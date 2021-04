Les entreprises textiles italiennes s’unissent pour contenir l’impact du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement – WWD

MILAN – Le secteur textile italien accepte le fait que la taille compte, en particulier avec la prise de conscience que les retombées de la pandémie COVID-19 seront beaucoup plus difficiles en soi.

Compte tenu de la baisse des ventes, des pénuries de ressources financières et d’un accès plus difficile aux lignes de crédit, ce qui pourrait compromettre la survie du secteur, les principales entreprises textiles du pays ont uni leurs forces par le biais d’acquisitions et de projets de collaboration pour protéger la chaîne d’approvisionnement, en fournissant un soutien à la fabrication. les uns pour les autres et le partage d’informations.

Lundi, les spécialistes de la soie Ratti Group et Mantero Seta, tous deux situés dans le quartier textile de Côme, ont annoncé qu’ils avaient chacun acquis une participation de 20% dans Foto Azzurra, spécialisée dans la production de supports de sérigraphie.

«Nous sommes convaincus qu’en ce moment, surtout, il est essentiel d’agir, de mettre en œuvre des actions et des projets concrets pour sauvegarder les opérations de la chaîne d’approvisionnement et potentiellement inciter d’autres entreprises à emboîter le pas», a commenté Sergio Tamborini, directeur général du groupe Ratti.

Franco Mantero, PDG de l’entreprise éponyme, a souligné l’importance de l’investissement, décrivant Foto Azzurra comme un exemple du savoir-faire sur lequel le quartier de la soie de Côme a été construit. Au cours de la dernière décennie, le centre de fabrication a légèrement changé, abritant des fabricants de textiles haut de gamme pour la mode haut de gamme, flanqués d’entreprises liées à des acteurs de la mode rapide.

Dans le cadre de l’accord, Foto Azzurra conservera une participation majoritaire de 60% et laissera la porte ouverte à d’autres acteurs du textile qui s’appuient sur ses services qui peuvent adhérer et investir dans l’entreprise.

Les deux spécialistes de la soie ont été parmi les premiers à illustrer le nouvel état d’esprit collaboratif du secteur textile qui prend de l’ampleur ces derniers mois. L’année dernière, alors que la pandémie se propageait dans le pays, ils se sont associés pour maintenir la production et garantir la qualité des services, le partage des produits et des matériaux.

Dans cette veine, la société cotonnière Albini Group a noué des liens plus tôt cette année avec Beste, une société basée dans le quartier textile entourant la ville de Prato, en Toscane. La collaboration vise à créer des synergies, à développer des projets communs et a été décrite comme une «alliance stratégique» visant à consolider le Made in Italy et à offrir plus de compétitivité aux deux entreprises sur les marchés internationaux.

A savoir, Fabio Tamburini, PDG d’Albini a noté que le tie-up avait été établi pour faire face à «la concurrence croissante dans un moment aussi délicat et complexe et propulser la relance du secteur textile».

Dans des remarques récentes, Marino Vago, président de Sistema Moda Italia, l’association qui représente les entreprises de mode, de textile et d’accessoires, a souligné l’importance des efforts conjoints pour préserver la chaîne d’approvisionnement italienne, «la seule en Europe qui soit restée intacte».

Il a salué le nombre de collaborations qui fleurissent entre concurrents, arguant qu’elles offrent également plus d’avantages lors de discussions avec les décideurs. Comme indiqué, l’association a présenté le mois dernier une feuille de route pour la reprise en sollicitant l’aide des institutions, convaincue que l’état de santé de la chaîne d’approvisionnement de la mode est directement lié au bien-être de l’économie du pays.

Prenant une voie légèrement différente, Ercole Botto Poala, PDG de la filature de laine Reda Group, a dirigé l’année dernière l’acquisition du tailleur numérique natif Lanieri, qui propose une version technologiquement améliorée de l’expérience sur mesure.

Entrepreneur vocal, en particulier tout au long de son mandat en tant que président du salon du textile Milano Unica, Botto Poala a réitéré à plusieurs reprises la nécessité pour le secteur d’agir de manière cohérente afin de renforcer l’internationalisation, la durabilité et les capacités numériques.

Le rachat de Lanieri a représenté une nouvelle impulsion dans le domaine du business-to-consumer pour le fabricant textile italien de Biella, qui exploite déjà la marque de vêtements de sport Rewoolution. En 2020, la société a vu les ventes de ses textiles haut de gamme chuter de près de 50%, et l’acquisition peut potentiellement ouvrir de nouvelles voies.

La plate-forme Lanieri propose environ 200 tissus provenant d’entreprises textiles haut de gamme italiennes situées dans les districts de Biella et de Vénétie, et après l’acquisition, la société a annoncé qu’elle prévoyait d’élargir davantage l’offre en s’associant à un nombre croissant d’entreprises textiles dans le pays.

Ces partenariats sont un clin d’œil à une pratique courante parmi les puissances internationales de la mode, qui se sont lancées dans une frénésie d’achat au cours de la dernière décennie, assurant la continuité et le soutien des fabricants sur lesquels elles comptent.

Par exemple, Chanel, par le biais de sa division Paraffection, a investi dans des entreprises de fabrication telles que le cordonnier de luxe italien Ballin, la tannerie Gaiera et la branche de fabrication de la société de fil Vimar 1991, qui fournit le fil pour bon nombre de ses tissus de tweed signature.

Dans ce sens, en octobre, Francesco Trapani a dirigé la création d’un nouveau pôle de production appelé Florence SpA. L’ancien dirigeant de Bulgari et LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est l’actionnaire principal et nouvellement nommé président de VAM Investments et, avec le Fondo Italiano d’Investimento, a créé Florence en acquérant trois fabricants italiens de longue date qui ont longtemps travaillé pour de grandes marques internationales: Giuntini SpA, Ciemmeci Fashion Srl et Mely’s Maglieria Srl, toutes basées en Toscane.

