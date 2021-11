Les entreprises sont sur le point de commencer à injecter des publicités directement dans nos rêves

Il semble que les publicités soient partout, et bientôt elles pourraient même être dans vos rêves.

Selon un nouvel essai publié par un trio de chercheurs du MIT, de Harvard et de l’Université de Montréal, les annonceurs travaillent sur des moyens de pirater nos rêves. Une enquête récente note également que 77 pour cent des spécialistes du marketing prévoient d’utiliser quelque chose appelé publicités dreamtech au cours des trois prochaines années.

L’avenir pourrait apporter des publicités de rêve

Une femme dort confortablement dans son lit. Source de l’image : Jacob Lund/Adobe

Si tout cela semble très science-fiction, alors vous n’auriez pas complètement tort. Sur la base de l’essai, des entreprises comme Molson Coors ont travaillé sur «l’incubation de rêves», un terme inventé pour la première fois dans un article de 2020. Le trio note que cela signifie que les annonceurs surveillent de près les travaux universitaires sur le sujet.

Molson Coors cherche déjà des moyens de mettre cette idée en œuvre également. Plus tôt cette année, la société a créé une campagne publicitaire qui promettait de la bière gratuite en échange de la participation des gens. Le test pour « l’incubation de rêves » impliquait une vidéo de canettes de bière dansantes, de poisson parlant, et comprenait la pop star Zayn Malik, le tout pour susciter l’intérêt pour le produit.

Le dilemme du piratage des rêves

Source de l’image : andreas hennings/EyeEm/Adobe

Deux des trois auteurs de l’essai ont déjà travaillé sur un appareil du MIT conçu pour communiquer avec des sujets endormis. Cet appareil a été conçu pour permettre aux gens de prendre pleinement le contrôle de leurs rêves. D’autres ont travaillé pour l’utiliser pour traiter des problèmes médicaux, comme le SSPT.

La technologie a de nombreuses utilisations pratiques, mais les chercheurs craignent que les entreprises technologiques puissent l’utiliser pour fabriquer des montres, des vêtements et d’autres technologies pour suivre le sommeil. Bien qu’elles ne soient pas intrinsèquement mauvaises, de nombreuses entreprises technologiques gagnent de l’argent en vendant des informations au plus offrant. De plus, ils pourraient commencer à utiliser la technologie pour faire la publicité de leurs produits dans vos rêves.

Bien sûr, l’une des plus grandes préoccupations est que vous ne vous en souvenez peut-être même pas. Dans l’essai, les auteurs font référence à une étude dans laquelle des chercheurs ont mélangé de mauvaises odeurs avec de la fumée de cigarette pendant que les fumeurs quotidiens dormaient. L’étude a révélé que cela réduisait l’habitude de fumer de la personne le lendemain. La partie effrayante, cependant, est que cette personne ne se souvenait pas d’avoir senti quoi que ce soit pendant qu’elle dormait.

Les trois auteurs ont écrit une lettre ouverte sur les annonceurs piratant des rêves plus tôt cette année. La lettre a recueilli le soutien de 40 autres scientifiques, qui ont tous signé le document. Les chercheurs ont également déclaré que la Federal Trade Commission devrait intervenir et ajouter une réglementation pour les messages subliminaux dans les rêves.

Si les recherches sur le piratage des rêves se poursuivent, les scientifiques craignent que nous ne nous retrouvions sur une pente glissante.

« L’endroit où nous glissons et à quelle vitesse dépend des actions que nous choisissons de prendre afin de protéger nos rêves », ont-ils écrit.