Les entreprises soutiennent la Grande-Bretagne pour tenter de contrer les problèmes d’approvisionnement et les retards d’expédition – « Bonne place » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Une enquête menée par le cabinet comptable « Big Four » PwC et le groupe industriel Make UK a révélé que plus d’un tiers des fabricants avaient l’intention d’utiliser davantage de fournisseurs basés au Royaume-Uni. Au total, 35% des patrons de l’industrie ont déclaré à l’enquête qu’ils achèteraient des britanniques et 31% supplémentaires s’attendent désormais à relocaliser une partie de leur production au Royaume-Uni.

La nouvelle survient après quelques années de turbulences pour l’économie britannique.

Le Royaume-Uni a souffert de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de plusieurs blocages induits par Covid.

Mais pour le reste de l’année 2022, les constructeurs britanniques semblaient plus optimistes quant à la croissance potentielle.

Environ les trois quarts des chefs d’entreprise interrogés ont déclaré s’attendre à une amélioration des conditions dans le secteur manufacturier.

Cependant, après un peu plus d’un an depuis que le Royaume-Uni a rompu ses liens avec le marché unique et l’union douanière de l’Union européenne, l’étude a également révélé que jusqu’à deux tiers des entreprises ont déclaré que « le départ avait modérément ou considérablement entravé leurs activités ».

Malgré cela, les deux tiers des entreprises ont indiqué que le Royaume-Uni reste un site compétitif pour la fabrication.

Pour donner un coup de pouce aux jeunes, près de la moitié des fabricants ont suggéré que les entreprises prévoyaient toujours d’investir dans l’apprentissage.

S’exprimant au sujet de l’enquête, Stephen Phipson, directeur général de Make UK, a déclaré : « Cela témoigne de la force des fabricants qu’ils sont sortis des turbulences des deux dernières années dans une position relativement forte.

« Alors que les nuages ​​restent à l’horizon sous la forme d’une augmentation rapide des coûts et de l’accès à des compétences clés, les perspectives sont plus positives pour ceux qui restent adaptables, agiles et innovants.

« Pour tirer parti de cela, nous devons maintenant voir un gouvernement pleinement engagé à soutenir le secteur au pays et à l’étranger.

« Cela nécessite plus qu’un plan de croissance, mais une stratégie industrielle plus large qui définit une vision à long terme pour l’économie et la manière dont nous allons parvenir à une croissance économique cohérente dans tout le pays. »

Cara Haffey, leader de la fabrication industrielle et de l’automobile de PwC au Royaume-Uni, a ajouté : « Malgré une combinaison sans précédent de pressions continues de Covid, d’inflation des coûts et de problèmes de chaîne d’approvisionnement, nos fabricants réagissent avec une agilité et une résilience impressionnantes, ce qui leur sera très utile. pour l’année à venir.

« Ils ont tiré de précieuses leçons sur les vulnérabilités de leur chaîne d’approvisionnement et la résilience nécessaire pour répondre aux risques internationaux ou nationaux imprévus, et renforcent leurs activités numériquement tout en continuant à se concentrer sur les talents et les compétences.

« Nous sommes particulièrement satisfaits de l’ampleur des ambitions nettes zéro reflétées dans le rapport.

« À travers le Royaume-Uni, nous voyons un nombre croissant d’entreprises étayer leurs stratégies environnementales, sociales et de gouvernance avec des applications pratiques pour décarboniser leurs opérations et ambitions de développer leur base de compétences vertes grâce au recrutement d’emplois « verts », une décision qui a déjà signalé comme surperformant la moyenne du secteur britannique dans notre récent Baromètre des emplois verts. »