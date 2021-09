Actualités Bitcoin

Les envois de fonds et la dévaluation de Fiat entraînent une croissance de 1200% sur le marché africain de la cryptographie : rapport d’analyse de chaîne

AnTy15 septembre 2021

L’Afrique, la plus petite crypto-économie, qui a reçu 105,6 milliards de dollars de crypto-monnaie entre juillet 2020 et juin 2021, a connu une croissance de plus de 1200 % en valeur reçue au cours de la dernière année.

Selon un rapport de Chainalysis, la région connaît l’une des adoptions locales les plus élevées au monde, le Kenya, le Nigéria, l’Afrique du Sud et la Tanzanie se classant tous dans le top 20 du Global Crypto Adoption Index.

Cela est dû au fait que les plateformes P2P sont particulièrement populaires en Afrique. La raison de la popularité des plateformes P2P en Afrique est qu’il est difficile d’envoyer de l’argent à des entreprises de cryptographie à partir de comptes bancaires.

« Les produits de cryptographie sont de plus en plus conviviaux, ils peuvent donc intégrer davantage de personnes dans l’économie de la cryptographie et les aider à voir que la cryptographie est plus rapide, moins chère et plus pratique », a déclaré Artur Schaback, COO et co-fondateur du populaire échange P2P Paxful qui connaît également une croissance de 300 % au Kenya au cours de la dernière année et de 57 % au Nigéria.

Les envois de fonds sont en fait la principale raison pour laquelle les utilisateurs africains utilisent ces plateformes, car certains pays de la région ont mis en place des contrôles de capitaux stricts.

Cela se voit dans la croissance mensuelle des paiements cryptographiques inférieurs à 1 000 $ en volume et en nombre de transferts.

Les transferts interrégionaux représentent également 96 % de tous les volumes de transactions en Afrique. De plus, la part des transferts de détail à un peu plus de 7 % du volume global des transactions est la plus importante par rapport à la moyenne mondiale de 5,5 %.

De nombreux utilisateurs africains se tournent également vers la crypto-monnaie pour préserver leurs économies dans un contexte économique difficile, indique le rapport.

La croissance de Paxful s’est en fait accélérée au Nigeria l’année dernière pendant les périodes de dévaluation de la monnaie, a noté Schaback. Chainalysis a observé un phénomène similaire, montrant que lorsque la valeur du naira nigérian ou du shilling kenyan diminue, le volume des échanges des monnaies fiduciaires respectives augmente.

Et tandis que les gouvernements africains peuvent suivre d’autres pays et introduire leurs propres CBDC, les gens peuvent ne pas y être aussi réceptifs compte tenu de l’instabilité et des problèmes de gestion avec les monnaies fiduciaires.

“La seule raison d’utiliser l’e-naira plutôt que la crypto-monnaie serait la confiance dans le gouvernement, et cette confiance a été érodée pour beaucoup”, a déclaré Adedeji Owonibi, PDG et fondateur d’une société de conseil nigériane en matière de blockchain, Convexity.

