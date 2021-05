Les EP de Conners parlent de l’avenir de Katey Sagal en tant que Louise après la finale de la saison 3 et l’annulation de Rebel

Avertissement spoiler pour tous ceux qui n’ont pas encore regardé la finale de la saison 3 des Conners!

Oui, fans de Conners, ce sont des cloches de mariage que vous entendez après cette finale à l’envers de la saison 3, qui s’est terminée par Louise de Katey Sagal et Dan de John Goodman s’engageant dans un coït post-engagement (au grand désarroi des autres personnages). Mélangés avec ces cloches, malheureusement, sont les échos du glas du drame juridique de Sagal Rebel, qui a récemment été annulé par ABC après seulement cinq épisodes diffusés. Et bien que les noces à venir de Louise n’étaient pas du tout liées au destin de Rebel, le showrunner des Conners a confirmé à CinemaBlend que les fans pourront voir encore plus que prévu de Sagal dans la saison 4.