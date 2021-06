Les EP ‘Nancy Drew’ expliquent la finale fantastique, Tease Wicked New Villain de la saison 3 ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Nancy Drew Season 2 Episode 18 “The Echo of Lost Tears.” So if you haven’t seen it yet, go take a bath in an ancestor’s blood and come back when you’ve regenerated into a powerful entity.]

La deuxième saison de Nancy Drew s’est déroulée à peu près comme elle est arrivée : avec le Wraith of Gorham Woods qui nous a fait flipper ! Après la révélation de l’avant-dernier épisode du 26 mai – que le spectre que nous pensions avoir été vaincu en janvier était en fait attaché à Nancy (Kennedy McMann) – il a été expliqué à travers des flashbacks que cette passagère diabolique avait également conduit ses comportements plus sombres toute la saison. comme la gardant piégée dans une relation toxique avec Gil Bobbsey (Praneet Akilla) contrôlant et maintenant largué.

Son seul espoir de se débarrasser des Wraith, apprit le Drew Crew, était d’utiliser un appareil créé il y a longtemps par Temperance Hudson, l’ancêtre de Nancy ressemblant à une sorcière qui avait été surnaturellement exilé par les Femmes en blanc. La procédure s’est avérée presque fatale (vider son sang dans un bec Bunsen peut être délicat!), Envoyant Nancy dans un paysage de rêve surréaliste où elle a fait face à ses traumatismes passés et a fracturé l’identité de Drew-Hudson – avec l’aide mystique de ses amis, y compris un très affectueux Ace (Alex Saxon) – avant d’échapper aux griffes des Wraith et de sortir vivant et apparemment plus en sécurité.

En cours de route, nous avons vu George (Leah Lewis) enfin dire adieu à son propre parasite fougueux, Odette, et proposer à Ned (Tunji Kasim). Nous avons également vu Bess (Maddison Jaizani) avoir à nouveau le cœur brisé et Ace ignorant clairement ses sentiments pour Nancy alors qu’il quittait la ville avec Amanda Bobbsey (Aadila Dosani). Oh, et Carson (Scott Wolf) et Ryan Hudson (Riley Smith) sont maintenant des frères et nous les tenons debout.

Ce fut une saison folle pleine de frayeurs, de vaisseaux et de rebondissements, en plus de quelques problèmes sociaux magnifiquement traités, nous avons donc pensé qu’il était juste approprié de vérifier avec la showrunner Noga Landau et la productrice exécutive Melinda Hsu Taylor pour un débriefing et peut-être obtenir quelques scoops sur ce que la saison 3 contient.

Il y a tellement de choses à dire parce que la saison était si belle ! Kennedy vient de l’écraser avec cette Nancy qui était tellement à la dérive, essayant de découvrir qui elle est. Et la façon dont vous avez intégré le thème Black Lives Matter dans le scénario policier était si organique et percutante. Ned déclarant “Nous sommes toujours terrifiés” m’a brisé le cœur.

Noga Landau : Merci, cela compte beaucoup pour nous. Et Tunji [Kasim, who plays Ned]… comme tout notre casting, c’est un acteur tellement légitime. Il est tellement, tellement bon.

Je m’inquiétais tellement parce que Nancy n’agissait pas comme Nancy Drew. C’était comme : « Qu’est-ce qui se passe avec elle ? Elle est devenue vraiment sombre, elle s’aliène ses amis… » et puis vous sortez cette torsion Wraith. Comment n’avons-nous pas vu cela venir ?!

Melinda Hsu Taylor : [Laughs] C’est tout Noga. Je le crédite entièrement à elle.

Noga, combien de temps prévoyiez-vous cette énorme révélation ?

Landau: Nous avons planifié cela, nous tous, tous les scénaristes, depuis vraiment le premier jour de la saison 2. C’est vraiment là depuis le début. Amanda Row, notre directrice de production, a secrètement filmé tous les moments Wraith tout au long de la saison que nous avons plantés dans chaque épisode. Nous avons donc fait ces scènes de deux manières : nous ferions une version normale, puis elle disait : “Appelez le Wraith !” C’était une chose tellement importante et amusante que nous faisions depuis si longtemps.

Je dirais visuellement votre épisode le plus expérimental. Comment vendez-vous au réseau l’idée d’envoyer Nancy dans un paysage de rêve ?

Taylor : Oh oui. C’était aussi le travail d’Amanda Row. Elle a fait un travail fantastique à ce sujet. Et la CW est très favorable, tout comme le studio. Ils disaient : « D’accord, super. Nous embrassons votre vision. Ce sont vraiment de merveilleux partenaires. Et puis, vous savez, je pense que chacun des membres du Drew Crew joue un aspect différent en guise de repoussoir aux différentes ténèbres dont Nancy a pris conscience en elle-même était vraiment amusant et vraiment satisfaisant. Et on a aussi ramené Eden Gilmore qui jouait la jeune Nancy et elle est tellement géniale. Et c’était vraiment amusant d’explorer cette voie.

Et où pensez-vous que cela laisse Nancy ? Sommes-nous de retour à Nancy avant le début du spectacle, avant le décès de sa mère ?

Landau: Hmm. Quelque chose que nous avons toujours fait dans la série est de parler de traumatisme, de maladie mentale et simplement de la condition humaine et de sa complexité. Et je pense que Nancy n’est jamais, elle ne reviendra jamais. Elle n’effacera jamais le disque dur, tu sais ? Elle doit vivre avec toutes les pièces d’elle-même et c’est vraiment le sujet de la série. Nous voulions montrer dans cet épisode qu’il est possible de vivre avec ses monstres… c’est beaucoup de travail et ça peut faire peur parfois, mais c’est l’histoire de la vie humaine.

Il semble également que le message soit que c’est plus facile quand vous avez une équipe, quand vous avez des gens autour de vous et que vous les laissez entrer. Cette dernière scène, la façon dont elle s’est retrouvée positionnée sur ce canapé entre ses deux pères, c’était comme si elle était maintenant protégée .

Taylor : Ouais ouais ouais. J’adore cette scène. Oui.

Au fur et à mesure que la saison avançait, quelqu’un a-t-il remarqué que Gil devenait toxique? Il s’est heurté à tout le monde.

Taylor : Oh, nous l’avons toujours conçu de cette façon. Praneet Akilla est l’être humain le plus adorable. Il est très attentionné et doux et vraiment, vous savez, il agit totalement quand il apparaît comme toxique. [Laughs]

Dieu merci, c’était ton plan. Parce qu’au début, j’aimais son avantage… puis, la semaine dernière, c’était comme s’il avait besoin de reculer.

Landau: [Laughs] Oh oui. Cela étant dit, vous savez, ce n’est pas la fin de l’histoire des Bobbsey Twins. Parce que vous savez, vous pouvez, vous pouvez faire un long voyage, commencer comme un connard toxique et avoir toujours un arc de caractère vraiment significatif. Alors oui, ce n’est pas forcément la fin des Bobbsey Twins.

OK, bien, parce qu’il peut y avoir de la rédemption là-bas. Mais maintenant, parlons du quasi-baiser. Les gens vont perdre la tête.

Landau: C’est tellement drôle, ils le sont déjà. C’est tout ce qui les intéresse !

Taylor : Ils ont été pris dans la promo, ouais. [Laughs]

J’aime qu’elle ait fait sortir avec elle ses sentiments pour Ace du paysage onirique. Alors combien de temps comptez-vous jouer ça ? Comme si tu devais nous donner quelque chose, non ?

Taylor : Parfois, nous avons ces conversations très vigoureuses dans la pièce sur le moment où les choses devraient se produire et combien de temps attendre les choses. Et j’espère que nous parvenons à un équilibre vraiment satisfaisant en semant la romance sans rien livrer prématurément.

Alors vous l’avez semé ! Ce n’est pas comme si nos cerveaux de fans s’emballaient. Et maintenant, c’est comme s’ils étaient les Ross et Rachel de Horseshoe Bay… il quitte même la ville au moment où elle réalise ses sentiments !

Taylor : [Laughs] Je ne sais pas si nous voulons divulguer cette pépite, mais quand Alex a lu pour la première fois pour le pilote, je me suis tourné vers [casting director] Sandi Logan et a déclaré, après qu’Alex soit sorti de la pièce, “Je pense qu’il pourrait être un amour pour Nancy.”

Je pense qu’il vaut également la peine de mentionner que nous aimons RJ Hatanaka, qui joue Tamura et nous espérons le voir beaucoup plus dans la saison 3. Nous aimons les étincelles qu’il a avec Nancy.

Il est tellement génial. Personne qui a l’air aussi bien ne devrait être aussi excentrique.

Taylor : Oui. Il est remarquable.

Et il travaille si bien en dehors de l’équipage. Lorsque vous avez présenté Tamura à la fin de l’année dernière, il avait l’air d’être un emmerdeur. Mais il s’est avéré être un allié super amusant.

Landau: [Laughs] Oh ouais et il devient seulement plus amusant. Je voudrais également déclarer pour le compte rendu que dans notre salle de rédaction, il y a une division claire entre #TeamNace #TeamNumora. Ils ont une représentation égale.

Excellent. Et Bess ? Elle a vécu ça avec Odette et a perdu ses liens avec Marvin.

Taylor : Ahh oui. Elle va aussi avoir un nouvel intérêt amoureux. Nous découvrirons dans la saison trois qu’elle essaie en quelque sorte de passer à autre chose en allant beaucoup sur son application de rencontres. Et de façon inattendue, l’une de ces dates s’avère être quelque chose de beaucoup plus significatif, ce qui est une pièce plus longue, mais c’est aussi quelqu’un qui a une incidence sur la mythologie. Je pense que c’est une bonne chose à dire.

Et quand avez-vous commencé à raconter des histoires pour l’année prochaine ?

Landau: Oh oui. Et nous commençons à les écrire aussi.

Alors j’espère que vous allez faire un petit scénario de sorcière ?

Landau: Une sorcière sous un autre nom. [Laughs] Nous utilisons tous les autres euphémismes pour sorcière dans la série…

Taylor : [Laughs] Droite. Nous disons, praticien, les arts sombres, vous savez…

C’est tellement génial comment vous avez révélé que c’était en fait les femmes en blanc qui avaient le pouvoir, pas les hommes d’Icare. Et tout cela est-il lié à ce mal qui vit sous la ville ?

Landau: Ouisssss.

Taylor : Eh bien, quelque chose est en quelque sorte la source de toutes ces hantises et événements mystiques, nous avons donc l’impression qu’il existe une mythologie plus large que nous pouvons exploiter dans la saison 3 tout en gardant le spectacle très ancré et très accessible aux personnes qui veulent juste se connecter pour un mystère et me dire : “Ce sont des gens que je voudrais avoir dans mon groupe d’amis” et “Oooh, comme c’est compliqué d’avoir deux pères”.

Les visuels de la finale, en particulier dans le paysage onirique, étaient vraiment cinématographiques… qui est le fan de films d’horreur ici ?

Taylor : Noga ! [Laughs] Et aussi, encore une fois, c’est Amanda Row qui a réalisé l’épisode. Elle l’a vraiment fait sortir du parc, à notre avis. Et notre maison d’effets visuels, bravo à CoSA VFX ! Ils avaient beaucoup d’expérience avec les vrilles et ils ont vraiment livré. C’était un vrai travail d’équipe. Noga a eu l’idée et Amanda l’a poursuivie avec une excellente équipe, y compris notre maquillage [department head] Danielle Fowler et son équipe.

Landau: Et James Hazell, notre chef décorateur.

Taylor : Ah, génie.

Alors faut-il compter sur un mariage la saison prochaine ?

Landau : Vous pouvez commencer à en planifier un. [Laughs]

Parce que cette ville ne s’accommode pas bien des grands rassemblements.

Taylor : [Laughs] C’est tellement vrai. Vous savez, je pense qu’il y a beaucoup de drame à exploiter dans la façon dont cet engagement se déroule. Et une partie de l’épisode 1 de la saison 3 concerne la réponse de Nick. Ce n’est pas un gros spoil de dire que oui, nous allons planifier un mariage. Mais comment nous y arrivons et ce que tout cela devient est une grande partie de la première partie de la saison.

Et comment décririez-vous Temperance Hudson ?

Taylor : Scélérat. [Laughs]

Landau: [Laughs] Elle est la première personne que nous allons vraiment rencontrer dans la série qui est un match vraiment formidable pour Nancy, qui est en fait capable de toujours avoir le dessus et de toujours la déjouer jusqu’au bout. Nancy est Luke Skywalker et Temperance est son Dark Vador. Elle est tellement plus puissante, plus âgée, liée à elle par le sang – elle est sa grand-tante de 200 ans fois huit et elle a tout vu. Elle a tout vécu et ça va être tellement amusant de voir ces deux-là s’affronter.

Taylor : C’est aussi une sociopathe impénitente. Elle fera la chose la plus égoïste et la possédera. Elle dira simplement : « À quoi vous attendiez-vous ? Je suis un sociopathe impénitent qui est le méchant de la série. [Laughs]

Drew Crew, vous êtes prévenu !

Nancy Drew, mercredis, 9/8c, The CW