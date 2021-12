Les entreprises technologiques chinoises commencent tout juste à se mondialiser, selon VC

Ben Harburg, associé directeur de MSA Capital, s’entretient avec Evelyn Cheng de CNBC lors de la retraite annuelle East Tech West dans le district de Nansha à Guangzhou, en Chine, le 1er décembre 2021. Harburg a discuté des ambitions des entreprises technologiques chinoises de se mondialiser.

GUANGZHOU, Chine – Les entreprises technologiques chinoises envisagent de se développer à l’étranger beaucoup plus tôt dans leur cycle de vie, a déclaré un capital-risqueur à CNBC – marquant un changement d’attitude parmi les entreprises de la deuxième économie mondiale.

Ce changement a été provoqué en partie par le contrôle réglementaire plus strict de la Chine sur la technologie ainsi que par la pression concurrentielle dans certains secteurs, selon Ben Harburg, associé directeur de la société de capital-risque MSA Capital.

« Cela oblige également les entreprises chinoises beaucoup plus tôt dans leur cycle de vie à envisager de se mondialiser », a déclaré Harburg lors de la conférence annuelle East Tech West de CNBC à Nansha, dans le sud de la Chine.

Harburg a déclaré qu’il y a quelques années, sa société de capital-risque travaillait avec des sociétés de médias sociaux ou de commerce électronique transfrontalier plus matures. Mais aujourd’hui, les entreprises en démarrage dans des secteurs allant de l’intelligence artificielle aux soins de santé se mondialisent ou « pensent à élaborer leur stratégie de mondialisation », a-t-il déclaré.

Ces entreprises chinoises pourraient découvrir que leurs modèles commerciaux fonctionnent sur les marchés émergents, en particulier, a déclaré Harburg.

« Notre point de vue était que les modèles commerciaux chinois sont les meilleures pratiques mondiales, en particulier pour les marchés émergents, car la façon dont les consommateurs chinois ont évolué avec la technologie rappelle beaucoup plus la façon dont la prochaine vague de consommateurs en Inde, au Pakistan, en Égypte et au Nigéria, et le Brésil, s’engageront dans la technologie », a-t-il déclaré.

Il n’y a qu’une poignée d’exemples d’entreprises technologiques chinoises qui ont réussi à l’étranger dans le passé. Mais plus récemment, il y a eu une augmentation du nombre d’entreprises technologiques basées en Chine développant leurs activités internationales.

Xiaomi, basé à Pékin, est désormais le troisième acteur mondial des smartphones en termes de part de marché, grâce à de gros gains en Inde. La courte application vidéo du géant chinois de la technologie ByteDance, TikTok, compte un milliard d’utilisateurs mensuels dans le monde.

La marque de mode chinoise Shein a également séduit les jeunes consommateurs occidentaux.

Pendant ce temps, des géants comme Alibaba et Tencent continuent de développer leurs activités à l’étranger.

« Je pense qu’il y a peut-être la perception que c’est, vous savez, c’est en quelque sorte le summum de l’expansion de la Chine sur ces marchés », a déclaré Harburg.

« Mais notre point de vue est que ce n’est que la pointe de la lance, et qu’il existe une longue queue d’entreprises chinoises s’occupant des services financiers, de l’éducation, des soins de santé et d’autres applications sociales sur les marchés émergents et même sur les marchés plus matures. «