ils ont 24 heures pour passer à un autre fournisseur pour avoir enfreint nos conditions de service”, a déclaré un porte-parole de GoDaddy au New York Times et à The Verge.

L’hébergeur Epik a été le suivant à interdire au site de collecter des informations, affirmant qu’il “violait les conditions d’utilisation d’Epik”.

“Nous avons contacté le propriétaire du domaine, qui a accepté de désactiver la collecte des soumissions des utilisateurs sur ce domaine”, a déclaré Epik.

Certaines entreprises s’engagent à créer des fonds légaux pour les personnes concernées par la nouvelle loi.

Bumble et Match, propriétaire de Tinder, ont tous deux créé des fonds spéciaux. Match affirme que son fonds a été créé par son PDG, et non par l’entreprise elle-même.

“Je ne parle pas de cela en tant que PDG d’une entreprise”, a déclaré Shar Dubey, PDG de Match Group, à propos du fonds. “Je parle de cela personnellement, en tant que mère et femme qui se soucie ardemment des droits des femmes, y compris le droit très fondamental de choisir son corps.”

“Bumble a créé un fonds de secours soutenant les droits reproductifs des femmes et des personnes de tous les genres qui cherchent à avorter au Texas”, a déclaré la société.

“Nous continuerons à lutter contre les lois régressives comme” la loi sur l’avortement au Texas, a déclaré la société.

Lyft et Uber ont également créé des fonds pour les conducteurs poursuivis en justice en vertu de la nouvelle loi.

Lyft a déclaré que la loi est “incompatible avec les droits fondamentaux des personnes à la vie privée, nos directives communautaires, l’esprit du covoiturage et nos valeurs en tant qu’entreprise”.

« Nous voulons être clairs : les conducteurs ne sont jamais responsables de surveiller où vont leurs conducteurs ou pourquoi. Imaginez être un conducteur et ne pas savoir si vous enfreignez la loi en faisant conduire quelqu’un », indique le communiqué. « De même, les coureurs n’ont jamais à justifier, ni même à partager, où ils vont et pourquoi. Imaginez être une femme enceinte essayant de se rendre à un rendez-vous médical et ne sachant pas si votre chauffeur vous annulera par peur d’enfreindre une loi.

Uber a rejoint Lyft pour créer un fonds.

« Les conducteurs ne devraient pas être mis en danger pour amener les gens là où ils veulent aller. L’équipe Uber est également présente et couvrira les frais juridiques de la même manière », a tweeté le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi.

