Les entreprises travaillant à partir de n’importe où sont là pour rester : Prajit Nair, directeur des ventes, End User Computing, VMware India

PRAJIT NAIR, directeur des ventes, informatique des utilisateurs finaux VMware Inde

Le passage au travail à distance imposé par la pandémie a conduit les entreprises à découvrir des améliorations de la productivité, une satisfaction accrue des employés, un recrutement amélioré et des économies de coûts. « Alors que les entreprises passent d’une simple prise en charge du travail à distance à une véritable organisation distribuée, travaillant de n’importe où, elles doivent donner la priorité à l’expérience de leur main-d’œuvre distribuée, tout en construisant une organisation plus résiliente, efficace et compétitive qui peut mener ses activités de manière entièrement nouvelle, ” Prajit Nair, directeur des ventes, End User Computing, VMware India a déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées dans leur tentative de numérisation ? Comment VMware aide-t-il à résoudre ces problèmes ?

Les environnements informatiques traditionnels ne sont pas propices à une main-d’œuvre répartie. Avec une telle infrastructure, certains des défis auxquels sont confrontées les entreprises incluent la disponibilité des outils et de l’infrastructure nécessaires, le manque de visibilité, la conformité, les outils de sécurité, la rentabilité et un accès à distance fiable aux applications d’entreprise.

Pour répondre à ces limitations, les fournisseurs d’infrastructure numérique tels que VMware proposent une solution intégrée telle que VMware Anywhere Workspace qui répond aux défis des utilisateurs finaux, de l’informatique et de la sécurité en offrant des expériences multimodales aux employés, en permettant une gestion automatisée de l’espace de travail et en sécurisant la périphérie distribuée. Il aide à éliminer les frictions qui peuvent exister entre les systèmes informatiques et les employés et crée de meilleures expériences et une sécurité efficace avec moins de coûts et de frais généraux.

Comment VMware répond-il aux clients qui souhaitent s’adapter pour travailler de n’importe où ?

Si les entreprises veulent activer et sécuriser de manière optimale une main-d’œuvre plus hybride, partout, de nouvelles solutions et pratiques de sécurité, de gestion et de productivité des employés sont nécessaires. Cette proposition de valeur est au cœur de la solution Anywhere Workspace de VMware. La solution intègre trois de nos innovations, VMware Workspace ONE, VMware SASE et VMware Carbon Black Cloud, permettant aux entreprises de gérer l’expérience multimodale des employés, de sécuriser la périphérie distribuée et d’automatiser l’espace de travail.

Sur la base de vos interactions avec les clients, en quoi les défis sont-ils différents de l’année dernière et quelles sont leurs principales priorités maintenant ?

L’année dernière, les entreprises ont été contraintes de s’adapter rapidement à un modèle de travail à distance. Alors que cette transition était difficile pour certaines entreprises en raison du manque d’infrastructure informatique appropriée, certaines entreprises avaient un plan de continuité des activités et n’étaient pas aussi affectées que d’autres. Par exemple, lorsque le gouvernement a annoncé le verrouillage en mars 2020, nous avons aidé la Bourse nationale de l’Inde (NSE) à s’adapter au travail à distance et avons veillé à ce que les fonctions de support logiciel essentielles puissent continuer sans interruption. En quatre jours, leurs équipes de développeurs de 600 membres pourraient continuer à travailler en toute sécurité, surtout à un moment où leurs volumes de transactions quotidiens ont doublé pour atteindre quatre milliards de commandes par jour.

Cette année, davantage d’organisations sont mieux préparées à prendre en charge leur main-d’œuvre distante et leurs priorités sont désormais plus alignées sur l’avenir du travail et sont guidées par leurs équipes informatiques et de sécurité pour accélérer les performances de leurs actifs organisationnels actuels. L’accent est désormais mis sur le choix du bon partenaire technologique. Les chefs d’entreprise agiles alignent leurs stratégies sur les habitudes et la demande des consommateurs, et redéfinissent leurs budgets informatiques. L’accent est mis sur l’optimisation du lieu de travail du futur.

Comment VMware se prépare-t-il à l’avenir de la main-d’œuvre flexible ? Quels sont les avantages commerciaux d’une telle approche?

Au cours de la dernière année, nous avons constamment été en contact avec nos clients pour comprendre leurs besoins et avons introduit plusieurs solutions intégrées. Nous réalisons à quel point le passage à une main-d’œuvre distribuée peut stimuler la livraison de nouveaux modèles commerciaux. Des frais généraux économisés à la fidélisation accrue des employés et aux impacts environnementaux positifs, les employeurs qui adoptent un lieu de travail distant flexible dans leurs modèles commerciaux peuvent profiter des avantages de faire partie de la main-d’œuvre informatique moderne sans sacrifier les performances de l’entreprise.

Au-delà de l’aspect informatique, comment les entreprises peuvent-elles améliorer l’expérience des employés au sein des organisations ?

Construire une solide culture du design autour de l’expérience employé est essentiel pour répondre aux exigences de l’entreprise. Les organisations peuvent intégrer de nouveaux employés en fournissant une plate-forme à partir du jour où elles signent leur lettre d’acceptation jusqu’au premier jour d’embauche et au-delà. De même, relever les défis de connectivité, prendre en charge le BYOD et les appareils d’entreprise, fournir des flux de travail personnalisés pour la productivité, permettre un support en libre-service sont quelques-unes des façons dont les entreprises peuvent aborder les nouvelles méthodes de travail. Des services tels que l’assistance à distance, des mots de passe en libre-service, un assistant virtuel peuvent également minimiser la dépendance vis-à-vis du service d’assistance et des administrateurs. La mise en œuvre d’une combinaison de mécanismes d’authentification plus robustes, notamment l’authentification sans mot de passe, l’authentification unique, l’authentification multifacteur et l’accès conditionnel, offre également une expérience des employés plus transparente et sécurisée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.